Налоговые байки из судебной практики: семена нельзя есть - значит, льготного НДС не будет?

Продолжаем «Налоговые байки из судебной практики»

Это рубрика о реальных налоговых спорах, в которых за, казалось бы, очевидными вопросами скрываются серьезные юридические проблемы. Иногда речь идет о йогурте с печеньем, иногда - о пакете молока. А сегодня наш герой даже не продукт, а то, из чего его выращивают.

Семена сахарной свеклы.

И вот вопрос - если семена нельзя употреблять в пищу, можно ли применять при их продаже льготную ставку НДС?

На первый взгляд, ответ кажется очевидным. Но в деле № А40-143474/2023 четыре судебные инстанции разбирались с этим вопросом, а налоговый спор затронул сумму более 32 млн рублей.