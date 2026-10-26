Доход продавца маркетплейса на УСН: какую сумму учитывать и на какую дату

Сумма: вся оплата покупателя

ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ указала, что доходом продавца является вся сумма поступлений от покупателя за реализованные через маркетплейс товары, включая агентское вознаграждение. Вознаграждение площадки, логистика и хранение, удержанные из выручки, доход не уменьшают.

Основание – ст. 249 и 346.15 НК РФ: доходом от реализации признаётся вся выручка. Вознаграждение, которое посредник удерживает из неё, – это оплата его услуг, а не уменьшение выручки продавца.

Для объекта «доходы минус расходы» вознаграждение маркетплейса учитывается в расходах (ст. 346.16 НК РФ). На объекте «доходы» его не учесть.