Налоговые байки из судебной практики: налоговая решила, что молоко и пакет - это два разных товара

Что же на самом деле покупает человек?

Представим покупателя в магазине. Он берет с полки пакет молока, идет на кассу и оплачивает покупку. Вряд ли он думает: «Так, сейчас я приобрету молоко, а заодно отдельно куплю картонную коробку, в которой оно находится». Он покупает молоко в упаковке. Именно в таком виде товар представлен на полке и передается покупателю.

Именно к этому вопросу и обратился суд.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в постановлении от 15 сентября 2004 года указал: реализация молочной продукции в упаковке является реализацией одного товара - молока, неотъемлемой частью которого является упаковка.

Согласитесь, для обычного похода в магазин это звучит очевидно.

Но в налоговом споре даже очевидные вещи иногда приходится доказывать в суде.