Порог 20 млн ₽, ставка на 1 января и авансы, полученные до перехода, — три нормы, в которых чаще всего ошибаются. И шесть проверок в 1С, которые стоит сделать на копии базы до января.

Порог для освобождения от НДС в 2027 году остаётся 20 млн ₽, ставки известны. Вопрос, который всё чаще приходит от бухгалтеров, другой: «Флажок в 1С включу, а что ещё может сломаться?» Ниже — то, что стоит проверить на копии базы до января. Сначала коротко о нормах, потом о 1С.

Три нормы, в которых чаще всего ошибаются

1. Порог — «включительно», и снижать его до 15 млн ₽ будут только в 2030 году. Освобождение по статье 145 НК РФ действует, если доход за прошлый год не больше 20 млн ₽. Этот порог работает в 2026–2029 годах; закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ перенёс снижение до 15 млн ₽ на 2030 год, до 10 млн ₽ — на 2031-й. Если порог превышен в течение года, НДС начисляют с 1-го числа следующего месяца. Превысили в ноябре 2026 года — НДС с 1 декабря, в декабре — с 1 января.

2. Ставку на 1 января выбирают не по лимитам 2027 года. Лимиты 288,25 и 518,85 млн ₽ — для контроля в течение 2027 года. Право на 5% с 1 января определяет доход за 2026 год, и по примеру из методических рекомендаций ФНС его сравнивают с лимитом 2026 года — 272,5 млн ₽ (для 7% — 490,5 млн ₽). Доход за 2026 год 280 млн ₽ — значит, 5% с января уже нельзя, только 7% или 22%.

3. Аванс, полученный до перехода, догоняет при отгрузке. Аванс 105 000 ₽ получен в декабре, пока действовало освобождение, отгрузка — в январе на ставке 5%. Если цена в договоре не менялась и считается включающей налог, при отгрузке начисляют 5 000 ₽ НДС (5/105). Эту сумму можно учесть, уменьшив доход по УСН в периоде отгрузки (закон от 25.04.2026 № 104-ФЗ, разъяснение ФНС от 29.05.2026). Поэтому до января полезно пройтись по договорам с открытыми авансами: что в них сказано о цене и НДС.

Шесть проверок в 1С

1. Дата начала начисления. Признак плательщика НДС и ставку включают в настройках налогов с той даты, когда возникла обязанность. Не «с 1 января на всякий случай» и не задним числом с перепроведением закрытых периодов.

2. Ставка в карточках номенклатуры. В «1С:Бухгалтерии» с 2026 года есть значения вида «22% (5%, 7% при УСН)». Тогда ставка в документы берётся из настроек организации. Если в карточках осталось «Без НДС», настройка организации не поможет.

3. Сквозной пример на копии базы. Не один документ, а цепочка: аванс — реализация — счёт-фактура или УПД, в том числе в ЭДО, — книга продаж — черновик декларации. Ошибка обычно видна на стыке.

4. Обе базы в связке. Если продажи ведут в «Управлении торговлей» или УНФ, а учёт — в «Бухгалтерии», НДС настраивают в обеих. Базы обновляют отдельно. Когда версии или настройки расходятся, после синхронизации ставка может прийти пустой или подставиться из карточки товара принимающей базы. Это видно по обсуждениям на форумах 1С-специалистов. ЗУП переход на НДС не затрагивает.

5. Печатные формы, которые делали «под себя». В доработанном счёте или акте фраза «НДС не облагается» бывает набрана просто текстом. Настройку поменяли — документ печатается по-старому. Проверка простая: напечатать по одному каждому виду документа после включения НДС на копии.

6. Всё, что приходит в 1С извне. Заказы с сайта и маркетплейсов, счета из CRM, чеки с кассы. Ставка там часто задана в правилах обмена или в настройках кассы, а не берётся из документа 1С. По облагаемым расчётам ставка и сумма НДС — обязательные реквизиты чека, и ошибочные чеки потом придётся исправлять.

Как понять, что база не типовая

Хватит одного признака: обмен, который передаёт в 1С или из неё цены, ставки НДС или данные для чека. Если он есть, сквозной пример из проверки 3 стоит прогнать именно через этот обмен: заказ с сайта — оплата — отгрузка — чек — документ в «Бухгалтерии».

Сверять при этом лучше конкретные заказы, а не итоги. Суммы по чекам, книга продаж и управленческая выручка и так расходятся — из-за авансов и дат операций, и по итогам ошибку не найти.

Что сделать до конца декабря

Посчитать доход за 2026 год по книге учёта доходов и расходов и определить дату начала НДС. Выбрать ставку по лимиту 2026 года. Поднять договоры с авансами, отгрузка по которым будет после перехода. Сделать копию базы и прогнать на ней шесть проверок. Если в базе есть обмены и доработки — заранее договориться с тем, кто их поддерживает: в январе свободных программистов 1С не бывает.

Другие разборы по 1С и изменениям в учёте публикую в Telegram-канале @digitalteam1C.

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