Утрата товара на складе маркетплейса долго считалась редкой неприятностью. В 2026 году это уже не частный сбой, а полноценный учетный риск: деньги зависают, остатки искажаются, налоговая база плывет, а собственник в этот момент смотрит на личный кабинет и не понимает, где товар, где компенсация и почему в отчете одна цифра, а в учете другая. С 1 октября 2026 года к теме добавился еще один слой контроля: маркетплейсы передают ФНС сведения о договоре, партнере, скидках за счет продавца, акте сверки и связанных с ним документах, а по выявленным рискам у продавца есть 30 дней на пояснения и документы.
Поэтому главный вопрос для бухгалтера теперь не в том, будет ли компенсация. Главный вопрос другой: когда именно вы признали утрату, чем ее подтвердили и по какой стоимости списали. Если этот блок провален, дальше ломается все — от маржи по SKU до налога. В таких историях я обычно сначала «приземляю» факты в учете, а уже потом обсуждаю с собственником, идти ли в претензию, соглашаться ли на выплату площадки и как перестроить закупки на ближайшие недели.
Почему тема стала острой именно сейчас
После вступления в силу закона о платформенной экономике площадки обязаны работать по более формализованным правилам: у продавца появляется право запрашивать акты взаиморасчетов и иные связанные документы, а сами документы должны обновляться в личном кабинете ежемесячно. Для бухгалтера это хорошая новость, но и повышенная ответственность тоже: если документы уже должны быть доступны, ссылаться на «ничего не выгрузили» становится все труднее.
Параллельно ФНС продолжает усиливать цифровой контроль за продажами через площадки. А значит, любые расхождения между остатками, отчетами маркетплейса, компенсациями и налоговой отчетностью теперь быстрее выходят на поверхность. В моей практике это особенно болезненно проявляется у селлеров с широким ассортиментом: одна неразобранная история по утрате товара тянет за собой неверную себестоимость, фиктивную прибыль и ложные управленческие решения по закупке.
Что делать в первые 48 часов
Первая ошибка — ждать, пока площадка «сама все посчитает». Вторая — списывать все одной суммой по данным из карточек товара. Третья — спорить о компенсации, не собрав базовый комплект документов. Рабочая последовательность у меня всегда одна и та же.
Издайте приказ об инвентаризации. Даже если физически на склад не попасть, инвентаризация проводится по данным собственного учета и документам площадки.
Разделите остатки на четыре группы: уничтоженные, поврежденные, перемещенные или сохранившиеся, а также товары с неизвестным местонахождением. Такой разрез сразу показывает, что списывать, что уценивать, а что переводить в претензию.
Выгрузите документы из личного кабинета: отчеты по остаткам, продажам, возвратам, перемещениям, акты приемки, УПД, транспортные накладные, расшифровки к отчетам о реализации. Зафиксируйте скриншоты остатков с датой и временем.
Запросите у маркетплейса акт об утрате и отчет по остаткам на дату события. Если ваши данные и данные площадки расходятся, отправьте акт сверки с расхождениями.
Соберите документы на закупку — договоры, УПД, накладные, платежки. Без них себестоимость не защитить.
Отдельно выделите маркированный товар. По нему потребуется еще и движение кодов маркировки, если они числятся на стороне продавца.
Один показательный кейс. У селлера после ЧС в личном кабинете висел красивый предварительный отчет, и собственник хотел сразу принять убыток по розничной цене, «чтобы видеть весь масштаб». Мы остановили этот порыв. Разложили остатки по партиям, подняли поставки, отбили перемещенный товар, отделили реально утраченное от поврежденного. В итоге сумма списания по фактической себестоимости оказалась почти на треть ниже эмоциональной оценки, а часть товара вообще ушла не в списание, а в уценку. Для собственника это был неприятный, но очень полезный урок: в кризисе учет должен охлаждать, а не подливать драму.
По какой стоимости списывать товар
Списывать утрату по цене из карточки товара нельзя. Для учета берите фактическую себестоимость, а не розничную цену и не предполагаемую цену продажи. Метод оценки должен быть тем же, который закреплен у вас для реализации товаров: средняя себестоимость, себестоимость единицы или ФИФО.
Отдельно скажу про поврежденный товар. Если товар можно продать дальше, пусть и дешевле, полное списание будет натяжкой. Тогда бухгалтеру нужен не акт на уничтожение, а управленческое решение об уценке: приказ, акт, новая цена и понимание, не опускаетесь ли вы ниже себестоимости. Если опускаетесь, в бухучете может потребоваться резерв под снижение стоимости запасов; малый бизнес, который законно ведет упрощенный бухучет, вправе не создавать такой резерв, если это закреплено в учетной политике.
Здесь бухгалтеру важно говорить с собственником на языке денег. Поврежденный товар — это не только проводка. Это выбор между немедленным убытком, медленной распродажей и будущим кассовым разрывом из-за повторной закупки. В нескольких проектах именно разделение на «утрата», «уценка» и «зависшие остатки» спасало маржу квартала лучше любой экономии на рекламе.
Проводки: два рабочих сценария
Дальше все упирается в то, как у вас организована аналитика. Если товар при передаче на склад маркетплейса вы учитываете как отгруженный, обычно используется счет 45. Такой подход часто встречается у селлеров: передача на склад площадки отражается проводкой Дебет 45 Кредит 41, а до продажи товар собственность не меняет.
Сценарий 1. Товар на счете 45.
