Росприроднадзор требует экосбор с продавцов Wildberries: когда платить не нужно и что проверить бухгалтеру

Почему Росприроднадзор вспомнил о продавцах маркетплейсов

Начнём с главного: экологический сбор — не новый платёж Wildberries или Ozon. Он связан с расширенной ответственностью производителей и импортёров (РОП).

По этому механизму определённые производители и импортёры товаров и упаковки должны выполнять требования по утилизации отходов. Если соответствующая обязанность не исполнена путём самостоятельной утилизации, при предусмотренных законом условиях возникает обязанность уплатить экологический сбор.

Почему письма стали приходить компаниям, которые раньше вообще не взаимодействовали с Росприроднадзором?

В апреле 2026 года ведомство сообщило, что получает сведения о производстве, импорте и упаковке от ФТС, Минпромторга, ФНС и оператора системы маркировки. Эти данные используются для выявления организаций, которые могли не представить отчётность и не уплатить экологический сбор.

Получается, что предприниматель мог годами не заходить в личный кабинет природопользователя, но сведения о его деятельности всё равно находились в государственных информационных системах.

При этом наличие данных об обороте товара ещё не доказывает, что конкретная компания должна платить экосбор. Для этого нужно установить её правовой статус и проверить саму продукцию.