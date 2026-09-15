Вычет 1 млн ₽ при продаже долей: две ошибки инспекций, которые Верховный Суд исправил в 2025 году

Нулевой налог ещё не значит «декларация не нужна» — но и обратное неверно

Долго считалось, что при неистёкшем минимальном сроке владения декларацию подают всегда, даже если налог к уплате ноль. С 2021 года это не так. Пункт 4 статьи 229 НК (в редакции закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ) разрешает не указывать в декларации доход от продажи, если он не превышает размер фиксированного вычета:

1 000 000 ₽ — по жилым домам, квартирам, комнатам, долям в них и земельным участкам;

250 000 ₽ — по иному имуществу, в том числе гаражам, машино-местам, апартаментам.

Это как раз самые частые «нулевые» продажи: комната за 900 тысяч, доля, гараж. С такого клиента декларацию закон не требует, и штраф по статье 119 НК за её отсутствие не возникает.

Две оговорки, на которых легко ошибиться:

Лимит считается по всем продажам такого имущества за год, а не по одной сделке. Продал гараж за 200 тысяч и машино-место за 150 — суммарно 350, лимит 250 превышен. Если доход больше вычета, а налог обнулили расходы на покупку, декларация нужна. Ноль в итоге от обязанности не освобождает.

И ещё одно: доход берётся не ниже 0,7 кадастровой стоимости (п. 2 ст. 214.10 НК). Если цена в договоре занижена, сравнивать с лимитом нужно вменённый доход, а не цену.