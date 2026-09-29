Себестоимость на маркетплейсах: как увидеть реальную маржу

На маркетплейсах сегодня опасно смотреть только на выплаты. Деньги пришли на расчетный счет — и собственнику кажется, что товар прибыльный. А потом в конце месяца всплывают хранение, логистика, продвижение, возвраты, штрафы, платный вывод денег, и прибыль тает буквально на глазах. Во втором квартале 2026 года расходы селлеров на отдельных площадках доходили до 47,8% базовой цены товара, а отраслевые оценки показывали заметное снижение рентабельности бизнеса за последние два года. Для бухгалтера это уже не «дополнительная аналитика», а вопрос выживания бизнеса.
В своей практике я чаще всего вижу одну и ту же ошибку: все удержания маркетплейса сваливают в счет 44 одной строкой, а потом пытаются по банковской выписке понять, какой товар кормит бизнес, а какой его quietly съедает. Такой учет формально можно закрыть, но управлять им нельзя. Собственник видит оборот, а не маржу. Бухгалтер видит проводки, а не причину кассового разрыва.
Почему обычного бухучета недостаточно
Бухгалтерский учет обязан быть корректным. Но для торговли на маркетплейсах этого мало. По документам все может выглядеть чисто: товар передан, отчет комиссионера получен, услуги отражены, деньги зачислены. Однако управленческий вопрос звучит иначе: сколько реально заработал конкретный артикул после всех удержаний. Именно здесь начинается работа не только с проводками, но и с экономикой товара. В расчет рентабельности продаж обычно закладывают прибыль, деленную на выручку, а для товарного бизнеса еще полезно смотреть отдачу на запасы.
Особенно это критично сейчас, когда на площадках растут не только комиссии, но и сопутствующие расходы: логистика, хранение, продвижение, последняя миля, возвраты. Выигрывает не тот, у кого выше оборот, а тот, кто умеет разложить удержания по смыслу и быстро закрыть убыточные позиции.
Что включать в себестоимость, а что — нет
Здесь важно не смешивать бухгалтерскую себестоимость запасов, расходы на продажу и управленческую калькуляцию. По правилам ФСБУ 5/2019 расходы на хранение запасов в себестоимость обычно не включаются, кроме специальных случаев, когда хранение связано с технологией подготовки к продаже или условиями приобретения. Для торговой деятельности отдельно сказано: затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов до момента передачи в продажу можно учитывать как расходы на продажу. Это важная развилка, потому что она сразу отделяет «вход в товар» от «цены присутствия на площадке».
На практике я делю расходы на пять корзин. Этот подход хорошо работает и для бухгалтера, и для собственника.
1. Базовая себестоимость товара
Сюда попадает закупка у поставщика, ввозные расходы, обязательная доводка до состояния готовности к продаже, упаковка, если без нее товар нельзя передать в канал, и доставка до собственного или центрального склада до старта продаж. Это «тело» товара. Без него продажа вообще невозможна.
2. Переменные расходы на реализацию
Это комиссия маркетплейса, эквайринг, логистика до покупателя, последняя миля, сборка заказа, обработка возврата, платный вывод денег. Эти расходы нельзя растворять в общей массе. Их нужно видеть по каждому артикулу или хотя бы по товарной группе, потому что именно они сильнее всего искажают картину прибыли. Маркетплейсы действительно могут брать отдельную комиссию за вывод средств, а условия выплат зависят от выбранного графика.
3. Расходы на присутствие и оборачиваемость
Хранение, платное размещение, продвижение, участие в акциях, внутренняя реклама, подписки и сервисные опции площадки. С точки зрения управления это цена полки и трафика. Если артикул продается медленно, именно эта корзина быстро превращает «нормальный» товар в убыточный. Документально такие суммы обычно сидят в актах, УПД и отчетах площадки по дополнительным услугам.
4. Потери качества
Брак, невозвратный товар, уценка после возврата, недостача, обезличка, повреждения. Я всегда советую считать по ним резервный процент хотя бы внутри управленческой модели. Иначе первые два месяца отчет красивый, а третий внезапно «ломается» на списаниях.
5. Штрафы и нештатные удержания
Вот это принципиально нельзя прятать в обычные расходы на продажу. Договорные штрафы, неустойки и пени в бухучете отражают как прочие расходы по счету 91-2. Если смешать их с комиссией и логистикой, собственник увидит искаженную картину: будто у него просто «дорогой канал», хотя на самом деле проблема в дисциплине поставок, карточках товара или SLA.
Какие документы должен читать бухгалтер, а не только подшивать
По операциям с маркетплейсом обычно формируют УПД либо накладную и счет-фактуру, если речь идет о комиссии, логистике, маркетинговых и иных услугах. По дополнительным услугам встречаются акты, а при передаче товара на склад — передаточные документы и акты приемки. Возвраты тоже требуют отдельного отражения: снижение выручки, возврат товара в остатки, а при ОСНО — корректировок по НДС. Сверять суммы лучше не по одной банковской выписке, а по связке из отчета комиссионера, УПД, актов и выписки банка.
Из этого я делаю простой вывод для регламента месяца: сначала собираем факт продаж, потом факт удержаний, потом факт возвратов, и только после этого считаем маржу. Если делать наоборот, отчет будет красивым, но ложным.
