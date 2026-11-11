ИП не заявила о налоговой льготе и получила счет на 412 тысяч рублей. Верховный суд отменил решения трех судов

Казалось бы, все просто: если имущество используется в бизнесе, для ИП на УСН действует освобождение от налога на имущество.

Но налоговая рассуждала иначе: льготу не заявили - налог нужно платить.

С этим согласились сразу три суда.

А потом дело дошло до Верховного суда.