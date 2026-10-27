Маркетплейс потерял товар: учет недостачи и компенсации

Типовая схема проводок: рабочий вариант без лишней романтики

Если вы учитываете товар, переданный маркетплейсу, на счете 45, логика проводок получается понятной и прозрачной. Именно этот вариант чаще всего удобен для FBO-поставок, когда товар физически у площадки, но право собственности у продавца. Передача товара комиссионеру отражается проводкой Дебет 45 Кредит 41. Расчеты с маркетплейсом обычно ведут через счет 76 с отдельной аналитикой по продажам, вознаграждению, компенсациям и прочим удержаниям.

Разберу на условном примере. Допустим, на склад площадки передан товар себестоимостью 480 000 руб. Позже подтверждена утрата части партии на 96 000 руб. Площадка согласилась компенсировать 90 000 руб., деньги поступили в следующем месяце.

1. Передали товар на склад площадки:

Дебет 45 Кредит 41 — 480 000 руб.

2. Подтверждена утрата товара:

Дебет 94 Кредит 45 — 96 000 руб.

Если товар не переводился на счет 45, а оставался на 41, тогда будет Дебет 94 Кредит 41. Смысл один: сначала недостача попадает на счет 94, и только потом вы решаете, что из нее взыскивается, а что ложится на финансовый результат.

3. Площадка признала компенсацию:

Дебет 76 Кредит 94 — 90 000 руб.

Здесь я всегда открываю отдельную аналитику: не просто «расчеты с маркетплейсом», а именно «компенсация за утрату». Иначе потом эта сумма тонет среди комиссий, логистики и возвратов.

4. Деньги пришли на расчетный счет:

Дебет 51 Кредит 76 — 90 000 руб.

5. Невозмещенный остаток убытка:

Дебет 91.2 Кредит 94 — 6 000 руб.

Эта проводка нужна, если часть потери не компенсировали либо во взыскании отказано. Именно на этом месте собственник обычно впервые видит реальную цену красивой фразы «маркетплейс потом возместит».

Из практики скажу так: если не разносить компенсации отдельно, уже через два месяца никто не понимает, откуда в 76 счете взялась сумма, почему выплата меньше ожиданий и где потерялась маржа. Формально учет может быть даже правильным. Управленчески — полный туман.