Проводки, которые помогают не потерять смысл
Типовая логика по маркетплейсам давно известна, но беда в деталях аналитики. Передачу товара на склад площадки часто отражают как Дт 45 Кт 41. Продажу покупателю — как Дт 76 Кт 90-1, списание себестоимости — Дт 90-2 Кт 45. Вознаграждение маркетплейса и дополнительные услуги обычно ведут через Дт 44 или 26 Кт 76 либо 60, а поступление денег — Дт 51 Кт 76. Такая схема удобна только тогда, когда внутри 76 и 44 у вас есть отдельные субсчета хотя бы для комиссии, логистики, хранения, продвижения, возвратов и штрафов. Иначе аналитика развалится уже на втором месяце.
Я обычно настраиваю аналитику так: один субсчет — за товары и расчеты по продажам, второй — за агентское вознаграждение, третий — за логистику, четвертый — за маркетинг, пятый — за претензии и штрафы. Да, счетов больше. Зато на закрытии периода видно не «маркетплейс удержал 1 240 000 рублей», а из чего именно эта сумма сложилась.
Кейс из практики: товар продавался, но денег не зарабатывал
Разберу упрощенный пример по одной позиции. Цена продажи — 2 490 руб. Закупка — 820 руб. Доставка до собственного склада — 70 руб. Подготовка и упаковка — 35 руб. Доставка партии до площадки — 45 руб. Комиссия маркетплейса — 374 руб. Логистика до покупателя и последняя миля — 210 руб. Хранение — 48 руб. Внутренняя реклама — 220 руб. Резерв на возвраты и брак — 90 руб.
Считаем честно. Полные затраты на единицу: 820 + 70 + 35 + 45 + 374 + 210 + 48 + 220 + 90 = 1 912 руб. Маржа в рублях: 2 490 - 1 912 = 578 руб. Рентабельность продаж по формуле ROS: 578 / 2 490 х 100% = 23,2%. На бумаге неплохо. Но дальше мы добавили еще два фактора: скидки в акциях и платный ускоренный вывод денег. После этого товар ушел ниже целевой доходности, хотя выплата от площадки на расчетный счет все равно выглядела «живой» и не вызывала тревоги. Формально продажи росли. Экономически артикул уже требовал либо пересчета цены, либо остановки рекламы. Формула ROS как раз и нужна, чтобы это увидеть вовремя.
В другом проекте мы нашли еще более неприятную историю: собственник считал хранение «мелочью» и не разносил его по оборачиваемости. В итоге медленный товар держал склад, съедал рекламный бюджет и внешне поддерживал оборот, а по факту тормозил весь денежный цикл. После разнесения расходов по SKU выяснилось, что 18% ассортимента дают выручку, но ухудшают общий финансовый результат. Решение было жестким, но верным: часть позиций распродали, часть вывели из матрицы, часть перевели на другую модель поставки.
Что особенно важно для УСН
На упрощенке ошибка с доходом встречается постоянно. В доходы для целей УСН включают всю сумму, которую оплатил покупатель, а не только ту сумму, которую площадка перечислила продавцу после удержаний. При объекте «доходы» комиссия и прочие услуги базу не уменьшают. При объекте «доходы минус расходы» удержания площадки, подтвержденные документами, можно учитывать в расходах. Поэтому управленческая маржа и налоговая база по УСН почти никогда не совпадают один в один — и это нормально, если вы заранее объяснили логику собственнику.
Я всегда проговариваю это на старте: налог считает не прибыль на счете, а свою базу по своим правилам. Если собственник этого не понимает, он почти неизбежно начинает спорить с бухгалтерией после первого сильного месяца по обороту и слабого месяца по деньгам.
Как собрать рабочий отчет по марже без дорогой автоматизации
Даже если нет сложной BI-системы, можно собрать управленческий минимум. На один артикул или группу вам нужны: цена продажи, количество продаж, закупка, входная логистика, комиссия, эквайринг, логистика до покупателя, хранение, продвижение, возвраты, штрафы, платный вывод денег и остаток по оборачиваемости. После этого вы считаете три показателя: валовую маржу, маржу после расходов площадки и чистую маржу после потерь и штрафов. Такой отчет уже позволяет принимать решения, а не обсуждать ощущения.
Если совсем коротко, то бухгалтеру здесь полезно стать переводчиком между учетом и бизнесом. Не говорить «у вас выросли расходы по 44 счету», а показывать: «у вас комиссия и логистика уже съедают 31% цены, реклама — еще 9%, а хранение стало проблемой из-за замедления оборачиваемости». Как только цифры получают смысл, решения принимаются быстро.
Чек-лист на закрытие месяца по маркетплейсам
Разделяйте товары, услуги площадки и штрафы по разным субсчетам.
Не включайте хранение в себестоимость товара автоматически — сначала проверьте экономический смысл и правила учета.
Сверяйте отчет комиссионера, акты, УПД и банковскую выписку в одной логике, а не по отдельности.
По УСН не путайте доход для налога и фактическую выплату от маркетплейса.
Штрафы выносите отдельно, не прячьте их в расходах на продажу.
Считайте маржу хотя бы по топ-20 артикулам — именно там обычно лежит и прибыль, и основная утечка денег.
Главная мысль простая: на маркетплейсах мало знать, сколько продали. Нужно знать, сколько осталось после каждой услуги, каждого возврата и каждого дня хранения. Когда бухгалтер собирает такую картину, он перестает быть человеком «про документы» и становится человеком «про деньги». А это сейчас для бизнеса ценнее всего.