Налоговые байки из судебной практики: налоговая решила, что молоко и пакет - это два разных товара

Молоко с налоговым сюрпризом
Продолжаем рубрику «Налоговые байки из судебной практики» - серию о реальных налоговых спорах, которые порой удивляют не меньше анекдотов.
В первой истории налоговая инспекция пыталась доказать, что йогурт с печеньем - это два самостоятельных товара.
Сегодня у нас сюжет еще проще. Никаких топперов, отдельных контейнеров и печенья. Только обычное молоко.
Вернее, молоко в упаковке.
И вот тут у налоговой возник вопрос: а почему, собственно, вся покупательская цена должна облагаться по одной ставке?
Когда пакет молока оказался слишком сложным товаром
В начале 2000-х годов ООО – производитель молочной продукции - реализовывало молочную продукцию, применяя предусмотренную для нее ставку НДС.
Но налоговая инспекция решила, что стоимость упаковки нужно рассматривать отдельно.
Логика была следующей - молоко относится к продовольственным товарам, для которых предусмотрена льготная ставка. А упаковка - картонная коробка или пластиковая бутылка - сама по себе к таким товарам не относится.
Значит, рассудила инспекция, стоимость упаковки следует выделить из цены молочной продукции и обложить НДС по другой ставке.
Иными словами, в одном пакете обнаружились сразу два объекта налогового внимания:
1. Молоко.
2. Упаковка, в которой оно продается.
Если продолжить эту логику, следующим шагом можно было бы задуматься и о крышке. Раз она откручивается отдельно, не является ли она самостоятельным товаром?
Что же на самом деле покупает человек?
Представим покупателя в магазине. Он берет с полки пакет молока, идет на кассу и оплачивает покупку. Вряд ли он думает: «Так, сейчас я приобрету молоко, а заодно отдельно куплю картонную коробку, в которой оно находится». Он покупает молоко в упаковке. Именно в таком виде товар представлен на полке и передается покупателю.
Именно к этому вопросу и обратился суд.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 15 сентября 2004 года указал: реализация молочной продукции в упаковке является реализацией одного товара - молока, неотъемлемой частью которого является упаковка.
Согласитесь, для обычного похода в магазин это звучит очевидно.
Но в налоговом споре даже очевидные вещи иногда приходится доказывать в суде.
Фраза, которую стоит запомнить
В постановлении есть вывод, который хорошо передает суть всей истории: «Законом не предусмотрено исключение из стоимости реализуемых льготных товаров, работ и услуг стоимости потребляемых при их производстве материалов, облагаемых более высокой ставкой налога».
Проще говоря, нельзя взять единый товар, выделить из его стоимости использованные при производстве или упаковке материалы и решить, что теперь к каждой части нужно применять свою ставку НДС.
Если упаковка является неотъемлемой частью реализуемого товара, само по себе различие между материалом упаковки и содержимым не означает, что перед нами две самостоятельные реализации.
Именно такой подход суд применил к молочной продукции ООО.
Так что эпизод спора с упаковкой закончилась в пользу налогоплательщика, хотя весь налоговый спор компания не выиграла.
Чему учит эта история?
На первый взгляд, перед нами всего лишь спор о молоке и картонной коробке. На самом деле он затрагивает более общий вопрос: можно ли разделять стоимость реализуемого товара на отдельные составляющие и применять к ним разные налоговые ставки?
Из этого дела можно вынести три практических вывода.
Первый. Не всякая физически отделимая часть товара становится самостоятельным товаром для целей налогообложения. Важно оценивать, что именно реализуется покупателю и какую роль упаковка играет в этой реализации.
Второй. Налоговая квалификация должна учитывать характер товара, а не только материалы, из которых он состоит. Сам по себе факт, что упаковка изготовлена из картона или пластика, не означает, что ее стоимость нужно выделять из цены молочной продукции.
Третий. В споре важно опираться на конкретные обстоятельства и документы. Вывод суда по этому делу не дает универсального разрешения применять одну ставку ко всем компонентам любых наборов и комплектов.
Прошло более двадцати лет, но дело по-прежнему интересно именно этим - оно напоминает, что налоговый анализ не должен превращаться в механическое деление единого товара на составляющие.
В конце концов, когда человек покупает пакет молока, он хочет получить молоко, а не вступить в дискуссию о налоговом режиме картонной коробки.
Источник: постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.09.2004 № КА-А40/8107-04 по делу № А40-53217/03-109-629.
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