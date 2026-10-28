Директор занял у своей компании 4,25 млн рублей под 30% годовых. Потом решил платить с процентов НПД — Верховный суд оказался против

На бумаге все выглядело вполне логично.
Генеральный директор одновременно был единственным учредителем компании. Он дал своей же организации деньги в долг - всего 4,25 млн рублей. Компания обязалась платить ему проценты по ставке 30% годовых.
До 2021 года компания как налоговый агент удерживала с этих процентов НДФЛ.
А потом директор зарегистрировался как плательщик НПД. И решил, что теперь проценты по займу можно облагать налогом на профессиональный доход.
Ставка стала ниже.
Но налоговая с этим не согласилась. А в 2024 году точку в споре поставил Верховный суд.
И это дело интересно не только директорам, которые дают деньги своим компаниям.
Директор дал компании 4,25 млн рублей
История началась с двух договоров займа.
Первый был заключен 31 октября 2019 года. По нему директор передал компании 3 млн рублей на 60 месяцев под 30% годовых.
Второй договор появился 12 декабря 2019 года. Сумма - еще 1,25 млн рублей, также под 30% годовых.
То есть компания должна была платить своему директору проценты за пользование его деньгами.
До 2021 года вопросов у налоговой не возникало.
Компания выплачивала проценты и, поскольку являлась налоговым агентом, удерживала с дохода директора НДФЛ по ставке 13%.
Но с 1 января 2021 года ситуация изменилась.
Директор начал платить с получаемых процентов налог на профессиональный доход. А компания перестала удерживать НДФЛ.
Именно здесь налоговая решила, что что-то пошло не так.
Экономия получилась вполне реальной
Логика была понятной.
Если проценты облагаются НДФЛ, возникает ставка 13%. Если же доход подпадает под НПД и выплачивается организацией, ставка составляет 6%. То есть разница - более чем в два раза.
Налоговая инспекция посчитала, что таким образом произошло снижение налоговой нагрузки. По результатам камеральной проверки инспекция доначислила компании 86 207 рублей НДФЛ и назначила штраф 4 310,35 рубля.
Компания не согласилась.
Компания пошла в суд - и сначала выиграла
Позиция компании выглядела достаточно убедительно.
В Законе № 422-ФЗ объектом НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.
При этом проценты по договору займа прямо не названы среди доходов, которые исключены из НПД.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций именно так рассуждали.
Если проценты по займу прямо не исключены из НПД, значит, применять специальный налоговый режим вроде бы можно.
Поэтому компания выиграла спор сразу в трех инстанциях.
Но налоговая пошла дальше - в Верховный суд. И там логика изменилась.
Верховный суд: НПД - это не налог на любой доход
Верховный суд обратил внимание на одну важную вещь.
Нельзя читать Закон № 422-ФЗ только по принципу: если доход прямо не запрещен - значит, его можно облагать НПД.
Сначала нужно определить, что это вообще за доход.
По Закону № 422-ФЗ профессиональный доход - это доход от деятельности, при ведении которой физическое лицо не имеет работодателя и не привлекает работников, а объектом НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.
Поэтому сначала необходимо установить правовую природу дохода.
И вот здесь у процентов по займу возникла проблема.
Проценты по займу - это не оплата услуги
Верховный суд сослался на нормы Гражданского и Налогового кодексов.
По договору займа одна сторона передает другой деньги, а заемщик обязан вернуть такую же сумму. За пользование деньгами заимодавец может получить проценты.
При этом Налоговый кодекс определяет проценты как доход по долговому обязательству.
И главное: проценты по займу - это пассивный доход.
Заимодавец не оказывает заемщику услугу, не выполняет для него работу и не продает ему имущественное право. Он просто получает доход от предоставленных денег.
Поэтому отношения по договору займа не являются отношениями по оказанию услуг или передаче имущественных прав.
А значит, проценты по займу не являются объектом НПД.
И здесь возникает налоговый агент
После этого все вернулось к обычной конструкции НДФЛ.
Если российская организация выплачивает физическому лицу проценты по договору займа, эти проценты являются доходом физического лица от источника в России. А организация, выплачивающая такой доход, является налоговым агентом по НДФЛ.
Следовательно, именно компания должна была удерживать и перечислять НДФЛ с процентов, выплачиваемых директору.
В итоге Верховный суд отменил решения трех нижестоящих судов и отказал компании в удовлетворении требований.
Что в этом деле важно для самозанятых
Здесь есть достаточно важный практический вывод.
Статус самозанятого сам по себе не превращает любой полученный человеком доход в доход от профессиональной деятельности.
Сначала нужно определить, за что именно человек получил деньги.
Получил оплату за ремонт квартиры - это может быть объектом НПД. Получил деньги за консультацию - тоже. Оказал услугу компании - возможно применение НПД при соблюдении остальных условий.
А вот получил проценты за то, что дал кому-то деньги в долг, - это уже совершенно другая экономическая природа дохода.
Вывод
Это дело хорошо показывает одну из главных ошибок при применении режима самозанятых.
Иногда смотрят на Закон № 422-ФЗ так: «Этот вид дохода прямо не запрещен - значит, можно пробивать чек и платить НПД».
Но Верховный суд показал, что такой подход не работает.
Сначала определяется экономическая и правовая природа дохода, а уже потом - подходящий налоговый режим.
В данном случае деньги были получены не за услугу, работу или реализацию имущественного права. Это были проценты за предоставление займа.
Поэтому НПД здесь применять нельзя, а компания при выплате процентов должна была выступать налоговым агентом по НДФЛ.
И заплатить пришлось не самозанятому. Заплатить пришлось компании. Причем вместе с налогом - еще и штраф.
Источник: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436 по делу № А40-147367/2023.
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