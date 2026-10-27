Маркетплейс потерял товар: учет недостачи и компенсации

Потерянный товар на маркетплейсе — уже не редкий форс-мажор, а вполне рабочая проблема закрытия месяца. После летних ЧС 2026 года у бухгалтеров добавилось не только эмоций, но и новой рутины: зависшие остатки, спорные компенсации, нестандартные отчеты от площадок и вопросы собственника в духе «деньги обещали, почему убыток уже в учете?». Самая опасная ошибка здесь простая: принять обещание компенсации за уже состоявшийся доход и оставить товар висеть в активах дольше, чем это допустимо.
В практике учета маркетплейсов вижу одну и ту же картину: выручку и рекламу собственник смотрит ежедневно, а потери товара замечают через месяцы — когда уже не сходятся остатки, отчет комиссионера, выплаты и маржа. Поэтому тема утраты товара давно вышла за рамки «складского вопроса». Это уже бухгалтерия, налоги, ДДС и управленческий контроль в одном флаконе.
Почему вопрос стал острым именно сейчас
Товар теряется не только при громких чрезвычайных ситуациях. На практике проблемные позиции появляются после возврата покупателем, при перемещении между складами, на сортировке, в статусе «в пути» и даже после приемки, когда площадка позже меняет статус партии. Кроме того, в офертах некоторых площадок появились более жесткие формулировки про форс-мажор, из-за чего компенсация перестала быть чем-то автоматически гарантированным.
Для бухгалтера это значит одно: теперь мало просто получить письмо от менеджера «товар потеряли». Нужна доказательная база по каждой позиции — иначе в учете будет хаос, а в споре с площадкой слабая позиция.
С чего начинать: не со списания, а с фиксации факта
Базовая точка опоры такая: передача товара на склад маркетплейса сама по себе не прекращает право собственности продавца и не образует ни выручку, ни расход, ни НДС-операцию. Поэтому сначала бухгалтеру нужно доказать, что товар действительно был передан площадке, а затем — что он действительно утрачен или поврежден. Без первой части вы не подтвердите сам факт потери; без второй — не обоснуете списание.
Минимальный пакет, который я бы собирала сразу, не дожидаясь конца месяца:
первичный документ на передачу товара площадке — накладную или акт приема-передачи;
остатки по складам площадки на дату инцидента;
историю поставок и акты приемки;
отчеты о продажах, возвратах и отменах;
сведения о товарах в пути, на приемке и в обезличке;
отчеты о внутренних перемещениях между складами площадки;
по маркированным товарам — данные по кодам идентификации;
переписку с поддержкой и расчет компенсации, если он уже есть.
Это скучно, зато именно здесь обычно спасается и бухгалтерская база, и будущая претензия к площадке. Когда документов нет, собственник спорит о миллионах, а бухгалтер не может даже уверенно снять товар с остатков.
Когда делать проводки, а когда еще рано
Я не советую списывать товар по одному скриншоту из личного кабинета. Статусы у площадок меняются, а «не найден» и «окончательно утрачен» — это не одно и то же. Для учета нужен документ: отчет, акт, расчет компенсации, официальное уведомление либо иной комплект бумаг, по которому можно обосновать факт выбытия и сумму требования к площадке.
Удобно разделить проблемные позиции на три корзины:
Товар в розыске. В бухучете я бы не торопилась с окончательным списанием, но в управленческом контуре уже пометила бы риск и вывела отдельный реестр спорных остатков.
Товар признан утраченным или испорченным. Здесь появляется основание для списания с товарного учета.
Компенсация признана площадкой. На этом этапе можно отражать дебиторку по расчетам с маркетплейсом.
Такой подход очень дисциплинирует закрытие периода. И главное — не смешивает факт потери товара с фактом поступления денег.
Типовая схема проводок: рабочий вариант без лишней романтики
Если вы учитываете товар, переданный маркетплейсу, на счете 45, логика проводок получается понятной и прозрачной. Именно этот вариант чаще всего удобен для FBO-поставок, когда товар физически у площадки, но право собственности у продавца. Передача товара комиссионеру отражается проводкой Дебет 45 Кредит 41. Расчеты с маркетплейсом обычно ведут через счет 76 с отдельной аналитикой по продажам, вознаграждению, компенсациям и прочим удержаниям.
Разберу на условном примере. Допустим, на склад площадки передан товар себестоимостью 480 000 руб. Позже подтверждена утрата части партии на 96 000 руб. Площадка согласилась компенсировать 90 000 руб., деньги поступили в следующем месяце.
1. Передали товар на склад площадки:
Дебет 45 Кредит 41 — 480 000 руб.
2. Подтверждена утрата товара:
Дебет 94 Кредит 45 — 96 000 руб.
Если товар не переводился на счет 45, а оставался на 41, тогда будет Дебет 94 Кредит 41. Смысл один: сначала недостача попадает на счет 94, и только потом вы решаете, что из нее взыскивается, а что ложится на финансовый результат.
