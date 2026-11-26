Правила оформления совместителей в России регламентируются статьей 44 Трудового кодекса:
выполнение дополнительной работы возможно лишь в свободное время – те часы, когда работник не занят по основному месту своего трудоустройства;
каждый отдельный трудовой договор предполагает соблюдение лимита рабочего времени – не более 4-х часов в день. Полную смену совместитель может отработать лишь тогда, когда на основной работе у него выходной. В результате нагрузка у внешнего совместителя суммарно за месяц не может превышать норму времени по 0,5 ставкам;
каждый работодатель должен заключать со специалистом, принятым внешним совместителем, отдельный трудовой договор с фиксацией условий труда;
запись о трудовом стаже совместителя вносят в бумажную или электронную трудовую книжку по желанию сотрудника.
Не все категории наемных работников могут быть внешними совместителями. Такой формат взаимоотношений работодателя и подчиненного недоступен:
лицам, не достигшим совершеннолетия;
специалистам, которые трудятся во вредных и опасных условиях труда (исключение – совместитель будет занят в безопасном производстве или сфере услуг);
водителям, управляющим автотранспортными средствами (при условии, что дополнительная работа будет связана с теми же обязанностями);
государственным служащим, прокурорам, судьям и сотрудникам органов безопасности (исключение – творческая, преподавательская или научная деятельность);
руководителям – их работа по совместительству должна быть согласована с собственниками компаний или уполномоченным органом.
Все остальные категории сотрудников вправе быть трудоустроены в 2,3 и более организациях.
Как работодатель может проверить соблюдение лимита рабочих часов
Кадровые службы часто задаются вопросом: должны ли они контролировать число рабочих мест своих специалистов. Роструд многократно в своих публикациях подчеркивал, что в обязанности работодателя не входит проверка совокупной нагрузки наемных лиц.