Как закрыть юрлицо в 2026 и не платить налоги за директора

Сразу отвечу: полностью избежать уплаты страховых взносов за директора при ликвидации ООО в 2026 году нельзя. Законодательство (ФЗ № 425-ФЗ) не делает исключений для ситуаций, когда компания ликвидируется.

Сразу отвечу: полностью избежать уплаты страховых взносов за директора при ликвидации ООО в 2026 году нельзя. Законодательство (ФЗ № 425-ФЗ) не делает исключений для ситуаций, когда компания ликвидируется.

🔴Суть в следующем: пока директор числится в ЕГРЮЛ как единоличный исполнительный орган, у организации возникает обязанность начислять страховые взносы. И если за месяц фактических выплат нет (или они меньше МРОТ), база для расчёта принимается равной федеральному МРОТ (в 2026 году — 27 093 рубля). Это правило действует и в период ликвидации.

‼️При упрощённой ликвидации директор остаётся в должности до самого момента исключения ООО из ЕГРЮЛ. Ликвидатор при этом не назначается. Поэтому обязанность платить взносы сохраняется всё время процедуры.

‼️При обычной ликвидации ситуация аналогична: полномочия директора прекращаются только с момента назначения ликвидатора, но до этого момента взносы тоже нужно начислять.

🛑Что тогда делать?

Не платить нельзя — за это начислят пени, а при проверке могут применить штрафы. Но есть практические решения, которые помогут минимизировать нагрузку:

Финансовая помощь от учредителя. Если у компании нет средств на счёте, учредитель может безвозмездно (безвозвратно) перечислить деньги на уплату взносов. Если учредитель владеет не менее 50% уставного капитала, такая операция не приведёт к возникновению у ООО налогооблагаемой прибыли.

‼️‼️‼️Переход на АУСН. Это более радикальный, но эффективный способ. На автоматизированной упрощённой системе налогообложения установлен нулевой тариф страховых взносов. То есть даже если директор числится в ЕГРЮЛ, сумма к уплате будет нулевой. Важно: закон не запрещает перейти на АУСН в процессе ликвидации. ‼️Правда, на практике могут возникнуть сложности с оформлением через личный кабинет налогоплательщика — иногда проще сделать это через уполномоченный банк.

🔴Важное предупреждение про упрощённую ликвидацию

Даже если вы подаёте документы на упрощённую ликвидацию, это не отменяет обязанности платить взносы за директора до момента исключения из ЕГРЮЛ. Более того: перед подачей заявления на упрощённую ликвидацию нужно полностью завершить все расчёты (с кредиторами, работниками) и уплатить все обязательные платежи. Наличие долга по взносам станет законным основанием для отказа в регистрации исключения из реестра.

🔴Поэтому я рекомендую перед стартом процедуры оценить, есть ли у компании ресурсы для уплаты взносов (или возможность их получить от учредителя), либо сразу рассмотреть переход на АУСН.