Налоговые байки из судебной практики: семена нельзя есть - значит, льготного НДС не будет?

Продолжаем «Налоговые байки из судебной практики»
Это рубрика о реальных налоговых спорах, в которых за, казалось бы, очевидными вопросами скрываются серьезные юридические проблемы. Иногда речь идет о йогурте с печеньем, иногда - о пакете молока. А сегодня наш герой даже не продукт, а то, из чего его выращивают.
Семена сахарной свеклы.
И вот вопрос - если семена нельзя употреблять в пищу, можно ли применять при их продаже льготную ставку НДС?
На первый взгляд, ответ кажется очевидным. Но в деле № А40-143474/2023 четыре судебные инстанции разбирались с этим вопросом, а налоговый спор затронул сумму более 32 млн рублей.
Семена для посева, а не для салата
Компания импортировала семена сахарной свеклы и продавала их российским сельскохозяйственным предприятиям. Семена были дражированными, одноростковыми и протравленными специальными препаратами. Их предназначение не вызывало сомнений - промышленные посевы, а не пищевое производство.
При реализации компания применяла ставку НДС 10%.
Почему? Семена сахарной свеклы были прямо указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых по пониженной ставке. Перечень был утвержден постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908.
Казалось бы, компания нашла товар в перечне, подтвердила его код и применила предусмотренную законом ставку.
Но у налоговой инспекции возникло другое прочтение правил.
Логика налоговой: если нельзя съесть - это не продовольственный товар
По итогам камеральной проверки декларации по НДС за II квартал 2022 года инспекция отказала компании в возмещении части налога. Сумма уменьшения заявленного возмещения составила 32 685 273 рубля.
Аргумент был таким: семена предназначены для посева, протравлены химическими препаратами и не могут употребляться в пищу. Следовательно, считать их продовольственным товаром для целей льготной ставки нельзя.
По мнению налогового органа, компания должна была применять НДС 20%, а не 10%.
Первая инстанция: налоговая права
Арбитражный суд города Москвы согласился с инспекцией.
Суд исходил из того, что для применения ставки 10% должны одновременно выполняться два условия:
- товар по своему назначению и применению должен быть продовольственным;
- его код должен присутствовать в перечне, утвержденном постановлением № 908.
Одного совпадения кода, по мнению суда, было недостаточно. Поскольку спорные семена предназначались для посева и не годились в пищу, право на пониженную ставку суд не признал.
Компания проиграла.
Но на этом история не закончилась.
Апелляция: а зачем тогда семена включили в перечень?
Девятый арбитражный апелляционный суд посмотрел на дело иначе и отменил решение первой инстанции.
Суд обратил внимание на простую вещь - в перечне прямо указаны семена сахарной свеклы. При этом сахарную свеклу выращивают из семян, предназначенных для посева. Семена, которые можно было бы непосредственно употреблять в пищу, здесь явно не подразумевались.
Получалось странно: Правительство включило товар в перечень, но налоговая и первая инстанция фактически потребовали дополнительного условия - возможности употребления семян в пищу.
Между тем ни статья 164 НК РФ, ни постановление № 908 такого дополнительного требования для реализации этого товара не устанавливали.
Апелляция решила, что компания вправе применять ставку 10%, если товар соответствует указанному в перечне коду. Требования компании были удовлетворены.
Казалось, здравый смысл победил. Но налоговая пошла дальше.
Кассация: нет оснований применения пониженной ставки
Арбитражный суд Московского округа отменил постановление апелляции и восстановил решение первой инстанции.
Суд округа исходил из того, что семена для посева, не предназначенные для пищевых или кормовых целей, не могут пользоваться пониженной ставкой.
Для компании это означало очередное поражение. Теперь оставался Верховный Суд.
Верховный Суд: нельзя дописывать налоговые правила
27 января 2025 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла определение № 305-ЭС24-17887 по делу № А40-143474/2023.
И на этот раз победила компания.
Верховный Суд обратил внимание на буквальное содержание статьи 164 НК РФ и перечня, утвержденного постановлением № 908. Семена сахарной свеклы прямо включены в перечень товаров, облагаемых при реализации по ставке 10%.
Суд подчеркнул: разумные ожидания бизнеса должны формироваться на основе действующего законодательства. Если нормативное регулирование ясно указывает на право применять пониженную ставку, налоговый орган не вправе произвольно менять это правило и добавлять условия, которых в нем нет.
Верховный Суд отменил решение первой инстанции и постановление суда округа, оставив в силе выводы апелляции. Отказ налогового органа в применении ставки 10% был признан неправомерным.
При чем здесь доверие к закону?
Верховный Суд напомнил о принципах правовой определенности и доверия к закону. Налогоплательщик должен иметь возможность понять из нормативных актов, какие правила к нему применяются. А налоговые органы обязаны действовать добросовестно и не создавать условия для взимания налогов сверх того, что предусмотрено законом.
Разумеется, это не означает, что любой товар с подходящим кодом автоматически дает право на ставку 10%. Необходимо подтвердить, что реализуемый товар действительно соответствует позиции перечня и ее коду.
Но когда товар прямо указан в перечне, нельзя отказать в применении ставки только потому, что налоговый орган придумал дополнительное требование, которого нормативные акты не содержат.
Иначе перечень перестает быть ориентиром для бизнеса - формально товар в нем есть, но налогоплательщик все равно не знает, какие еще условия придется выполнить.
Чему учит эта налоговая байка?
У этой истории сразу несколько выводов.
Первый: при применении пониженной ставки НДС важно проверять не только наименование товара, но и соответствие его кода действующему перечню.
Второй: налоговый орган не вправе произвольно дополнять законодательство новыми условиями. Если право на применение ставки следует из закона и утвержденного перечня, отказ должен иметь конкретное правовое основание.
И наконец, судебная практика не всегда движется по прямой. В этом деле первая инстанция и кассация поддержали налоговую, апелляция - компанию, а Верховный Суд восстановил справедливый, с точки зрения закона, результат.
В итоге семена сахарной свеклы не пришлось доказывать на вкус. Достаточно оказалось того, что было написано в нормативных актах.
Источник: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.01.2025 № 305-ЭС24-17887 по делу № А40-143474/2023.
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