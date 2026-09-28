УСН на маркетплейсе: почему доход считают по полной выручке

У селлеров на УСН есть ошибка, которая выглядит безобидно, а заканчивается доначислениями, пенями и нервной сверкой книги учета. Собственник смотрит на выплату от площадки, видит 700 000 рублей и искренне считает: вот она, выручка. Бухгалтер подхватывает эту логику — и база по налогу сжимается на комиссию, логистику, рекламу и удержания. На бумаге все красиво. До первого требования.

Тема не теоретическая. В 2026 году налоговые запросы по маркетплейсам стали заметно жестче: инспекции сопоставляют декларации, КУДиР и данные площадок, а продавцов просят объяснить, почему доходы в учете меньше, чем в отчетах комиссионера. Дополнительно позицию усилила судебная практика: в постановлении АС Уральского округа от 5 августа 2026 года № Ф09-2251/26 суд подтвердил, что при УСН доход от продаж через маркетплейс учитывают в полной сумме поступления от покупателей, а не в размере выплаты после удержаний. Ранее ту же логику поддержало определение Верховного суда от 11 июля 2025 года № 306-ЭС25-4934.