ИП не заявила о налоговой льготе и получила счет на 412 тысяч рублей. Верховный суд отменил решения трех судов

Казалось бы, все просто: если имущество используется в бизнесе, для ИП на УСН действует освобождение от налога на имущество.
Но налоговая рассуждала иначе: льготу не заявили - налог нужно платить.
С этим согласились сразу три суда.
А потом дело дошло до Верховного суда.
Налоговая насчитала больше 400 тысяч
Женщина зарегистрировалась в качестве ИП еще в 2009 году. Один из видов ее деятельности - аренда и управление собственным недвижимым имуществом. В том же году она перешла на УСН.
В собственности предпринимательницы находилось нежилое помещение площадью 231,3 кв. м.
За 2017 год налоговая начислила на него налог на имущество.
В августе 2018 года инспекция направила налоговое уведомление и требование об уплате.
Денег не получила.
В 2021 году мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с женщины 414 893 рублей. Предпринимательница возразила, и приказ отменили.
Тогда ФНС обратилась уже в районный суд.
В итоге с женщины взыскали: 412 417 рублей налога на имущество за нежилое помещение; еще 2 476 рублей за квартиру; 7 349 рублей госпошлины.
Но спорная сумма в 412 тысяч была связана именно с коммерческим помещением.
У предпринимательницы был договор аренды
Самое интересное выяснилось в суде.
Спорное помещение не простаивало и не использовалось предпринимательницей для личных целей.
Еще 1 января 2014 года женщина сдала его ООО «Мастердент-21». По договору компания получила помещение во временное владение и пользование для оказания медицинских услуг. Срок аренды составлял пять лет.
То есть имелся вполне конкретный документ, подтверждающий использование недвижимости в предпринимательской деятельности в спорный период.
Но районный суд этот аргумент фактически оставил без должной оценки.
Почему? Потому что сосредоточился на другом обстоятельстве: женщина не подала в налоговую заявление о предоставлении льготы.
Три суда решили: заявления нет - льготы тоже нет
Первая инстанция исходила из того, что порядок направления налогового уведомления и требования налоговая соблюла.
А поскольку предпринимательница не сообщила инспекции о праве на льготу и не представила необходимые документы, оснований для освобождения от налога суд не увидел.
Московский городской суд согласился. Второй кассационный суд общей юрисдикции - тоже.
Получилась довольно жесткая формула: право на льготу вроде бы есть, помещение используется в бизнесе, но заявления нет - значит, начисление налога остается в силе.
Женщина пошла дальше - в Верховный суд.
Верховный суд посмотрел на ситуацию иначе
Коллегия по административным делам Верховного суда напомнила о пункте 3 статьи 346.11 НК РФ.
Для ИП на УСН предусмотрено освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. То есть закон связывает освобождение прежде всего с назначением имущества.
Если предприниматель использует объект в своем бизнесе, этот факт имеет принципиальное значение для определения его налоговых обязанностей.
А в деле женщины такой объект был. Более того, был и договор аренды, который подтверждал его использование в предпринимательской деятельности.
Поэтому суду нужно было сначала разобраться с главным вопросом: имела ли предпринимательница право на освобождение от налога?
А уже затем выяснять, каким образом это право было заявлено.
Отсутствие заявления еще не означает потерю льготы
И вот здесь Верховный суд сделал ключевой вывод.
Нижестоящие суды сослались на пункт 6 статьи 407 НК РФ и отсутствие заявления о предоставлении льготы.
Но Верховный суд указал - непредставление заявления и документов само по себе не влечет утрату права на налоговую льготу. Такое последствие было бы несоразмерным цели самой льготы.
Причем сам Налоговый кодекс предусматривает ситуацию, когда налогоплательщик заявление не подал. Если у человека есть право на льготу, она может быть предоставлена на основании сведений, которые уже имеются у налогового органа, - начиная с налогового периода, в котором возникло право на нее.
Поэтому суду необходимо было выяснить не только, было ли отдельное заявление, но и какие сведения уже находились в распоряжении налоговой.
А у женщины, как она указывала, в налоговой уже были заявление о переходе на УСН и налоговая отчетность.
Почему Верховный суд отменил решения
Для Верховного суда проблема оказалась еще и процессуальной.
Суд первой инстанции не принял во внимание договор аренды, хотя тот прямо подтверждал использование помещения в предпринимательской деятельности.
При этом суд ограничился формальной констатацией: заявления о льготе нет.
Получилось, что обстоятельство, которое непосредственно влияло на наличие права на освобождение от налога, осталось без полноценной оценки.
Верховный суд напомнил - по административному делу суд должен установить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, и исследовать доказательства, необходимые для этого.
Поэтому 17 января 2024 года Верховный суд отменил решения всех трех нижестоящих инстанций. Дело направили на новое рассмотрение в районный суд - в ином составе судей.
Что здесь важно предпринимателям
Эта история показывает довольно важную вещь.
Налоговую льготу нельзя сводить исключительно к наличию или отсутствию отдельного заявления.
Если Налоговый кодекс предоставляет ИП на УСН освобождение в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности, необходимо установить сам факт такого использования. И если у предпринимателя есть документы, подтверждающие это обстоятельство, суд должен их исследовать.
В данном деле таким документом оказался обычный договор аренды.
Поэтому при получении налога на имущество за коммерческую недвижимость предпринимателю имеет смысл проверить не только сумму начисления, но и саму налоговую обязанность: использовался ли объект в бизнесе, какой режим налогообложения применялся, есть ли право на освобождение и какие сведения уже имеются у ФНС.
Потому что иногда спор идет не о том, сколько налога нужно заплатить. А о том, нужно ли его платить вообще.
И в рассмотренном деле вопрос на 412 тысяч рублей Верховный суд решил начать именно с этого.
Источник: кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 17 января 2024 г. № 5-КАД23-79-К2, дело № 2а-431/2022.
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