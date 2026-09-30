30 апреля все должно было закончиться. Почему селлеры Wildberries до сих пор ждут выплаты по «ИУ для бедных»

Но заканчивается сентябрь, а селлеры всё ещё обсуждают невыплаты, частичные перечисления и затянувшиеся проверки. Кто-то получил деньги позже, кто-то увидел только часть ожидаемой суммы, а кто-то спустя несколько месяцев продолжает получать ответы о проверке и не понимает, когда ждать окончательного расчёта.
И вот здесь история перестаёт быть просто очередным обсуждением в селлерских чатах. Если условия выполнены, а деньги не получены полностью, продавцу уже имеет смысл разбираться не в том, «когда примерно Wildberries заплатит», а в собственной ситуации: сколько должно было быть выплачено, какой срок предусмотрен документами и чем подтверждается выполнение условий.
Почему выплаты могли задержаться
После наступления срока Wildberries связывал задержки в том числе с дополнительными антифрод-проверками. Сообщалось, что выплаты будут проводиться поэтапно после проверки продавцов.
Позже часть участников действительно начала получать деньги, однако сама проблема на этом не исчезла. Даже сейчас можно встретить продавцов, у которых выплата не поступила полностью либо вопрос по расчёту так и остался открытым.
При этом ситуации могут существенно отличаться. Одному продавцу не перечислили ничего, другому выплатили часть суммы, третьему сообщили о проверке, четвёртый уже направил претензию и ждёт ответа.
С чего начать, если денег до сих пор нет
Первое, что стоит сделать, — вернуться к самим индивидуальным условиям.
Нужно проверить, когда были приняты ИУ, какой показатель требовалось выполнить, выполнен ли он, что предусматривалось при выполнении условий и какой порядок расчёта был установлен.
После этого стоит сопоставить три вещи: сколько должно было быть начислено по условиям, сколько Wildberries отразил в финансовых документах и сколько денег продавец фактически получил.
Именно на этом этапе часто становится понятно, в чём состоит проблема.
Например, если по расчёту продавец ожидает 900 000 рублей, а фактически получил 540 000 рублей, вопрос уже звучит не как «почему мне мало заплатили», а конкретнее: откуда появилась разница в 360 000 рублей, предусмотрено ли такое уменьшение индивидуальными условиями и есть ли у Wildberries расчёт этой суммы.
Если же выплата отсутствует полностью, нужно установить размер ожидаемой суммы и собрать документы, которыми подтверждается выполнение условий.
Какие документы лучше сохранить
Пока ситуация не разрешилась, желательно сохранить всё, что позволяет восстановить её хронологию: индивидуальные условия и подтверждение их принятия, сведения о выполнении установленного показателя, финансовые отчёты и детализацию, уведомления Wildberries, переписку с поддержкой, документы о проведении проверки, если такие направлялись, а также банковские документы, по которым видно фактическое поступление денег.
Отдельно стоит сохранить собственный расчёт и подтверждения уже направленных обращений или претензий.
Что делать, если Wildberries отвечает про проверку
Само сообщение о том, что проводится проверка, ещё не объясняет продавцу итог его ситуации.
Если такой ответ повторяется длительное время, имеет смысл уточнять не только предполагаемый срок выплаты, но и основание проверки применительно к конкретному кабинету, её результат, наличие выявленных нарушений и то, каким образом они повлияли на окончательный расчёт.
Это особенно важно, если предусмотренный документами срок исполнения уже прошёл.
Когда переписки с поддержкой уже недостаточно
Если продавец подтвердил выполнение индивидуальных условий, определил сумму, собрал документы, а вопрос всё равно не решается, следующим этапом может стать претензия.
И здесь тоже важна конкретика. В претензии необходимо не просто сообщить, что выплата не поступила, а связать между собой условия, их выполнение, сумму требования, срок и подтверждающие документы.
Если часть денег уже была перечислена, нужно отдельно показать остаток. Если Wildberries ссылается на проверку, имеет смысл зафиксировать полученные ответы и поставить вопрос о её основании и результате.
А если претензионный порядок пройден, но обязательство так и не исполнено, уже можно оценивать перспективы судебного взыскания.
При этом чужой успешный спор не означает, что любой продавец автоматически получит такой же результат. Для оценки конкретного требования всё равно придётся смотреть индивидуальные условия, применимые документы, выполнение показателей и доказательства.
А если Wildberries всё-таки выплатил деньги с опозданием?
Получение основной суммы не всегда автоматически закрывает вопрос о периоде задержки.
Если существовало денежное обязательство с определённым сроком исполнения, а фактическая выплата произошла позже, при наличии необходимых правовых оснований может отдельно рассматриваться вопрос о процентах за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ.
Здесь важно не делать обратную ошибку и не считать, что проценты автоматически положены каждому участнику программы. Сначала необходимо установить само обязательство, срок его исполнения, размер задолженности и фактическую дату выплаты.
Что в итоге делать селлеру
Поднимите индивидуальные условия, подтвердите выполнение показателей, определите ожидаемую сумму, сопоставьте её с фактическими выплатами и сохраните финансовые документы и переписку. Если Wildberries сообщает о проверке, запросите конкретику по её результатам и расчёту. Если предусмотренный срок прошёл, а вопрос не решается, оцените необходимость претензии и дальнейшего взыскания.
За прошедшие месяцы история с ИУ успела пройти путь от ожидания массовых выплат до индивидуальных споров о конкретных суммах. Поэтому сейчас главный вопрос уже не в том, выплатил ли Wildberries деньги кому-то ещё, а в том, что происходит именно с вашей выплатой, какая сумма остаётся неполученной и какими документами это можно подтвердить.