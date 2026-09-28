Маркетплейс потерял товар: учет убытка на УСН в 2026

Какие проводки делать, чтобы не испортить остатки

Здесь многое зависит от вашей учетной политики. При торговле через маркетплейс товар часто переводят на счет 45 как товар, переданный площадке, потому что сама передача на склад еще не означает продажу и право собственности сохраняется за продавцом. Но на практике встречается и второй вариант: товар продолжают вести на счете 41 с отдельной аналитикой по складу маркетплейса. Оба подхода встречаются в методиках и автоматизации, поэтому списывать нужно с того счета, где товар реально числится у вас в учете. Это уже мой практический вывод из разных учетных схем.

Если товар учтен на счете 45, я обычно делаю так:

Дебет 94 Кредит 45 — выявлена утрата товара на складе маркетплейса;

Дебет 91.2 Кредит 94 — списан убыток в прочие расходы;

Дебет 76 Кредит 91.1 — признана компенсация от маркетплейса, если сумма подтверждена;

Дебет 51 Кредит 76 — поступили деньги от маркетплейса.

Если товар у вас сидит на счете 41 с аналитикой по складу площадки, первая проводка меняется на Дебет 94 Кредит 41. Логика та же. Важно другое: списывать нужно по фактической учетной стоимости, а не по розничной цене карточки товара. Именно на этом многие завышают убыток и потом получают расхождение между складом, управленкой и налогом.

Еще одна частая ошибка — смешать утрату и обычный возврат. Если часть товара признана уцелевшей и возвращается вам, ее не надо тащить в убыток. Для таких позиций нужен отдельный маршрут: возврат нереализованного товара обратно в остатки, а не общее списание «одной кучей».