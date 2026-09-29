Себестоимость на маркетплейсах: как увидеть реальную маржу

На маркетплейсах сегодня опасно смотреть только на выплаты. Деньги пришли на расчетный счет — и собственнику кажется, что товар прибыльный. А потом в конце месяца всплывают хранение, логистика, продвижение, возвраты, штрафы, платный вывод денег, и прибыль тает буквально на глазах. Во втором квартале 2026 года расходы селлеров на отдельных площадках доходили до 47,8% базовой цены товара, а отраслевые оценки показывали заметное снижение рентабельности бизнеса за последние два года. Для бухгалтера это уже не «дополнительная аналитика», а вопрос выживания бизнеса.

В своей практике я чаще всего вижу одну и ту же ошибку: все удержания маркетплейса сваливают в счет 44 одной строкой, а потом пытаются по банковской выписке понять, какой товар кормит бизнес, а какой его quietly съедает. Такой учет формально можно закрыть, но управлять им нельзя. Собственник видит оборот, а не маржу. Бухгалтер видит проводки, а не причину кассового разрыва.