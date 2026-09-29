Сотрудник платил за границей рублевой картой: по какому курсу брать расходы в авансовый отчет

Общее правило: курс ЦБ, но не всегда

По ПБУ 3/2006 расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ. Если официального курса по валюте нет — по кросс-курсу, рассчитанному через курсы ЦБ (пп. 6, 9 ПБУ 3/2006).

Но у этого правила есть важная оговорка для случаев, когда аванс выдан в рублях. Минфин неоднократно разъяснял: если сотрудник получил рубли и сам купил валюту, расходы пересчитываются по курсу, указанному в справке о покупке валюты или в банковской выписке. Если такого документа нет — по курсу ЦБ на дату выдачи аванса, а в части, не покрытой авансом, — по курсу на дату утверждения авансового отчёта (письма Минфина от 19.08.2022 № 07-01-09/81220 и от 06.06.2011 № 03-03-06/1/324).

Логика простая: при выдаче рублёвого аванса организация не совершает операций в иностранной валюте. Реальный расход — это те рубли, которые сотрудник фактически потратил.