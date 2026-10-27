ЗАО превратилось в ООО - и получило налоговые доначисления на 59 млн рублей

Было ЗАО, стало ООО. Почему налоговая не начала считать заново?
Иногда бизнесу кажется, что достаточно изменить организационно-правовую форму - и часть проблем останется в прошлом.
У ООО «Раздолинский строительный участок» все выглядело примерно так. Раньше компания работала как закрытое акционерное общество. В мае 2015 года ЗАО преобразовалось в ООО. И до, и после преобразования организация применяла упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы».
Казалось бы, появилась новая организационно-правовая форма - можно вести учет дальше.
Но налоговая посмотрела на цифры за 2015 год:
- до преобразования ЗАО получило 5,67 млн рублей;
- после преобразования ООО получило еще 68,35 млн рублей.
Вместе - около 74 млн рублей.
А лимит доходов для применения УСН в 2015 году составлял 68,82 млн рублей.
По мнению инспекции, компания превысила допустимый предел и утратила право на упрощенку. А значит, за соответствующий период следовало платить налоги по общей системе налогообложения.
Последствия оказались внушительными: НДС - 27,73 млн рублей, налог на прибыль - 31,26 млн рублей, налог на имущество - около 209 тыс. рублей. С учетом пеней и штрафов спор стал еще дороже.
Компания решила оспорить доначисления. И дальше начались судебные качели.
Три судебные инстанции - три поворота
Сначала компания выиграла. Арбитражный суд Красноярского края решил, что доходы ЗАО, полученные до преобразования, не нужно учитывать при определении лимита УСН у ООО.
Апелляция с этим не согласилась и поддержала налоговую.
Затем кассация отменила постановление апелляционного суда и восстановила решение первой инстанции. Казалось, компания отбилась от доначислений.
Но налоговая дошла до Верховного суда.
И там история развернулась в обратную сторону.
Верховный суд: преобразование не обнуляет налоговый период
Главный вопрос был простым: если ЗАО преобразовалось в ООО в середине года, нужно ли учитывать доходы, полученные до преобразования, при проверке лимита для УСН?
Верховный суд ответил - да.
По пункту 5 статьи 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица его права и обязанности в отношении других лиц в общем случае не меняются. А пункт 9 статьи 50 НК РФ предусматривает налоговое правопреемство.
Само по себе преобразование не означает, что у компании начинается новая налоговая жизнь.
Для УСН налоговым периодом является календарный год. В законодательстве, действовавшем в 2015 году, не было правила, позволяющего при преобразовании заново считать доходы для определения права на применение упрощенки.
Поэтому доходы нужно было учитывать с начала года - с 1 января 2015 года.
Верховный суд обратил внимание и на практическое последствие противоположного подхода. Если при каждом преобразовании начинать расчет заново, организации могли бы неоднократно менять организационно-правовую форму в течение года и каждый раз пытаться обнулить доходы для целей УСН.
Такой результат не соответствовал бы назначению специального налогового режима, предназначенного для определенной категории бизнеса.
Но на этом налоговые претензии не закончились. В деле был еще один сюжет - платежи между компаниями, которые находились под общим контролем.
Деньги у должников были. Почему же они не платили?
Инспекция обратила внимание на взаиморасчеты «Раздолинского строительного участка» с подконтрольными организациями.
Суть претензии заключалась не просто в том, что компании были взаимозависимыми. По материалам дела, организация контролировала своих должников, у которых имелись деньги для расчетов. Но платежи за исполненные обязательства задерживались. При этом убедительных экономических причин такой задержки компания не представила.
Почему это было важно?
При УСН с объектом «доходы» значение имеет момент фактического получения выручки. Пока деньги не поступили, они обычно не включаются в доходы по кассовому методу. А если доходы приближаются к установленному лимиту, задержка платежа может влиять на сохранение права на упрощенку.