1) Дебет 45 Кредит 41 — товар передан на склад маркетплейса.
2) После подтверждения утраты: либо Дебет 91.2 Кредит 45 — прямое списание на прочие расходы, либо через промежуточный счет 94, если вы так ведете внутреннюю аналитику потерь.
3) Если маркетплейс признал компенсацию: Дебет 76 Кредит 91.1.
4) Деньги пришли: Дебет 51 Кредит 76.
Сценарий 2. Товар остается на счете 41, но на отдельной аналитике по складу маркетплейса.
1) Дебет 94 Кредит 41 — выявлена утрата.
2) Дебет 91.2 Кредит 94 — списана фактическая себестоимость в прочие расходы.
3) Дебет 76 Кредит 91.1 — признана компенсация, если площадка ее утвердила.
4) Дебет 51 Кредит 76 — поступили деньги.
Я обычно советую селлерам не смешивать эти подходы внутри одной базы. Если половина партий висит на 45, а половина — на 41 с отдельным складом, закрытие месяца превращается в квест. Учет должен отвечать на простой вопрос: где сейчас товар и кто за него отвечает. Если этого ответа нет за минуту, значит, аналитика уже мешает бизнесу.
Налоговый учет: где можно потерять деньги, а где — защитить расход
На УСН с объектом «доходы минус расходы» стоимость утраченных товаров можно учитывать в расходах как убытки от пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Но есть принципиальное условие: товар должен быть оплачен поставщику. Для объекта «доходы» такой убыток базу не уменьшает. Если доходов нет, налог при объекте «доходы» составит 0 рублей; при объекте «доходы минус расходы» не забывайте про минимальный налог 1% от доходов, если он окажется больше обычного расчета.
На ОСНО и для целей НДС логика другая, но не менее важная. Выбытие товара по причинам, не зависящим от воли налогоплательщика, не образует объект обложения НДС. При документальном подтверждении гибели товара восстанавливать ранее принятый к вычету входной НДС не требуется. Ключевые слова здесь — при документальном подтверждении. Если с документами каша, спор автоматически становится дороже.
На практике самый опасный перекос выглядит так: в бухучете товар уже списали, в налоговом расход еще не подтвердили, а в управленке собственник уже считает, что компенсация «почти получена». В этот момент прибыль, деньги и налоги начинают жить каждая своей жизнью. Я в таких случаях всегда делаю отдельную сверку из трех колонок: бухгалтерский эффект, налоговый эффект, денежный эффект. Она быстро возвращает разговор в реальность.
Компенсация от маркетплейса: не путайте ее со списанием
Компенсация — это отдельное событие, а не автоматическое уменьшение убытка. Сначала вы признаете утрату товара по себестоимости. Затем отдельно отражаете право на компенсацию, когда площадка ее утвердила или когда у вас появилось подтвержденное требование. В бухучете это прочий доход; на УСН доход признается по кассовому методу — на дату поступления денег или зачета.
Здесь есть тонкий момент, о который селлеры регулярно спотыкаются. Если площадка предложила сумму автоматически, это не значит, что ее надо принимать не глядя. Сверьте формулу расчета по договору, состав потерь и связь со страхованием. В некоторых офертах предусмотрено, что при получении страхового возмещения компенсацию площадке придется вернуть или она не подлежит одновременному получению.
Из опыта: как только собственник видит обещанную компенсацию в личном кабинете, он мысленно относит эти деньги на следующую закупку. Я обычно прошу в этот момент убрать эмоции и задать три скучных вопроса: сумма утверждена или предварительная, есть ли спор по количеству, не завязана ли выплата на отказ от дальнейших требований. Эти три вопроса часто экономят больше, чем длинная переписка с поддержкой.
Если товар маркированный
По маркированной продукции порядок зависит от того, на чьем балансе находятся коды. Если коды уже переданы маркетплейсу по схеме FBO, дальнейшие действия по выводу из оборота выполняет площадка. Если коды числятся за продавцом, утрату нужно документально подтвердить, провести инвентаризацию, собрать доказательства нахождения товара на складе площадки и передать сведения о выводе из оборота в систему маркировки с приложением документа на списание.
Этот блок нельзя откладывать «на потом». Я видела ситуации, когда бухгалтер аккуратно оформил списание в базе, но забыл про коды маркировки. Через месяц по товару уже не сходились ни остатки, ни претензия, ни данные для внутренней отчетности. Исправлять такую историю всегда дольше и дороже, чем закрыть ее сразу.
Короткий чек-лист перед закрытием месяца
Есть приказ об инвентаризации и разрез остатков: утрата, повреждение, перемещение, неизвестное местонахождение.
Собраны документы площадки и собственные документы на закупку.
Списание сделано по фактической себестоимости, а не по цене из карточки.
Поврежденный товар не списан автоматически, а проверен на возможность уценки.
Компенсация отражена отдельно от списания.
По УСН проверена оплата поставщику и риск минимального налога.
По НДС подтвержден пакет документов, чтобы не спорить о восстановлении налога.
По маркированному товару закрыт вопрос с кодами.
Если подвести итог одной фразой, она будет такой: утрата товара на складе маркетплейса — это не история про форс-мажор, а история про качество вашей аналитики. Хороший бухгалтер в такой момент не просто делает проводки. Он быстро отделяет факт утраты от суммы спора, налоговый расход — от компенсации, а эмоции собственника — от реальной финансовой картины. Именно это и сохраняет бизнесу не только учет, но и деньги.