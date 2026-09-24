Кто есть кто в ЭТрН: разобрал 46 вопросов с форумов за первый месяц

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная оформляется в электронном виде (ч. 1 ст. 8 Устава автомобильного транспорта в редакции 140-ФЗ). Бумага осталась только для случаев из приказа Минтранса № 262.

За первые три недели я собрал 46 вопросов про ЭТрН с четырёх бухгалтерских и логистических форумов. В 20 из них ответы участников расходились между собой или с нормами. Почти вся путаница сводится к одному вопросу: кто в этой перевозке грузоотправитель.

Ниже — разбор типичных ситуаций со ссылками на нормы. Где закон однозначного ответа не даёт, я так и пишу и показываю обе позиции.