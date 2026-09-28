Маркетплейс потерял товар: учет убытка на УСН в 2026

Для селлеров тема потерь на складе маркетплейса в 2026 году стала не теорией, а рабочей болью. После чрезвычайных событий на логистических объектах бухгалтеру пришлось решать сразу три задачи: подтвердить сам факт утраты, не исказить остатки и правильно провести убыток в налоговом учете. Самая дорогая ошибка здесь простая — списать товар слишком рано, по одному скриншоту из личного кабинета.
Я вижу эту проблему у селлеров постоянно: собственник смотрит на исчезнувший остаток и говорит «списываем все сегодня», а бухгалтер потом месяц распутывает пересортицу, внутренние перемещения и спорную компенсацию. В таких историях учет должен быть холоднее эмоций. Иначе убыток вы получите дважды: сначала в товаре, потом в цифрах.
Почему эта тема сейчас особенно важна
Летом 2026 года площадки начали массово выдавать новые форматы отчетов по потерям, компенсациям и товарам «в процессе инвентаризации». Одновременно часть оферт ужесточилась: маркетплейс может ссылаться на форс-мажор и не спешить с выплатой. Для бухгалтера это означает одно — сначала собираем документы для учета, а уже потом спорим о деньгах.
В одном кейсе из моей практики у селлера исчез товар на 1,8 млн руб. по учетной стоимости. Руководитель хотел списать всю сумму в день сбоя. Я остановила проводки и запросила поартикульную расшифровку. Через несколько дней выяснилось, что примерно четверть позиций не погибла, а зависла во внутреннем перемещении между складами. Если бы списали сразу, получили бы ложный убыток и кривые остатки перед закрытием месяца.
С чего начинать бухгалтеру
Первое правило: исчезновение товара из личного кабинета не доказывает его гибель. Позиции могли уйти в перемещение, попасть в технический разрыв, вернуться возвратом или просто выпасть из витрины на время инвентаризации. Без документального подтверждения списание небезопасно и для бухгалтерии, и для налога.
Минимальный комплект, который я запрашиваю у маркетплейса, такой:
поартикульный перечень утраченного товара — с количеством и стоимостью;
акт или справка о повреждении, уничтожении либо подтверждении ущерба;
данные по остаткам, продажам, возвратам и внутренним перемещениям на дату события;
отчет о компенсации, если площадка уже признала сумму возмещения.
Именно этот набор чаще всего позволяет увязать склад, бухгалтерский учет и налоговую позицию. Если инвентаризационную ведомость площадка не дает, это неприятно, но не критично: тогда собирайте максимум косвенных доказательств — свои поставки, акты приемки, отчеты комиссионера, движения по артикулам, переписку и внутренний акт инвентаризации.
Отдельно проверьте маркированный товар. Если коды маркировки числятся за вами, одной бухгалтерской проводки мало: потребуется корректно оформить списание кодов по причине утраты. Иначе в учете товара уже нет, а в системе маркировки он все еще живой — классическая мина замедленного действия перед проверкой.
Какие проводки делать, чтобы не испортить остатки
Здесь многое зависит от вашей учетной политики. При торговле через маркетплейс товар часто переводят на счет 45 как товар, переданный площадке, потому что сама передача на склад еще не означает продажу и право собственности сохраняется за продавцом. Но на практике встречается и второй вариант: товар продолжают вести на счете 41 с отдельной аналитикой по складу маркетплейса. Оба подхода встречаются в методиках и автоматизации, поэтому списывать нужно с того счета, где товар реально числится у вас в учете. Это уже мой практический вывод из разных учетных схем.
Если товар учтен на счете 45, я обычно делаю так:
Дебет 94 Кредит 45 — выявлена утрата товара на складе маркетплейса;
Дебет 91.2 Кредит 94 — списан убыток в прочие расходы;
Дебет 76 Кредит 91.1 — признана компенсация от маркетплейса, если сумма подтверждена;
Дебет 51 Кредит 76 — поступили деньги от маркетплейса.
Если товар у вас сидит на счете 41 с аналитикой по складу площадки, первая проводка меняется на Дебет 94 Кредит 41. Логика та же. Важно другое: списывать нужно по фактической учетной стоимости, а не по розничной цене карточки товара. Именно на этом многие завышают убыток и потом получают расхождение между складом, управленкой и налогом.
Еще одна частая ошибка — смешать утрату и обычный возврат. Если часть товара признана уцелевшей и возвращается вам, ее не надо тащить в убыток. Для таких позиций нужен отдельный маршрут: возврат нереализованного товара обратно в остатки, а не общее списание «одной кучей».
