Директор занял у своей компании 4,25 млн рублей под 30% годовых. Потом решил платить с процентов НПД — Верховный суд оказался против

На бумаге все выглядело вполне логично. Генеральный директор одновременно был единственным учредителем компании. Он дал своей же организации деньги в долг - всего 4,25 млн рублей. Компания обязалась платить ему проценты по ставке 30% годовых. До 2021 года компания как налоговый агент удерживала с этих процентов НДФЛ. А потом директор зарегистрировался как плательщик НПД. И решил, что теперь проценты по займу можно облагать налогом на профессиональный доход. Ставка стала ниже. Но налоговая с этим не согласилась. А в 2024 году точку в споре поставил Верховный суд. И это дело интересно не только директорам, которые дают деньги своим компаниям.

Директор дал компании 4,25 млн рублей

История началась с двух договоров займа. Первый был заключен 31 октября 2019 года. По нему директор передал компании 3 млн рублей на 60 месяцев под 30% годовых. Второй договор появился 12 декабря 2019 года. Сумма - еще 1,25 млн рублей, также под 30% годовых. То есть компания должна была платить своему директору проценты за пользование его деньгами. До 2021 года вопросов у налоговой не возникало. Компания выплачивала проценты и, поскольку являлась налоговым агентом, удерживала с дохода директора НДФЛ по ставке 13%. Но с 1 января 2021 года ситуация изменилась. Директор начал платить с получаемых процентов налог на профессиональный доход. А компания перестала удерживать НДФЛ. Именно здесь налоговая решила, что что-то пошло не так.

Экономия получилась вполне реальной

Логика была понятной. Если проценты облагаются НДФЛ, возникает ставка 13%. Если же доход подпадает под НПД и выплачивается организацией, ставка составляет 6%. То есть разница - более чем в два раза. Налоговая инспекция посчитала, что таким образом произошло снижение налоговой нагрузки. По результатам камеральной проверки инспекция доначислила компании 86 207 рублей НДФЛ и назначила штраф 4 310,35 рубля. Компания не согласилась.

Компания пошла в суд - и сначала выиграла

Позиция компании выглядела достаточно убедительно. В Законе № 422-ФЗ объектом НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. При этом проценты по договору займа прямо не названы среди доходов, которые исключены из НПД. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций именно так рассуждали. Если проценты по займу прямо не исключены из НПД, значит, применять специальный налоговый режим вроде бы можно. Поэтому компания выиграла спор сразу в трех инстанциях. Но налоговая пошла дальше - в Верховный суд. И там логика изменилась.

Верховный суд: НПД - это не налог на любой доход

Верховный суд обратил внимание на одну важную вещь. Нельзя читать Закон № 422-ФЗ только по принципу: если доход прямо не запрещен - значит, его можно облагать НПД. Сначала нужно определить, что это вообще за доход. По Закону № 422-ФЗ профессиональный доход - это доход от деятельности, при ведении которой физическое лицо не имеет работодателя и не привлекает работников, а объектом НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Поэтому сначала необходимо установить правовую природу дохода. И вот здесь у процентов по займу возникла проблема.

Проценты по займу - это не оплата услуги

Верховный суд сослался на нормы Гражданского и Налогового кодексов. По договору займа одна сторона передает другой деньги, а заемщик обязан вернуть такую же сумму. За пользование деньгами заимодавец может получить проценты. При этом Налоговый кодекс определяет проценты как доход по долговому обязательству. И главное: проценты по займу - это пассивный доход. Заимодавец не оказывает заемщику услугу, не выполняет для него работу и не продает ему имущественное право. Он просто получает доход от предоставленных денег. Поэтому отношения по договору займа не являются отношениями по оказанию услуг или передаче имущественных прав. А значит, проценты по займу не являются объектом НПД.

И здесь возникает налоговый агент

После этого все вернулось к обычной конструкции НДФЛ. Если российская организация выплачивает физическому лицу проценты по договору займа, эти проценты являются доходом физического лица от источника в России. А организация, выплачивающая такой доход, является налоговым агентом по НДФЛ. Следовательно, именно компания должна была удерживать и перечислять НДФЛ с процентов, выплачиваемых директору. В итоге Верховный суд отменил решения трех нижестоящих судов и отказал компании в удовлетворении требований.

Что в этом деле важно для самозанятых

Здесь есть достаточно важный практический вывод. Статус самозанятого сам по себе не превращает любой полученный человеком доход в доход от профессиональной деятельности. Сначала нужно определить, за что именно человек получил деньги. Получил оплату за ремонт квартиры - это может быть объектом НПД. Получил деньги за консультацию - тоже. Оказал услугу компании - возможно применение НПД при соблюдении остальных условий. А вот получил проценты за то, что дал кому-то деньги в долг, - это уже совершенно другая экономическая природа дохода.

Вывод