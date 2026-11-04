Мужчина переплатил налог почти миллион рублей. ФНС отказалась возвращать деньги - суд заставил ее пересмотреть решение

Казалось бы, после такого срока спорить бессмысленно.
Но мужчина пошел в суд.
И дошел до кассации.
Налог заплатил еще в 2007 году
История началась 25 октября 2007 года.
П. уплатил НДФЛ в размере 1 098 500 рублей. Часть суммы налоговая зачла в счет других налоговых платежей. После этого на лицевом счете осталась переплата - 961 980,88 рубля.
Но сам налогоплательщик, как он утверждал, об этой сумме не знал. И только в мае 2022 года, получив акт сверки с налоговой, обнаружил, что за ним числятся почти миллион рублей.
13 мая он подал заявление на возврат денег. Через несколько дней получил отказ.
Причина - пропущен трехлетний срок.
ФНС сказала: срок нужно считать с 2007 года
Позиция налоговой была достаточно очевидной.
Статья 78 НК РФ устанавливает - заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога можно подать в течение трех лет со дня уплаты этой суммы.
Налог был уплачен в 2007 году. Значит, в 2022 году возвращать его уже поздно.
На этом налоговая и остановилась.
Но суды посмотрели на ситуацию немного иначе.
Первая инстанция сказала: налоговая сама должна была сообщить о переплате
Промышленный районный суд Самары встал на сторону мужчины.
Суд признал отказ налоговой незаконным.
Логика была следующей - налоговый орган обязан сообщать налогоплательщику о каждом ставшем ему известным факте излишней уплаты налога и о сумме переплаты.
Причем сделать это необходимо в течение 10 дней с момента обнаружения переплаты.
По материалам дела не было доказательств, что налоговая сообщала мужчине о наличии почти миллионной переплаты до 2022 года. Поэтому суд посчитал отказ незаконным и обязал вернуть деньги.
Казалось бы, мужчина выиграл.
Но налоговая не согласилась.
Апелляция решила, что мужчина должен был знать сам
Самарский областной суд отменил решение.
Апелляция рассуждала иначе: раз налог мужчина заплатил самостоятельно, он должен был понимать размер своего налогового обязательства. Следовательно, о возможной переплате ему якобы должно было быть известно еще в момент уплаты.
То, что личного кабинета налогоплательщика у него до 2022 года не было, суд не посчитал уважительной причиной пропуска срока.
Получилась довольно жесткая ситуация: налоговая не сообщила о переплате, но суд решил, что налогоплательщик и сам должен был о ней знать.
Мужчина пошел дальше - в кассацию.
И здесь позиция апелляции не выдержала проверки.
Кассация: нельзя просто сказать, что человек «должен был знать»
Шестой кассационный суд общей юрисдикции прямо указал: с выводом апелляции согласиться нельзя.
В статье 78 НК РФ действительно установлен трехлетний срок.
Но одновременно налоговое законодательство возлагает на налоговый орган обязанность сообщить налогоплательщику о каждом выявленном факте излишней уплаты налога и о сумме такой переплаты.
А доказательств того, что мужчину уведомили о переплате раньше 2022 года, в деле не оказалось.
Поэтому кассационный суд признал правильным первоначальный вывод - отказ налоговой только со ссылкой на пропуск трехлетнего срока был незаконным.
Но почти миллион сразу вернуть тоже не получилось
И вот здесь есть важный нюанс.
Первая инстанция не только признала отказ налоговой незаконным, но и фактически обязала вернуть мужчине 961 980,88 рубля.
Кассация посчитала, что так делать тоже нельзя.
Почему? Потому что налоговая в своем первоначальном решении вообще не рассматривала вопрос о наличии или отсутствии недоимки по НДФЛ на момент обращения мужчины с заявлением.
Этот вопрос появился уже в ходе судебного разбирательства. А суд не должен подменять налоговый орган и впервые самостоятельно решать вопрос, который тот при принятии оспариваемого решения не рассматривал.
Поэтому мужчина выиграл спор, но не получил от суда прямого поручения: «Налоговой немедленно вернуть 961 980 рублей».
Вместо этого налоговую обязали повторно рассмотреть заявление о возврате переплаты.
В итоге мужчина добился главного
Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение.
Решение суда первой инстанции изменили.
Отказ налоговой признали незаконным. А на инспекцию возложили обязанность повторно рассмотреть заявление мужчины о зачете или возврате излишне уплаченного налога.
То есть вопрос о почти миллионе рублей снова оказался на столе у налоговой.
И теперь инспекция должна была рассмотреть его уже с учетом позиции суда.
Что здесь важно для налогоплательщиков
В этой истории есть два важных вопроса.
Первый: прошло ли три года с момента уплаты налога?
Второй: когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о переплате и исполнил ли налоговый орган свою обязанность сообщить о ней?
Кассационный суд показал, что нельзя ответить на второй вопрос: «Раз налог заплатили, значит, человек сразу знал о переплате».
В этом деле таких доказательств не было.
А значит, одного только факта уплаты налога в 2007 году оказалось недостаточно, чтобы законно отказать в рассмотрении заявления о возврате спустя годы.
И еще один практический вывод
Если вы обнаружили старую переплату по налогам, не стоит сразу соглашаться с ответом инспекции «срок истек».
Нужно разобраться:
- когда именно образовалась переплата;
- была ли она известна налоговой;
- сообщала ли инспекция о ней налогоплательщику;
- когда сам налогоплательщик узнал о переплате;
- что именно указано в решении об отказе.
В этом деле именно отсутствие доказательств уведомления налогоплательщика стало одним из ключевых обстоятельств.
А почти миллион рублей, который налоговая считала безвозвратно «старой» переплатой, теперь снова пришлось рассматривать по существу.
Источник: Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 04.06.2025 № 88а-9186/2025.
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