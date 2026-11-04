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Александр Литонин
НДФЛ
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Мужчина переплатил налог почти миллион рублей. ФНС отказалась возвращать деньги - суд заставил ее пересмотреть решение

Мужчина переплатил налог почти миллион рублей. ФНС отказалась возвращать деньги - суд заставил ее пересмотреть решение

В 2007 году мужчина заплатил в бюджет 1 098 500 рублей НДФЛ. Часть суммы налоговая зачла в счет других платежей. А вот 961 980,88 рубля так и остались переплатой. Прошло почти 15 лет. В 2022 году мужчина наконец узнал о переплате и попросил налоговую вернуть деньги. Ответ был коротким: «Вы опоздали. Три года уже прошли».

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Казалось бы, после такого срока спорить бессмысленно.

Но мужчина пошел в суд.

И дошел до кассации.

 Налог заплатил еще в 2007 году

История началась 25 октября 2007 года.

П. уплатил НДФЛ в размере 1 098 500 рублей. Часть суммы налоговая зачла в счет других налоговых платежей. После этого на лицевом счете осталась переплата - 961 980,88 рубля.

Но сам налогоплательщик, как он утверждал, об этой сумме не знал. И только в мае 2022 года, получив акт сверки с налоговой, обнаружил, что за ним числятся почти миллион рублей.

13 мая он подал заявление на возврат денег. Через несколько дней получил отказ.

Причина - пропущен трехлетний срок.

 ФНС сказала: срок нужно считать с 2007 года

Позиция налоговой была достаточно очевидной.

Статья 78 НК РФ устанавливает - заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога можно подать в течение трех лет со дня уплаты этой суммы.

Налог был уплачен в 2007 году. Значит, в 2022 году возвращать его уже поздно.

На этом налоговая и остановилась.

Но суды посмотрели на ситуацию немного иначе.

 Первая инстанция сказала: налоговая сама должна была сообщить о переплате

Промышленный районный суд Самары встал на сторону мужчины.

Суд признал отказ налоговой незаконным.

Логика была следующей - налоговый орган обязан сообщать налогоплательщику о каждом ставшем ему известным факте излишней уплаты налога и о сумме переплаты.

Причем сделать это необходимо в течение 10 дней с момента обнаружения переплаты.

По материалам дела не было доказательств, что налоговая сообщала мужчине о наличии почти миллионной переплаты до 2022 года. Поэтому суд посчитал отказ незаконным и обязал вернуть деньги.

Казалось бы, мужчина выиграл.

Но налоговая не согласилась.

 Апелляция решила, что мужчина должен был знать сам

Самарский областной суд отменил решение.

Апелляция рассуждала иначе: раз налог мужчина заплатил самостоятельно, он должен был понимать размер своего налогового обязательства. Следовательно, о возможной переплате ему якобы должно было быть известно еще в момент уплаты.

То, что личного кабинета налогоплательщика у него до 2022 года не было, суд не посчитал уважительной причиной пропуска срока.

Получилась довольно жесткая ситуация: налоговая не сообщила о переплате, но суд решил, что налогоплательщик и сам должен был о ней знать.

Мужчина пошел дальше - в кассацию.

И здесь позиция апелляции не выдержала проверки.

 Кассация: нельзя просто сказать, что человек «должен был знать»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции прямо указал: с выводом апелляции согласиться нельзя.

В статье 78 НК РФ действительно установлен трехлетний срок.

Но одновременно налоговое законодательство возлагает на налоговый орган обязанность сообщить налогоплательщику о каждом выявленном факте излишней уплаты налога и о сумме такой переплаты.

А доказательств того, что мужчину уведомили о переплате раньше 2022 года, в деле не оказалось.

Поэтому кассационный суд признал правильным первоначальный вывод - отказ налоговой только со ссылкой на пропуск трехлетнего срока был незаконным.

 Но почти миллион сразу вернуть тоже не получилось

И вот здесь есть важный нюанс.

Первая инстанция не только признала отказ налоговой незаконным, но и фактически обязала вернуть мужчине 961 980,88 рубля.

Кассация посчитала, что так делать тоже нельзя.

Почему? Потому что налоговая в своем первоначальном решении вообще не рассматривала вопрос о наличии или отсутствии недоимки по НДФЛ на момент обращения мужчины с заявлением.

Этот вопрос появился уже в ходе судебного разбирательства. А суд не должен подменять налоговый орган и впервые самостоятельно решать вопрос, который тот при принятии оспариваемого решения не рассматривал.

Поэтому мужчина выиграл спор, но не получил от суда прямого поручения: «Налоговой немедленно вернуть 961 980 рублей».

Вместо этого налоговую обязали повторно рассмотреть заявление о возврате переплаты.

 В итоге мужчина добился главного

Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение.

Решение суда первой инстанции изменили.

Отказ налоговой признали незаконным. А на инспекцию возложили обязанность повторно рассмотреть заявление мужчины о зачете или возврате излишне уплаченного налога.

То есть вопрос о почти миллионе рублей снова оказался на столе у налоговой.

И теперь инспекция должна была рассмотреть его уже с учетом позиции суда.

 Что здесь важно для налогоплательщиков

В этой истории есть два важных вопроса.

Первый: прошло ли три года с момента уплаты налога?

Второй: когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о переплате и исполнил ли налоговый орган свою обязанность сообщить о ней?

Кассационный суд показал, что нельзя ответить на второй вопрос: «Раз налог заплатили, значит, человек сразу знал о переплате».

В этом деле таких доказательств не было.

А значит, одного только факта уплаты налога в 2007 году оказалось недостаточно, чтобы законно отказать в рассмотрении заявления о возврате спустя годы.

 И еще один практический вывод

Если вы обнаружили старую переплату по налогам, не стоит сразу соглашаться с ответом инспекции «срок истек».

Нужно разобраться:

- когда именно образовалась переплата;

- была ли она известна налоговой;

- сообщала ли инспекция о ней налогоплательщику;

- когда сам налогоплательщик узнал о переплате;

- что именно указано в решении об отказе.

В этом деле именно отсутствие доказательств уведомления налогоплательщика стало одним из ключевых обстоятельств.

А почти миллион рублей, который налоговая считала безвозвратно «старой» переплатой, теперь снова пришлось рассматривать по существу.

 Источник: Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 04.06.2025 № 88а-9186/2025.

 

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Александр Литонин

Александр Литонин

Юрист в самозанятый

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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