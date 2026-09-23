Рост числа выездных проверок из-за скрытых трудовых отношений с самозанятыми

В августе 2026 года Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости активизировали работу по анализу отчетности компаний за первое полугодие.

В августе 2026 года Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости активизировали работу по анализу отчетности компаний за первое полугодие. Главным объектом внимания стали юридические лица и индивидуальные предприниматели, регулярно привлекающие к работе плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). Аналитическая система ФНС «Налог-3» в автоматическом режиме выявляет так называемые «рисковые паттерны».

Ключевыми триггерами для включения компании в план внеплановых проверок являются: регулярные выплаты одному и тому же самозанятому более двух месяцев подряд, совпадение дат выплат с днем выдачи зарплаты штатным сотрудникам, а также ситуации, когда доход от конкретной организации составляет более 80% в общей структуре доходов внештатника.

Если комиссия признает отношения трудовыми, компании грозит доначисление страховых взносов по полной ставке, удержание НДФЛ за весь период работы, уплата пеней и штраф по статье 5.27 КоАП РФ в размере до 100 тысяч рублей за каждый подменяющий договор. Налоговые консультанты рекомендуют провести срочный аудит всех действующих договоров ГПХ с самозанятыми, исключить из них термины «график работы», «должность» и «аванс», а также убедиться в наличии подробных актов сдачи-приема конкретных результатов работ.