Росприроднадзор требует экосбор с продавцов Wildberries: когда платить не нужно и что проверить бухгалтеру

Первая реакция вполне понятная: «Мы же не завод. Откуда у нас обязанности по утилизации?»
Но здесь есть нюанс. Компания действительно может не быть плательщиком экосбора. А может оказаться импортёром, который должен был отчитаться ещё до 15 апреля 2026 года.
Разница между этими ситуациями — в документах, а не в том, что бизнес называет себя селлером.
Почему Росприроднадзор вспомнил о продавцах маркетплейсов
Начнём с главного: экологический сбор — не новый платёж Wildberries или Ozon. Он связан с расширенной ответственностью производителей и импортёров (РОП).
По этому механизму определённые производители и импортёры товаров и упаковки должны выполнять требования по утилизации отходов. Если соответствующая обязанность не исполнена путём самостоятельной утилизации, при предусмотренных законом условиях возникает обязанность уплатить экологический сбор.
Почему письма стали приходить компаниям, которые раньше вообще не взаимодействовали с Росприроднадзором?
В апреле 2026 года ведомство сообщило, что получает сведения о производстве, импорте и упаковке от ФТС, Минпромторга, ФНС и оператора системы маркировки. Эти данные используются для выявления организаций, которые могли не представить отчётность и не уплатить экологический сбор.
Получается, что предприниматель мог годами не заходить в личный кабинет природопользователя, но сведения о его деятельности всё равно находились в государственных информационных системах.
При этом наличие данных об обороте товара ещё не доказывает, что конкретная компания должна платить экосбор. Для этого нужно установить её правовой статус и проверить саму продукцию.
Кто платит экосбор: производитель, импортёр или обычный продавец
Для начала стоит забыть на несколько минут о маркетплейсе и посмотреть, откуда у компании появился товар.
Пример первый. Обычная перепродажа.
ИП закупает бытовые товары у российского поставщика и продаёт их на Wildberries. Сам продукцию не производит, из-за границы не ввозит.
Одна лишь перепродажа таких товаров не делает его производителем или импортёром в рамках РОП.
Если предпринимателю пришло требование, нужно выяснить, почему ведомство считает его обязанным лицом, и проверить документы о происхождении продукции.
Пример второй. Прямой импорт.
Селлер закупает товары в Китае, самостоятельно оформляет ввоз и затем продаёт продукцию на Ozon.
Здесь ситуация меняется. У предпринимателя могут возникнуть обязанности импортёра по РОП, даже если у него нет собственного производства.
Но и в этом случае необходимо проверить, входят ли товары и упаковка в установленные перечни, какие правила действуют для соответствующей продукции и каким способом исполнялась обязанность по утилизации.
Пример третий. Контрактное производство.
Компания продаёт продукцию под своим брендом, но фактически изготавливает её сторонняя фабрика.
В такой схеме нельзя определять обязанное лицо только по логотипу на упаковке. Необходимо изучить договоры, обстоятельства производства и требования законодательства.
Для бухгалтера вывод простой: прежде чем готовить расчёт, нужно установить, кто именно отвечает за товар и упаковку в рамках РОП.
Требование пришло, но обязанности по экосбору может не быть
Представим, что Росприроднадзор направил компании требование, а руководитель просит бухгалтера срочно посчитать сумму к оплате.
На этом этапе легко совершить ошибку: принять сведения ведомства за окончательно установленную обязанность.
Между тем при проверке могут обнаружиться обстоятельства, которые существенно меняют ситуацию.
Например, компания не импортировала продукцию, а приобретала её у российского поставщика. Либо сведения о классификации товара не соответствуют документам. Возможны и вопросы по составу упаковки, массе продукции или исполнению требований по утилизации.
Поэтому важно разделять две задачи: проверить наличие обязанности и рассчитать сумму сбора.
Если начать со второй, можно потратить время на расчёт платежа, который компания вообще не должна была перечислять.
Однако обратная крайность — просто проигнорировать письмо — тоже опасна. Нужно установить, какой документ поступил, что именно запрашивает ведомство и в какой срок необходимо ответить.
Что бухгалтеру проверить в первую очередь
Здесь полезно действовать последовательно.
1. Документы на приобретение товара. Договоры поставки, УПД, счета, импортные декларации и другие документы помогут установить происхождение продукции.
2. Статус компании. Необходимо определить, выступала ли она производителем, импортёром или только последующим продавцом.
3. Коды товаров. Следует проверить применимые коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 и сопоставить их с перечнями товаров и упаковки, подпадающих под РОП.
4. Массу продукции и упаковки. Эти сведения должны подтверждаться документами и определяться по установленным правилам.
5. Исполнение обязанности по утилизации. Если компания обеспечивала самостоятельную утилизацию, необходимо проверить соответствующие подтверждения.
6. Содержание требования. Важно понять, какие сведения Росприроднадзор использовал и в чём именно видит возможное нарушение.
