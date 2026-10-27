ЗАО превратилось в ООО - и получило налоговые доначисления на 59 млн рублей

Было ЗАО, стало ООО. Почему налоговая не начала считать заново?

Иногда бизнесу кажется, что достаточно изменить организационно-правовую форму - и часть проблем останется в прошлом.

У ООО «Раздолинский строительный участок» все выглядело примерно так. Раньше компания работала как закрытое акционерное общество. В мае 2015 года ЗАО преобразовалось в ООО. И до, и после преобразования организация применяла упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы».

Казалось бы, появилась новая организационно-правовая форма - можно вести учет дальше.

Но налоговая посмотрела на цифры за 2015 год:

- до преобразования ЗАО получило 5,67 млн рублей;

- после преобразования ООО получило еще 68,35 млн рублей.

Вместе - около 74 млн рублей.

А лимит доходов для применения УСН в 2015 году составлял 68,82 млн рублей.

По мнению инспекции, компания превысила допустимый предел и утратила право на упрощенку. А значит, за соответствующий период следовало платить налоги по общей системе налогообложения.

Последствия оказались внушительными: НДС - 27,73 млн рублей, налог на прибыль - 31,26 млн рублей, налог на имущество - около 209 тыс. рублей. С учетом пеней и штрафов спор стал еще дороже.

Компания решила оспорить доначисления. И дальше начались судебные качели.