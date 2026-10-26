Доход продавца маркетплейса на УСН: какую сумму учитывать и на какую дату

Сумма: вся оплата покупателя
ФНС в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ указала, что доходом продавца является вся сумма поступлений от покупателя за реализованные через маркетплейс товары, включая агентское вознаграждение. Вознаграждение площадки, логистика и хранение, удержанные из выручки, доход не уменьшают.
Основание – ст. 249 и 346.15 НК РФ: доходом от реализации признаётся вся выручка. Вознаграждение, которое посредник удерживает из неё, – это оплата его услуг, а не уменьшение выручки продавца.
Для объекта «доходы минус расходы» вознаграждение маркетплейса учитывается в расходах (ст. 346.16 НК РФ). На объекте «доходы» его не учесть.
Условный пример
За месяц покупатели оплатили товары на 1 000 000 рублей. Площадка удержала 320 000 рублей вознаграждения и услуг и перечислила продавцу 680 000 рублей.
Объект «доходы»: база – 1 000 000 рублей, налог 6% – 60 000 рублей. Если считать по выписке, получится 40 800 рублей, то есть занижение на 19 200 рублей.
Объект «доходы минус расходы»: доход 1 000 000 рублей, в расходах 320 000 рублей плюс себестоимость и прочие расходы из закрытого перечня ст. 346.16 НК РФ
Дата: позиции расходятся
С датой сложнее. В письме Минфина от 01.09.2023 № 03-11-11/83988 сказано, что доход учитывается на дату поступления денег от покупателя, то есть на дату их получения посредником. В письме от 15.01.2025 № 03-11-11/1996 Минфин говорит о дате возникновения у принципала права распоряжаться полученными средствами. Практики читают это по-разному: как дату поступления денег на счёт площадки или как дату зачисления продавцу.
На стыке кварталов и года разница влияет на то, в каком периоде признан доход. Здесь стоит выбрать подход, закрепить его в учётной политике и применять последовательно, а данные брать из отчёта о реализации, а не из выписки.
На перспективу
1 октября 2026 года в Госдуму вместе с бюджетом внесены поправки, по которым, по данным прессы, маркетплейсы должны будут участвовать в налоговом контроле за продавцами. Это пока законопроект. Если его примут, разберём отдельно.
Материал информационный, не налоговая консультация. Данные на 26.10.2026.
Источники: письмо ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@; письма Минфина России от 01.09.2023 № 03-11-11/83988 и от 15.01.2025 № 03-11-11/1996; ст. 346.15–346.17, 81 НК РФ.