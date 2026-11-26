Правила оформления совместителей в России регламентируются статьей 44 Трудового кодекса:

выполнение дополнительной работы возможно лишь в свободное время – те часы, когда работник не занят по основному месту своего трудоустройства;

каждый отдельный трудовой договор предполагает соблюдение лимита рабочего времени – не более 4-х часов в день. Полную смену совместитель может отработать лишь тогда, когда на основной работе у него выходной. В результате нагрузка у внешнего совместителя суммарно за месяц не может превышать норму времени по 0,5 ставкам;

каждый работодатель должен заключать со специалистом, принятым внешним совместителем, отдельный трудовой договор с фиксацией условий труда;

запись о трудовом стаже совместителя вносят в бумажную или электронную трудовую книжку по желанию сотрудника.

Не все категории наемных работников могут быть внешними совместителями. Такой формат взаимоотношений работодателя и подчиненного недоступен:

лицам, не достигшим совершеннолетия; специалистам, которые трудятся во вредных и опасных условиях труда (исключение – совместитель будет занят в безопасном производстве или сфере услуг); водителям, управляющим автотранспортными средствами (при условии, что дополнительная работа будет связана с теми же обязанностями); государственным служащим, прокурорам, судьям и сотрудникам органов безопасности (исключение – творческая, преподавательская или научная деятельность); руководителям – их работа по совместительству должна быть согласована с собственниками компаний или уполномоченным органом.

Все остальные категории сотрудников вправе быть трудоустроены в 2,3 и более организациях.