Wildberries не выплатил деньги по иу: что делать через 30 дней после претензии

Претензию отправили, 30 дней прошли. Можно подавать иск?

Да, если обязательный претензионный порядок соблюдён, установленный срок истёк и спор не урегулирован, продавец может переходить к судебной стадии.

По условиям оферты Wildberries досудебная претензия направляется через кабинет продавца:

«Поддержка» → «Претензии» → «Досудебная претензия».

Общий срок ответа на претензию по оферте составляет 30 календарных дней со дня её получения.

Но есть нюанс: считать срок нужно не просто с даты, когда продавец решил пожаловаться, а с момента получения претензии площадкой.

Поэтому перед иском стоит проверить:

каким способом была направлена претензия;

сохранилось ли подтверждение её получения;

указано ли в претензии конкретное требование о выплате;

можно ли документально подтвердить выполнение ИУ.

Если с этим всё в порядке, продолжать бесконечную переписку с поддержкой необязательно.

Отсутствие ответа Wildberries не лишает продавца права на судебную защиту.