Взаимозависимые организации теоретически могут управлять сроками расчетов между собой. Само по себе это не доказывает налогового нарушения. Но если подконтрольные должники располагают деньгами, платежи необъяснимо откладываются, а такая задержка помогает не превысить лимит УСН, у налоговой появляются основания проверить, не используется ли взаимозависимость для обхода ограничений спецрежима.
Именно такую совокупность обстоятельств суды сочли существенной в этом деле.
Верховный суд согласился с выводами апелляции: налоговый орган вправе учитывать взаимозависимость вместе с другими доказательствами, если они указывают на получение необоснованной налоговой выгоды.
Почему это не означает, что любая задержка платежа незаконна
Компании могут быть взаимозависимыми по самым разным причинам. Они могут договариваться об отсрочке, проводить взаимозачеты, менять графики платежей или иметь другие деловые основания для расчетов.
Ни взаимозависимость, ни просрочка сами по себе не означают налогового нарушения.
В деле «Раздолинского строительного участка» суды оценивали обстоятельства в совокупности: подконтрольность участников расчетов, наличие денежных средств у должников, задержки платежей и отсутствие разумных экономических причин такого поведения.
Поэтому для бизнеса принципиально важно не только правильно оформлять договоры и акты, но и иметь реальное объяснение необычным расчетам между связанными организациями.
Если отсрочка коммерчески обоснована, стоит сохранить подтверждающие ее документы: дополнительные соглашения, переписку, сведения о финансовых трудностях должника или другие материалы, объясняющие сроки оплаты.
Чем закончился спор
22 августа 2023 года Верховный суд отменил постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, которое ранее поддержало компанию, и оставил в силе постановление апелляции.
Таким образом, позиция налоговой получила поддержку.
Компания не смогла добиться отмены спорных доначислений по НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество.
Важно помнить, что речь в деле шла о событиях 2015 года и лимите УСН, действовавшем именно тогда. Современные лимиты и условия применения упрощенной системы менялись, поэтому переносить цифры из этого дела на текущие периоды нельзя.
Но правовой вывод остается важным: преобразование юридического лица само по себе не обнуляет налоговый период, а расчеты между взаимозависимыми организациями могут стать предметом пристального внимания, если их условия помогают обходить ограничения специального налогового режима.
Что стоит учесть бизнесу
Первое. Не рассчитывайте, что преобразование автоматически начинает налоговый учет с нуля. При реорганизации необходимо учитывать правила правопреемства и конкретные нормы соответствующего налогового режима.
Второе. Следите за лимитами спецрежима в течение всего налогового периода. Важно оценивать совокупные доходы с учетом правил, действующих для конкретной ситуации.
Третье. Обосновывайте расчеты внутри группы компаний. Если взаимозависимый должник не платит при наличии средств, у отсрочки должна быть реальная экономическая причина.
Четвертое. Не путайте взаимозависимость с нарушением. Общий собственник или контроль сами по себе не доказывают незаконную налоговую оптимизацию. Риск возникает, когда взаимозависимость сочетается с другими обстоятельствами, указывающими на искусственное управление доходами.
Заключение
«Раздолинский строительный участок» попытался оспорить доначисления почти на 60 млн рублей. В основе спора были две идеи: доходы до преобразования не должны влиять на лимит новой организации, а задержки платежей между связанными компаниями не означают нарушения.
Верховный суд с этим не согласился.
Преобразование не обнулило налоговый период. А задержки расчетов между подконтрольными организациями суды оценили не изолированно, а вместе с другими обстоятельствами, которые указывали на возможность управлять моментом признания выручки.
Главный вывод: юридическая форма может измениться за один день, но налоговая история бизнеса от этого не исчезает. А если финансовые потоки между связанными компаниями выглядят слишком удобными для сохранения налоговой льготы, одних формально правильных документов может оказаться недостаточно.
Источник: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22 августа 2023 года № 302-ЭС23-2531 по делу № А33-3588/2021.
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