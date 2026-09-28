УСН на маркетплейсе: почему доход считают по полной выручке

У селлеров на УСН есть ошибка, которая выглядит безобидно, а заканчивается доначислениями, пенями и нервной сверкой книги учета. Собственник смотрит на выплату от площадки, видит 700 000 рублей и искренне считает: вот она, выручка. Бухгалтер подхватывает эту логику — и база по налогу сжимается на комиссию, логистику, рекламу и удержания. На бумаге все красиво. До первого требования.
Тема не теоретическая. В 2026 году налоговые запросы по маркетплейсам стали заметно жестче: инспекции сопоставляют декларации, КУДиР и данные площадок, а продавцов просят объяснить, почему доходы в учете меньше, чем в отчетах комиссионера. Дополнительно позицию усилила судебная практика: в постановлении АС Уральского округа от 5 августа 2026 года № Ф09-2251/26 суд подтвердил, что при УСН доход от продаж через маркетплейс учитывают в полной сумме поступления от покупателей, а не в размере выплаты после удержаний. Ранее ту же логику поддержало определение Верховного суда от 11 июля 2025 года № 306-ЭС25-4934.
Где именно ломается учет
Ломается он в одной точке: бухгалтер берет банковскую выписку как главный источник дохода. Для обычной розницы это еще может сработать, а для маркетплейса — уже нет. Площадка участвует в расчетах, принимает деньги от покупателей, удерживает свое вознаграждение и услуги, а продавцу перечисляет остаток. Но остаток на расчетном счете — это не доход для УСН, а уже чистый денежный поток после удержаний.
На УСН с объектом «доходы» это особенно болезненно. Комиссия маркетплейса, рекламные услуги, логистика, хранение и прочие удержания не уменьшают налоговую базу. На УСН «доходы минус расходы» часть этих сумм можно учитывать в расходах, но не автоматически, а по условиям договора и по комплекту подтверждающих документов. Именно здесь я чаще всего вижу путаницу: собственник уверен, что «раз деньги не дошли до счета, значит и дохода не было», а бухгалтер потом вручную чинит КУДиР и пояснения для ИФНС.
Простой пример, на котором теряют налоговую базу
Разберем на цифрах. По отчету площадки за месяц продано товаров на 1 000 000 рублей. Из этой суммы маркетплейс удержал: комиссию 180 000 рублей, логистику 70 000 рублей, рекламу 50 000 рублей. На расчетный счет селлер получил 700 000 рублей.
Неверный подход: признать доход 700 000 рублей, потому что именно столько пришло в банк.
Верный подход для УСН «доходы»: признать доход 1 000 000 рублей. Удержания — это не уменьшение дохода, а отдельная экономика сделки.
Налог считается так. Если ставка 6%, то:
700 000 × 6% = 42 000 рублей — ошибочный расчет;
1 000 000 × 6% = 60 000 рублей — корректный расчет.
Недоимка только на этом эпизоде — 18 000 рублей. И это без пеней. Если таких месяцев двенадцать, сумма становится уже очень неприятной.
В практике у меня был кейс: селлер несколько кварталов заносил в доход только выплаты от площадки. Разрыв между отчетами маркетплейса и КУДиР превысил 2,8 млн рублей. Формально ошибка выглядела «технической», но исправление заняло почти месяц: перепроводили документы, пересобирали книгу учета, делали пояснения и пересчитывали авансы. Самое обидное — бизнес эти деньги уже считал своей экономией. На деле это был отложенный налоговый долг.
Какая дата дохода безопасна для селлера
Вторая ошибка — ставить дату дохода по выписке банка, когда маркетплейс перечислил деньги продавцу. Для продаж через площадку такой подход регулярно дает смещение между периодами. Практически безопасная логика — опираться на момент, когда оплату получил комиссионер, а в учете подтверждать это отчетом маркетплейса, потому что именно он фиксирует продажу и движение денег по сделке. Поэтому продажа в конце сентября может попасть в доходы сентября, а выплата по ней — прийти уже в октябре. Это нормально. Ненормально — подгонять доход под кассовый остаток на счете.
Из-за этого у собственника часто возникает ложное ощущение, что бухгалтер «завышает» выручку. На самом деле бухгалтер просто разделяет три разные сущности: выручку, расходы площадки и реальное поступление денег. Как только это разделение появляется в учете, сразу становится видно, почему компания может показывать прибыль по отчету о продажах и одновременно сидеть в кассовом напряжении. Для маркетплейсов это обычная история, особенно когда выплаты идут с лагом, а реклама оплачивается почти без пауз.
