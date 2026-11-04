Мужчина переплатил налог почти миллион рублей. ФНС отказалась возвращать деньги - суд заставил ее пересмотреть решение

И дошел до кассации.

Но мужчина пошел в суд.

Казалось бы, после такого срока спорить бессмысленно.

Налог заплатил еще в 2007 году

История началась 25 октября 2007 года. П. уплатил НДФЛ в размере 1 098 500 рублей. Часть суммы налоговая зачла в счет других налоговых платежей. После этого на лицевом счете осталась переплата - 961 980,88 рубля. Но сам налогоплательщик, как он утверждал, об этой сумме не знал. И только в мае 2022 года, получив акт сверки с налоговой, обнаружил, что за ним числятся почти миллион рублей. 13 мая он подал заявление на возврат денег. Через несколько дней получил отказ. Причина - пропущен трехлетний срок.

ФНС сказала: срок нужно считать с 2007 года

Позиция налоговой была достаточно очевидной. Статья 78 НК РФ устанавливает - заявление о зачете или возврате излишне уплаченного налога можно подать в течение трех лет со дня уплаты этой суммы. Налог был уплачен в 2007 году. Значит, в 2022 году возвращать его уже поздно. На этом налоговая и остановилась. Но суды посмотрели на ситуацию немного иначе.

Первая инстанция сказала: налоговая сама должна была сообщить о переплате

Промышленный районный суд Самары встал на сторону мужчины. Суд признал отказ налоговой незаконным. Логика была следующей - налоговый орган обязан сообщать налогоплательщику о каждом ставшем ему известным факте излишней уплаты налога и о сумме переплаты. Причем сделать это необходимо в течение 10 дней с момента обнаружения переплаты. По материалам дела не было доказательств, что налоговая сообщала мужчине о наличии почти миллионной переплаты до 2022 года. Поэтому суд посчитал отказ незаконным и обязал вернуть деньги. Казалось бы, мужчина выиграл. Но налоговая не согласилась.

Апелляция решила, что мужчина должен был знать сам

Самарский областной суд отменил решение. Апелляция рассуждала иначе: раз налог мужчина заплатил самостоятельно, он должен был понимать размер своего налогового обязательства. Следовательно, о возможной переплате ему якобы должно было быть известно еще в момент уплаты. То, что личного кабинета налогоплательщика у него до 2022 года не было, суд не посчитал уважительной причиной пропуска срока. Получилась довольно жесткая ситуация: налоговая не сообщила о переплате, но суд решил, что налогоплательщик и сам должен был о ней знать. Мужчина пошел дальше - в кассацию. И здесь позиция апелляции не выдержала проверки.

Кассация: нельзя просто сказать, что человек «должен был знать»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции прямо указал: с выводом апелляции согласиться нельзя. В статье 78 НК РФ действительно установлен трехлетний срок. Но одновременно налоговое законодательство возлагает на налоговый орган обязанность сообщить налогоплательщику о каждом выявленном факте излишней уплаты налога и о сумме такой переплаты. А доказательств того, что мужчину уведомили о переплате раньше 2022 года, в деле не оказалось. Поэтому кассационный суд признал правильным первоначальный вывод - отказ налоговой только со ссылкой на пропуск трехлетнего срока был незаконным.

Но почти миллион сразу вернуть тоже не получилось

И вот здесь есть важный нюанс. Первая инстанция не только признала отказ налоговой незаконным, но и фактически обязала вернуть мужчине 961 980,88 рубля. Кассация посчитала, что так делать тоже нельзя. Почему? Потому что налоговая в своем первоначальном решении вообще не рассматривала вопрос о наличии или отсутствии недоимки по НДФЛ на момент обращения мужчины с заявлением. Этот вопрос появился уже в ходе судебного разбирательства. А суд не должен подменять налоговый орган и впервые самостоятельно решать вопрос, который тот при принятии оспариваемого решения не рассматривал. Поэтому мужчина выиграл спор, но не получил от суда прямого поручения: «Налоговой немедленно вернуть 961 980 рублей». Вместо этого налоговую обязали повторно рассмотреть заявление о возврате переплаты.

В итоге мужчина добился главного

Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение. Решение суда первой инстанции изменили. Отказ налоговой признали незаконным. А на инспекцию возложили обязанность повторно рассмотреть заявление мужчины о зачете или возврате излишне уплаченного налога. То есть вопрос о почти миллионе рублей снова оказался на столе у налоговой. И теперь инспекция должна была рассмотреть его уже с учетом позиции суда.

Что здесь важно для налогоплательщиков

В этой истории есть два важных вопроса. Первый: прошло ли три года с момента уплаты налога? Второй: когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о переплате и исполнил ли налоговый орган свою обязанность сообщить о ней? Кассационный суд показал, что нельзя ответить на второй вопрос: «Раз налог заплатили, значит, человек сразу знал о переплате». В этом деле таких доказательств не было. А значит, одного только факта уплаты налога в 2007 году оказалось недостаточно, чтобы законно отказать в рассмотрении заявления о возврате спустя годы.

И еще один практический вывод