После такой проверки уже можно решать, нужна ли отчётность, требуется ли расчёт экологического сбора или есть основания направить возражения.
«Мы знаем количество продаж, но не знаем вес упаковки»
Это одна из самых неудобных ситуаций при подготовке сведений по РОП.
В учётной системе есть закупки, реализации, остатки и возвраты. В личном кабинете маркетплейса — подробная статистика продаж. А вот отдельного показателя массы упаковки может не быть.
Особенно если речь о товарных партиях за прошлый год.
Допустим, компания импортировала несколько тысяч единиц продукции. Каждая единица находилась в индивидуальной упаковке, а партия перевозилась в транспортной таре.
Чтобы корректно разобраться с обязанностями по РОП, недостаточно знать только количество проданных товаров. Необходимо установить, какие товары и упаковка подлежат учёту, в каком объёме и за какой период.
Поэтому данные приходится восстанавливать по спецификациям, документам производителя, техническим характеристикам, сведениям об импорте и другим доступным источникам.
И здесь важно не подгонять расчёт под удобную цифру.
Если показатель нельзя объяснить и подтвердить, он может стать предметом дополнительных вопросов со стороны ведомства.
Отдельно стоит учитывать, что количество продаж на Wildberries за год не обязательно совпадает с объёмом товаров, который должен учитываться для целей РОП. Дата импорта, дата реализации и отчётный период могут различаться.
Экологический сбор за 2025 год: когда нужно было отчитаться
Срок представления предусмотренной отчётности по РОП и уплаты экологического сбора за 2025 год — 15 апреля 2026 года.
В зависимости от обстоятельств производители и импортёры должны были представить отчётность о массе товаров и упаковки, сведения о выполненной самостоятельной утилизации при её осуществлении, расчёт суммы экологического сбора и уплатить сбор при наличии соответствующей обязанности.
Росприроднадзор отдельно напоминал об этом сроке весной 2026 года.
Таким образом, если письмо поступило сейчас, вопрос уже касается прошедшего отчётного периода. Но прежде чем делать вывод о просрочке, нужно установить, существовала ли обязанность у конкретной компании.
Какие штрафы грозят за неуплату экологического сбора
За неуплату экологического сбора в установленный срок предусмотрена ответственность по статье 8.41.1 КоАП РФ.
Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет трёхкратную сумму неуплаченного экологического сбора по соответствующей группе товаров или упаковки, но не менее 250 000 рублей.
Для юридических лиц — трёхкратную сумму, но не менее 500 000 рублей.
Для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 000 до 7 000 рублей.
Отдельные санкции установлены за нарушения при представлении отчётности по РОП — статья 8.5.1 КоАП РФ.
Поэтому ошибочно считать, что отсутствие отчётности и неуплата сбора всегда образуют одно и то же нарушение.
При этом получение требования ещё не означает автоматического назначения штрафа. Необходимо установить состав правонарушения и соблюсти предусмотренную процедуру привлечения к ответственности.
Можно ли оспорить начисленный экосбор
Да, если есть основания считать требование необоснованным либо расчёт неверным.
Например, если компания не является обязанным лицом, неправильно определена классификация товара или допущены ошибки в исходных показателях.
В такой ситуации потребуется не просто написать, что предприниматель торгует на маркетплейсе и ничего не производит, а подтвердить позицию документами.
Если же обязанность действительно существует, задача другая: установить корректный объём товаров и упаковки, проверить расчёт, исполнение требований по утилизации и определить дальнейший порядок действий.
Иными словами, юридическая проверка может привести к разным результатам. Где-то выяснится, что платить не нужно. Где-то потребуется исправить сведения или расчёт. А где-то — исполнить обязанность, которую компания раньше не учитывала.
Что делать, если требование уже лежит во входящих
Начните с самого документа. Посмотрите, кто его направил, за какой период запрашиваются сведения, на какие основания ссылается ведомство и какой срок установлен для ответа.
Затем поднимите документы по производству или импорту за 2025 год. Если компания только перепродавала товары российских поставщиков, соберите подтверждения соответствующих закупок.
«Экологический сбор», «РОП», «Росприроднадзор», «Маркетплейсы», «Штрафы»
Не стоит сразу перечислять сумму, которую ещё не проверили. Но и откладывать ответ до следующего письма тоже неразумно.
Для предпринимателя спор по экосбору часто начинается не с крупного судебного дела, а с нескольких документов, которые вовремя не сопоставили между собой.
И чем раньше это сделать, тем проще определить дальнейшие действия.
Вывод
Продавец Wildberries или Ozon не становится плательщиком экологического сбора только потому, что торгует через маркетплейс.
Но если он самостоятельно импортирует товары или участвует в производстве продукции и упаковки, обязанности по РОП действительно могут возникнуть.
Поэтому требование Росприроднадзора нужно рассматривать не как готовый счёт на оплату, а как повод проверить правовые основания, документы и расчёты.