Минфином определен круг селлеров платформы Wildberries, которых поддержит государство

Министерство финансов России подготовило пакет предложений по поддержке продавцов известной торговой интернет-площадки, пострадавших от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ни для кого не секрет, что в ходе СВО объектом нападений часто становятся логистические центры маркетплейса Вайлдберриз. Предложенные Минфином меры вынесены на обсуждение Правительства РФ.

В правовом поле РФ даже появился новый термин – объекты группы «РВБ», обозначающий коммерческую инфраструктуру объединенной компании Wildberries + Russ. Аббревиатура возникла при слиянии Русс и Вайлдберриз. В разработанных сотрудниками Минфина рекомендациях о введении налоговых послаблений для селлеров, которые понесли убытки в результате атак БПЛА или иных форс-мажорных происшествий, перечислены следующие объекты «РВБ»:

склады и логистические центры, используемые в качестве распределительных комплексов (включая пострадавшие в августе 2026г. в г. Котовск);

центры сортировки заказов – совокупность региональных узлов для распределения товарных потоков;

ПВЗ (пункты выдачи заказов), сюда относятся помимо собственных точек маркетплейса партнерская сеть пунктов;

разнообразные рекламные конструкции вроде классических и цифровых билбордов, собственник которых – оператор наружной рекламы Russ;

офисные комплексы, административные здания объединенной компании «РВБ» (в т.ч. бывшие здания банка «Открытие» и технологические хабы «Легион I»).

Господдержка распространится на компании и ИП, размер понесенного ущерба которых превышает 5% от величины их годового дохода. Среди предлагаемых мер помощи можно отметить:

годовая отсрочка по уплате в бюджет налога на прибыль, НДС, налогов при АУСН и УСН, страховых взносов, а также всех авансовых платежей за период с августа 2026г. по июль 2027г. включительно; возможность погашения задолженности равными долями в течение года после того, как завершится период отсрочки; маркетплейс, принадлежащий ГК «РВБ», сможет перечислять в бюджет взносы и налоги, начисленные с июля 2026г. по июнь 2027г. вплоть до 28.07.2027г.

Все пострадавшие ИП и ООО, входящие в структуру ООО «РВБ», до конца 2026г. могут не ждать налоговых проверок и проверки правильности исчисления страховых взносов. Все требования, которые касаются уплаты налогов (сборов, взносов) и решения о взыскании задолженности продлеваются на 6 месяцев. Предлагаемые меры, по мнению Минфина РФ, позволят снизить административно-финансовую нагрузку на пострадавший бизнес.

Важно: стоит отметить, что в опубликованном пресс-релизе нигде не фигурирует другая популярная платформа – Ozon. Возможно, законодательные акты дополнят информацией о пострадавших этого маркетплейса при принятии соответствующих решений Правительством РФ.