Какие документы держать под рукой, чтобы не спорить с цифрами
Минимальный рабочий комплект такой: договор с площадкой или оферта, отчеты комиссионера, УПД и акты на услуги, документы по возвратам, компенсациям, выкупам и иным удержаниям. Сильная привычка — не складывать все удержания в одну серую папку «услуги маркетплейса», а раскладывать по аналитике: комиссия, логистика, хранение, реклама, штрафы, компенсации, возвраты. Тогда и налоговый учет чище, и управленческий отчет получается честным.
Отдельно отмечу важный практический момент. Судебная практика принимает отчеты маркетплейса как полноценные первичные документы, если в них есть обязательные реквизиты. Это снимает старый страх у бухгалтеров, которые привыкли считать личный кабинет площадки «не совсем документом». Но это не повод расслабляться: если по рекламным услугам, хранению или доставке нет нормального закрывающего комплекта, спор по расходам вы получите очень быстро.
Как я выстраиваю бухгалтерский контур по маркетплейсу
Когда товар уезжает на склад площадки, дохода еще нет. Право собственности на товар у продавца сохраняется до реализации, поэтому сама передача на склад маркетплейса не должна раздувать выручку и не должна списывать налоговую базу. В учете для таких товаров часто используют счет 45 «Товары отгруженные». Это удобная точка контроля: отдельно видно, что лежит у площадки, а что уже продано по отчетам.
Рабочая схема проводок у комитента обычно выглядит так:
Дебет 45 Кредит 41 — передан товар маркетплейсу;
Дебет 90.2 Кредит 45 — списана себестоимость проданного товара по отчету комиссионера;
Дебет 44 Кредит 76 — отражены комиссия и услуги площадки по закрывающим документам;
Дебет 51 Кредит 76 — получена выплата от маркетплейса.
Проводка по выручке зависит от вашей учетной политики и аналитики базы: одни ведут продажи через 62 счет с последующей перекладкой расчетов на 76, другие сразу используют отдельные субсчета к 76 для расчетов с площадкой. В реальной работе мне больше нравится второй вариант: отдельные субсчета по товарам, услугам и взаиморасчетам с маркетплейсом заметно ускоряют сверку.
Если возвраты не выделены в аналитике отдельно, учет быстро начинает врать. Я видела ситуацию, когда по банку компания выглядела прибыльной, а после разборки возвратов и рекламных удержаний маржа за месяц фактически ушла в ноль. Ошибка была не в налогах — ошибка была в слепом управлении. Бизнес считал выплату доходом, а возврат — случайным шумом. Для маркетплейсов это путь к постоянному кассовому разрыву.
Почему собственник путает прибыль с остатком на счете
Потому что маркетплейс почти всегда смешивает в одной выплате несколько слоев экономики: старые продажи, новые удержания, возвраты, компенсации, услуги, иногда еще и взаимозачеты. Если смотреть только на банк, возникает опасная иллюзия: «деньги пришли — значит заработали». Для управленческого учета этого недостаточно. Нужен хотя бы короткий еженедельный отчет из пяти строк: валовая выручка по отчетам площадки, себестоимость проданного товара, удержания маркетплейса, рекламные расходы и сумма к выводу. Тогда бухгалтер перестает быть человеком, который «мешает платить дивиденды», а становится навигатором по деньгам.
В одном проекте мы сделали простую привычку: после закрытия каждой недели сверяли не только выплаты, но и валовую выручку по отчету комиссионера. Уже на второй неделе всплыло, что товар продается хорошо, а зарабатывает плохо — рекламные списания съедали почти всю наценку. Налоговый учет при этом был формально верным, а управленческая картина — провальной. После пересборки ассортимента и лимитов на продвижение бизнес сохранил оборот, но наконец увидел маржу. Именно поэтому я всегда говорю селлерам: бухгалтерия на маркетплейсе нужна не только для ИФНС, она нужна для выживания.
Что делать уже сейчас
Проверьте, не заносите ли вы в доход сумму после удержаний маркетплейса.
Сверьте даты доходов: банк и отчет комиссионера у вас не должны подменять друг друга.
Разделите в аналитике комиссию, логистику, рекламу, хранение, возвраты и компенсации.
Убедитесь, что по услугам площадки есть закрывающие документы, а не только цифры в личном кабинете.
Посмотрите на счет 45 и остатки у маркетплейса отдельно от собственных складов.
Сделайте для собственника короткий отчет: валовая выручка, удержания, себестоимость, маржа, деньги к выводу.
Если сказать совсем коротко: на маркетплейсе налог считают не по сумме, которую приятно видеть в выписке банка, а по экономике продажи целиком. Как только вы это принимаете, учет становится спокойнее, пояснений в ИФНС меньше, а разговор с собственником — честнее. И это, пожалуй, самый полезный эффект от правильно собранной выручки.