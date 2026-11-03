Учет расходов на запуск франшизы: сметный аудит CapEx, арендные каникулы, неотделимые улучшения и ст. 252 НК РФ

2. Неотделимые улучшения и декомпозиция CapEx: ОС против текущих расходов

Неотделимые улучшения помещения (ст. 258 НК РФ):

Затраты на перепланировку, прокладку стационарных инженерных систем (приточно-вытяжная вентиляция, разводка силовых кабелей, монтаж фановых труб) признаются капитальными вложениями в форме неотделимых улучшений арендованного имущества:

* Условие амортизации у арендатора (п. 1 ст. 258 НК РФ): Капитальные вложения амортизируются франчайзи только при наличии письменного согласия арендодателя на проведение неотделимых улучшений и условии, что их стоимость арендодателем не возмещается.

* Срок амортизации: Амортизация начисляется в течение срока действия договора аренды исходя из норм, установленных для соответствующей амортизационной группы самого здания.