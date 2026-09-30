30 апреля все должно было закончиться. Почему селлеры Wildberries до сих пор ждут выплаты по «ИУ для бедных»

С чего начать, если денег до сих пор нет

Первое, что стоит сделать, — вернуться к самим индивидуальным условиям.

Нужно проверить, когда были приняты ИУ, какой показатель требовалось выполнить, выполнен ли он, что предусматривалось при выполнении условий и какой порядок расчёта был установлен.

После этого стоит сопоставить три вещи: сколько должно было быть начислено по условиям, сколько Wildberries отразил в финансовых документах и сколько денег продавец фактически получил.

Именно на этом этапе часто становится понятно, в чём состоит проблема.

Например, если по расчёту продавец ожидает 900 000 рублей, а фактически получил 540 000 рублей, вопрос уже звучит не как «почему мне мало заплатили», а конкретнее: откуда появилась разница в 360 000 рублей, предусмотрено ли такое уменьшение индивидуальными условиями и есть ли у Wildberries расчёт этой суммы.

Если же выплата отсутствует полностью, нужно установить размер ожидаемой суммы и собрать документы, которыми подтверждается выполнение условий.