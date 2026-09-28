Собственная разработка или готовая HR-платформа: считаем полную стоимость

Когда компания выбирает HR-систему, расчёт часто выглядит просто. Годовая лицензия стоит несколько миллионов, а разработчика можно нанять за фиксированную зарплату. Возникает логичный вопрос: зачем платить поставщику каждый год, если за те же деньги можно один раз сделать собственный продукт?

Проблема в том, что стоимость готовой платформы сравнивают с зарплатой одного программиста. Но программисту понадобятся аналитик, проектировщик, специалист по информационной безопасности, тестировщик, методолог и человек, который будет поддерживать систему после запуска.

Поэтому сравнивать нужно не лицензию и стоимость разработки первой версии, а все расходы компании минимум за три года.