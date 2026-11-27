Утрата товара на складе маркетплейса долго считалась редкой неприятностью. В 2026 году это уже не частный сбой, а полноценный учетный риск: деньги зависают, остатки искажаются, налоговая база плывет, а собственник в этот момент смотрит на личный кабинет и не понимает, где товар, где компенсация и почему в отчете одна цифра, а в учете другая. С 1 октября 2026 года к теме добавился еще один слой контроля: маркетплейсы передают ФНС сведения о договоре, партнере, скидках за счет продавца, акте сверки и связанных с ним документах, а по выявленным рискам у продавца есть 30 дней на пояснения и документы.

Поэтому главный вопрос для бухгалтера теперь не в том, будет ли компенсация. Главный вопрос другой: когда именно вы признали утрату, чем ее подтвердили и по какой стоимости списали. Если этот блок провален, дальше ломается все — от маржи по SKU до налога. В таких историях я обычно сначала «приземляю» факты в учете, а уже потом обсуждаю с собственником, идти ли в претензию, соглашаться ли на выплату площадки и как перестроить закупки на ближайшие недели.