3. Площадка признала компенсацию:
Дебет 76 Кредит 94 — 90 000 руб.
Здесь я всегда открываю отдельную аналитику: не просто «расчеты с маркетплейсом», а именно «компенсация за утрату». Иначе потом эта сумма тонет среди комиссий, логистики и возвратов.
4. Деньги пришли на расчетный счет:
Дебет 51 Кредит 76 — 90 000 руб.
5. Невозмещенный остаток убытка:
Дебет 91.2 Кредит 94 — 6 000 руб.
Эта проводка нужна, если часть потери не компенсировали либо во взыскании отказано. Именно на этом месте собственник обычно впервые видит реальную цену красивой фразы «маркетплейс потом возместит».
Из практики скажу так: если не разносить компенсации отдельно, уже через два месяца никто не понимает, откуда в 76 счете взялась сумма, почему выплата меньше ожиданий и где потерялась маржа. Формально учет может быть даже правильным. Управленчески — полный туман.
НДС и налоги: здесь обычно ошибаются даже аккуратные бухгалтеры
Если товар выбыл по не зависящим от продавца причинам, такое выбытие не образует объект обложения НДС как реализация. При документальном подтверждении факта гибели или утраты ранее принятый к вычету входной НДС по такому товару восстанавливать не требуется. Это важная точка, потому что многие по привычке пытаются начислить лишнее или, наоборот, боятся трогать вычет.
По УСН с объектом «доходы» ситуация жесткая, но понятная: стоимость утраченного товара налоговую базу не уменьшит, а полученная от площадки компенсация попадет в доходы. По УСН «доходы минус расходы» и по общей системе нужно отдельно смотреть основание утраты, комплект документов и условия признания расхода. Чем слабее документальная база, тем хуже позиция по налогу.
Если товар маркированный, не забудьте про отдельный контур учета. Сведения о выводе товара из оборота из-за чрезвычайной ситуации или документально подтвержденного списания нужно передать в систему маркировки в течение трех рабочих дней после оформления документа на списание. На этом участке ошибки особенно неприятны: бухгалтер уже убрал товар из учета, а в маркировке он продолжает жить своей отдельной жизнью.
Где бизнес теряет деньги даже при «правильных» проводках
Самая частая управленческая ошибка — поставить компенсацию рядом с выручкой и успокоить собственника красивым остатком на счете. Но компенсация за утраченный товар не лечит бизнес-модель. Она не отменяет уже понесенные расходы на закупку, рекламу, хранение, логистику до момента утраты и возможный кассовый разрыв, если деньги от площадки придут позже. Поэтому в внутренней отчетности я всегда вывожу три отдельные строки: стоимость утраченного товара, признанную компенсацию и непокрытый убыток. Тогда руководитель видит не «денег вроде дали», а реальный финансовый эффект события.
Особенно хорошо это работает у селлеров с широким ассортиментом. Как только вы отделяете потери по товару от обычной реализации, сразу всплывают две вещи: какие SKU площадка теряет чаще всего и где собственник на самом деле субсидирует оборот за счет своей подушки ликвидности. На языке бухучета это про 41, 45, 76 и 94. На языке бизнеса — про маржу и кассовые разрывы.
Что настроить в учете, чтобы не ловить проблему задним числом
Если хотите не героически разгребать ЧП, а спокойно закрывать месяц, настройте простую, но жесткую дисциплину:
отдельную аналитику по счету 76 для продаж, комиссий, логистики, штрафов, компенсаций и возвратов;
реестр спорных остатков по статусам: «в розыске», «подтверждено», «компенсировано», «отказано»;
еженедельную сверку трех контуров: ваш товарный учет, личный кабинет площадки и документы по движениям товара;
отдельный контроль маркированных позиций;
правило не закрывать спорные суммы одной общей бухгалтерской справкой без расшифровки по SKU и партиям.
Это кажется лишней бюрократией ровно до первого серьезного расхождения. Потом именно такая детализация экономит недели на восстановление учета и споры с площадкой.
Короткий чек-лист на закрытие месяца
Проверьте, есть ли первичка на передачу товара площадке.
Сверьте остатки по складам площадки с вашими 41 и 45 счетами.
Выделите спорные позиции в отдельный реестр, не смешивайте их с обычными продажами.
По подтвержденной утрате отразите недостачу через счет 94.
По признанной компенсации покажите дебиторку на 76 счете, а не выручку.
Непокрытую часть убытка вовремя спишите на финансовый результат.
По маркированному товару передайте сведения о списании в систему маркировки в установленный срок.
Если свести все к одной мысли, она будет простой: утрата товара на маркетплейсе — это не только складская неприятность, а полноценное событие учета. Чем раньше бухгалтер разделит факт потери, право на компенсацию и реальное поступление денег, тем меньше шансов завысить активы, нарисовать несуществующую прибыль и поссориться с собственником на ровном месте.