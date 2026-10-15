Wildberries не выплатил деньги по иу: что делать через 30 дней после претензии

Претензию отправили, 30 дней прошли. Можно подавать иск?
Да, если обязательный претензионный порядок соблюдён, установленный срок истёк и спор не урегулирован, продавец может переходить к судебной стадии.
По условиям оферты Wildberries досудебная претензия направляется через кабинет продавца:
«Поддержка» → «Претензии» → «Досудебная претензия».
Общий срок ответа на претензию по оферте составляет 30 календарных дней со дня её получения.
Но есть нюанс: считать срок нужно не просто с даты, когда продавец решил пожаловаться, а с момента получения претензии площадкой.
Поэтому перед иском стоит проверить:
каким способом была направлена претензия;
сохранилось ли подтверждение её получения;
указано ли в претензии конкретное требование о выплате;
можно ли документально подтвердить выполнение ИУ.
Если с этим всё в порядке, продолжать бесконечную переписку с поддержкой необязательно.
Отсутствие ответа Wildberries не лишает продавца права на судебную защиту.
Сначала определяем сумму: от неё зависит порядок рассмотрения дела
Не каждый спор с маркетплейсом предполагает полноценные судебные заседания.
Арбитражный процессуальный кодекс предусматривает упрощённое производство — порядок, при котором дело обычно рассматривается без вызова сторон.
Согласно статье 227 АПК РФ, по общему правилу в таком порядке рассматриваются отдельные денежные требования с ценой иска:
Статус продавца
Цена иска
Индивидуальный предприниматель
До 600 000 рублей
Юридическое лицо
До 1 200 000 рублей
При соблюдении предусмотренных законом условий суд рассматривает письменные доказательства, возражения и пояснения сторон.
Продавцу не нужно автоматически готовиться к многочисленным поездкам в суд. Значительная часть процесса проходит через обмен документами.
Срок рассмотрения дела в упрощённом производстве — до двух месяцев со дня поступления иска. Однако закон предусматривает ситуации, когда порядок рассмотрения или срок могут измениться.
Важно: упрощённое производство не означает автоматическую победу. Документы и расчёт требований должны быть подготовлены так же внимательно, как и для обычного судебного процесса.
Если сумма больше — готовимся к обычному исковому производству
Предположим, Wildberries не перечислил продавцу 1,5 млн рублей.
Если отсутствуют иные основания для упрощённого рассмотрения, такой спор будет рассматриваться по общим правилам искового производства.
Здесь уже возможны предварительное судебное заседание, представление дополнительных доказательств, возражения ответчика и полноценное разбирательство.
По статье 152 АПК РФ общий срок рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции составляет до шести месяцев со дня поступления заявления. В предусмотренных законом случаях он может быть продлён до девяти месяцев.
Но предпринимателю не стоит воспринимать эти сроки как дату поступления денег.
Срок рассмотрения дела и срок фактического взыскания — разные вещи.
На продолжительность спора могут повлиять позиция ответчика, необходимость исследования доказательств, процессуальные действия и последующее обжалование.
Какие доказательства нужны для взыскания выплаты по ИУ
Это ключевой этап.
Если продавец просто приложит скриншот переписки с поддержкой и напишет, что Wildberries должен ему деньги, доказательств может оказаться недостаточно.
Для подготовки иска по невыплате ИУ стоит собрать:
1. Индивидуальные условия. Необходимо подтвердить содержание соглашения и факт его принятия продавцом.
2. Доказательства выполнения условий. Конкретный состав документов зависит от того, какие обязательства принял на себя продавец.
3. Расчёт выплаты. Суд должен видеть, из чего складывается заявленная сумма.
4. Досудебную претензию. Важно сохранить её содержание, а также подтверждение направления и получения.
5. Ответ Wildberries, если он поступал. Если ответа не было, нужно подтвердить соблюдение претензионного порядка и истечение срока.
Дополнительно могут потребоваться отчёты из личного кабинета, переписка и другие документы, относящиеся к спору.
В исковом заявлении необходимо указать обстоятельства, на которых основаны требования, привести доказательства и расчёт взыскиваемой суммы. Это предусмотрено статьёй 125 АПК РФ.
К иску прилагаются документы, предусмотренные статьёй 126 АПК РФ, включая подтверждение соблюдения претензионного порядка, когда он обязателен.
Отдельно нужно подтвердить направление другим участникам дела копий иска и приложений, которых у них нет.
Суд удовлетворил иск. Когда продавец получит деньги?
Здесь начинается этап, о котором часто забывают.
Даже если суд взыскал с Wildberries всю заявленную сумму, деньги не обязательно поступят автоматически.
Сначала судебный акт должен вступить в законную силу, если он не подлежит немедленному исполнению.
По общему правилу для решений арбитражного суда первой инстанции, принятых в обычном исковом производстве, этот срок составляет месяц при отсутствии апелляционного обжалования.
В упрощённом производстве действуют специальные правила: решение по общему правилу вступает в силу по истечении 15 дней, если не подана апелляционная жалоба.
Затем взыскатель получает исполнительный документ и предъявляет его к исполнению.
При этом необязательно сразу обращаться к судебным приставам.
Статья 8 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» позволяет взыскателю самостоятельно направить исполнительный документ непосредственно в банк, обслуживающий счета должника.
Если имеются денежные средства и отсутствуют законные препятствия, банк исполняет требования в установленном порядке.
Поэтому весь путь выглядит так:
Претензия → иск → судебное решение → вступление решения в силу → исполнительный документ → взыскание.
Получение решения — важный результат, но для бизнеса конечная цель всё-таки в поступлении денег на счёт.
Что делать, если претензия ещё не отправлена
Начинать судебный процесс без проверки обязательного досудебного порядка — рискованная идея.
Если претензия необходима по условиям договора или закона, нарушение этого порядка может привести к процессуальным последствиям, в том числе возвращению иска или оставлению заявления без рассмотрения в предусмотренных АПК РФ случаях.
Поэтому сначала нужно проверить применимую редакцию оферты, подготовить требование о выплате и направить его установленным способом.
Полезно заранее сохранить подтверждения отправки и получения претензии, а также документы по индивидуальным условиям.
Короткий алгоритм для продавца Wildberries
Если выплата по ИУ не поступила:
Проверьте условия соглашения и основания для выплаты.
Соберите документы, подтверждающие выполнение ИУ.
Направьте досудебную претензию в установленном порядке.
Дождитесь истечения предусмотренного срока.
Рассчитайте сумму требований и определите подходящий судебный порядок.
Подготовьте иск и доказательства.
После получения судебного акта организуйте его исполнение.
Главное: 30 дней без ответа после надлежащим образом направленной претензии — не повод начинать переписку заново. Это повод проверить документы и оценить возможность судебного взыскания.
При этом каждый спор по ИУ требует проверки конкретных условий соглашения и обстоятельств его исполнения. Само по себе отсутствие выплаты ещё не означает, что суд автоматически удовлетворит требования продавца.