Что изменилось на УСН в 2026 году
Вот здесь и находится главный практический интерес темы. С 2026 года перечень расходов на УСН стал открытым: учитывать затраты можно по правилам главы 25, если они экономически обоснованы, документально подтверждены и не запрещены прямо. Для селлера это означает, что подтвержденную утрату товара из-за чрезвычайной ситуации стало проще обосновать в расходах, чем раньше. Но слово «проще» не значит «автоматически». Без документов риск спора остается высоким.
Если объект «доходы минус расходы»
По доходно-расходной УСН ключевой вопрос теперь не в названии потери, а в качестве доказательств. Я рекомендую проверять четыре условия: товар действительно был на складе маркетплейса; событие подтверждено документом; стоимость товара подтверждается вашей первичкой; в учете четко отделены погибшие позиции от тех, что зависли в перемещении или были потом найдены. Если эта база собрана, расход выглядит гораздо устойчивее.
Но есть нюанс, который собственники обычно недооценивают. Для налога важна не продажная цена, а фактическая стоимость товара по вашим документам. Если на карточке товар стоил 4 900 руб., а закупали вы его за 1 780 руб., в расход идет именно учетная стоимость. Маржа сгорела для бизнеса, но не превращается в налоговый расход.
Если объект «доходы»
На УСН «доходы» сама утрата товарный налог не уменьшает. Зато компенсация от маркетплейса, бонусы, выкупы и иные суммы, которые площадка перечисляет продавцу, формируют доход и требуют отдельной расшифровки в учете. Поэтому для селлера на объекте «доходы» особенно важно не путать поступление денег с восстановлением маржи: денежный поток пришел, а налоговая база тоже выросла.
Именно здесь управленческий учет спасает от ложного оптимизма. В моей практике собственник видит компенсацию 600 тыс. руб. и считает, что кассовый разрыв закрыт. Но после сверки выясняется: фактическая себестоимость утраченного товара — 740 тыс. руб., зависшие услуги логистики — еще 90 тыс. руб., а часть компенсации зачтена не деньгами, а внутренним взаиморасчетом. На счете вроде полегчало, а экономика сделки все равно убыточна.
Как учитывать компенсацию от маркетплейса
С компенсацией нужно быть аккуратнее, чем с самим списанием. Претензия, отправленная площадке, еще не создает доход сама по себе. В бухгалтерском учете безопаснее отражать доход тогда, когда маркетплейс признал сумму либо когда вступил в силу судебный акт. А для УСН практичнее ориентироваться на дату фактического поступления денег, если именно она закрепляет экономический результат для продавца.
В отчетах площадки одна и та же сумма может выглядеть по-разному: как компенсация, как выкуп, как корректировка взаиморасчетов или как зачет в счет будущих услуг. Для бухгалтера это не косметика, а смысл операции. Я всегда прошу команду сверять формулировку в отчете с движением денег и с первичкой. Иначе можно признать прочий доход там, где фактически произошла совсем другая хозяйственная операция.
Отдельно проверьте вопрос двойного возмещения. В части оферт уже есть условие: если продавец получил страховую выплату, компенсацию площадке придется вернуть или пересчитать. Бухгалтеру это важно не только юридически, но и practically с точки зрения закрытия 76 счета: нельзя оставлять в доходах две суммы, если по договору одна из них подлежит обратному движению.
Что я советую сделать в первые 48 часов
Зафиксировать дату события и выгрузить все отчеты по остаткам, продажам, возвратам и перемещениям.
Заморозить поспешное списание до получения поартикульной расшифровки.
Провести внутреннюю инвентаризацию по данным учета и разнести позиции на три группы: утрачено, спорно, найдено.
Проверить, на каком счете числится товар у вас: 41 или 45.
Подготовить отдельную папку с первичкой на себестоимость — договоры, накладные, УПД, платежные документы.
Для маркированной продукции отдельно отработать списание кодов.
Не признавать компенсацию доходом раньше, чем понятна ее природа и документ.
Этот короткий протокол много раз спасал мне закрытие месяца. Не потому, что он красивый, а потому, что он не дает учету бежать впереди фактов.
Вывод простой. Если маркетплейс потерял или уничтожил товар, бухгалтеру нельзя работать по эмоции собственника и по скриншоту из кабинета. Сначала — документы, потом — списание, затем — компенсация. На УСН в 2026 году возможностей стало больше, но и цена ошибки выросла: неверно оформленный убыток искажает налог, остатки, маржу и управленческую отчетность сразу. А это уже не частная проводка, а удар по всей финансовой картине бизнеса.