Консультант + мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Ксения Гольцова
Самозанятость (НПД)
Читать 1 мин

Рост числа выездных проверок из-за скрытых трудовых отношений с самозанятыми

В августе 2026 года Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости активизировали работу по анализу отчетности компаний за первое полугодие.

189 просмотров5 открытий
Рост числа выездных проверок из-за скрытых трудовых отношений с самозанятыми

В августе 2026 года Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости активизировали работу по анализу отчетности компаний за первое полугодие. Главным объектом внимания стали юридические лица и индивидуальные предприниматели, регулярно привлекающие к работе плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых). Аналитическая система ФНС «Налог-3» в автоматическом режиме выявляет так называемые «рисковые паттерны».

Ключевыми триггерами для включения компании в план внеплановых проверок являются: регулярные выплаты одному и тому же самозанятому более двух месяцев подряд, совпадение дат выплат с днем выдачи зарплаты штатным сотрудникам, а также ситуации, когда доход от конкретной организации составляет более 80% в общей структуре доходов внештатника.

Если комиссия признает отношения трудовыми, компании грозит доначисление страховых взносов по полной ставке, удержание НДФЛ за весь период работы, уплата пеней и штраф по статье 5.27 КоАП РФ в размере до 100 тысяч рублей за каждый подменяющий договор. Налоговые консультанты рекомендуют провести срочный аудит всех действующих договоров ГПХ с самозанятыми, исключить из них термины «график работы», «должность» и «аванс», а также убедиться в наличии подробных актов сдачи-приема конкретных результатов работ.

Информации об авторе

Ксения Гольцова

Ксения Гольцова

Бухгалтер

1 подписчик4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года

Облачная бухгалтерия для ИП и ООО экономит бизнесу время. Сервис сам считает налоги, заполняет декларации и следит за сроками сдачи отчётов. Чтобы помочь предпринимателям быстро подобрать сервис под формат бизнеса, команда Эвотора сравнила функционал, цены и возможности интеграции  лучших бухгалтерий на рынке и составила свой рейтинг.

15 лучших онлайн-бухгалтерий для ИП и ООО: рейтинг сервисов 2026 года
7.3K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка