Кто есть кто в ЭТрН: разобрал 46 вопросов с форумов за первый месяц

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная оформляется в электронном виде (ч. 1 ст. 8 Устава автомобильного транспорта в редакции 140-ФЗ). Бумага осталась только для случаев из приказа Минтранса № 262.
За первые три недели я собрал 46 вопросов про ЭТрН с четырёх бухгалтерских и логистических форумов. В 20 из них ответы участников расходились между собой или с нормами. Почти вся путаница сводится к одному вопросу: кто в этой перевозке грузоотправитель.
Ниже — разбор типичных ситуаций со ссылками на нормы. Где закон однозначного ответа не даёт, я так и пишу и показываю обе позиции.
Главное правило: грузоотправителя определяет договор перевозки
Три определения из ст. 2 ч. 1 Устава (259-ФЗ) снимают большую часть вопросов:
Грузоотправитель — лицо, которое «по договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца груза» (п. 4).
Грузополучатель — лицо, управомоченное на получение груза (п. 5).
Транспортная накладная — документ, «подтверждающий заключение договора перевозки груза» (п. 20).
Отсюда два вывода:
Грузоотправитель — сторона договора перевозки. Им не становится автоматически собственник груза, плательщик по счёту или тот, у кого склад. Кто платит за перевозку, тот, как правило, её и заказал: Пленум ВС № 26 п. 28 прямо называет лицом, отвечающим за оплату перевозки, того, кто заключил договор.
Нет договора перевозки — нет и транспортной накладной. Подтверждать ей нечего.
1. Продавец везёт своим транспортом, доставка входит в цену
Ответ: транспортная накладная не нужна.
По договору перевозки перевозчик доставляет груз, «вверенный ему отправителем» (ГК ст. 785 п. 1). Продавец, который везёт собственный товар, не может заключить договор перевозки сам с собой. Минтранс в ответах по ГИС ЭПД (раздел 2, вопрос 4) пишет так же: договор перевозки «не может быть заключен между одним и тем же лицом».
На одном из сайтов эксперт ответил, что достаточно упомянуть доставку в договоре поставки, и она становится услугой, требующей ЭТрН. Нормы, которая бы это подтверждала, я не нашёл.
2. Продавец везёт своим транспортом, а доставку выделяет отдельной строкой в счёте
Ответ: однозначного нет — позиции расходятся.
Не перевозка. Доставка — способ исполнения договора поставки, договора перевозки нет, ТрН не нужна. Так решил ФАС Центрального округа (постановление от 18.07.2006 по делу № А64-11624/05-13): доставка — «способ исполнения обязанности продавца по передаче товара».
Перевозка. Минфин в письме от 22.12.2011 № 03-03-10/123: если продавец сам доставляет товар до склада покупателя, «возникают гражданско-правовые отношения при оказании услуг по перевозке». Тогда нужна ТрН.
На форумах ответы делились ровно по этим двум позициям.
Если доставка оформлена как отдельная платная услуга, безопаснее оформить ЭТрН. С 01.03.2027 для такой доставки на машине тяжелее 3,5 т может понадобиться ещё и допуск перевозчика по 520-ФЗ. Это мой вывод из текста закона, позиции ведомства пока нет.
То же относится к случаю, когда право собственности перешло к покупателю ещё при отгрузке: продавец тогда везёт уже чужой груз.
3. Покупатель нанял транспортную компанию, чтобы забрать товар со склада поставщика
Ответ: грузоотправитель — покупатель, он же грузополучатель. Бумажная накладная допустима.
Договор перевозки заключил покупатель — значит, он грузоотправитель (Устав ст. 2 ч. 1 п. 4).
Титул 1 может подписать и поставщик: по ПП № 931 (прил. 1 п. 3 «а») титул 1 подписывается подписью грузоотправителя, уполномоченного им лица «или лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство» — здесь это поставщик.
Грузоотправитель и грузополучатель здесь одно лицо. Для этого случая приказ Минтранса № 262 (п. 7, в ред. приказа № 391) допускает бумажную накладную.
ЭТрН оформляется, если так предусмотрено договором перевозки (ч. 1 ст. 8 Устава).
Иногда пишут, что бумага допустима только при перемещении между своими складами. Приказ шире: достаточно того, что грузоотправитель и грузополучатель совпадают.
По той же причине бумага допустима, когда компания сама себе и грузоотправитель, и грузополучатель и нанимает перевозчика для закупок или развоза между филиалами.
4. В ЭТрН грузоотправителем стоит экспедитор, а в УПД — сама компания. Так можно?
Ответ: да, если экспедитор принял груз.
По 87-ФЗ (ст. 4 п. 4.1) экспедитор, принявший груз, заключает договор перевозки от своего имени. Значит, грузоотправителем в ЭТрН становится он. В формате ФНС для этого есть отметка «грузоотправитель является экспедитором», а клиент указывается в сведениях о заказчике.
Если экспедитор груз не принимает, а только организует перевозку, договор заключается от имени клиента, и грузоотправитель — клиент (Пленум ВС № 26 п. 27).
Расхождение ЭТрН и УПД в первом случае законно. Это разные документы о разных договорах: УПД — о поставке, ЭТрН — о перевозке. На форуме этот вопрос прозвучал, и ответ был «грузоотправители расходиться не могут». Норм в подтверждение не привели.
5. ИП перевозит свой груз между своими объектами через транспортно-экспедиционную компанию
Ответ: зависит от того, принимает ли компания груз.
Не принимает, только организует. Договор перевозки заключается от имени ИП. Грузоотправитель и грузополучатель — сам ИП, бумажная накладная допустима (приказ № 262 п. 7).
Принимает (выдаёт экспедиторскую расписку). Грузоотправитель — экспедитор, грузополучатель — ИП. Это разные лица, исключение не работает, нужна ЭТрН.
Разборы этого вопроса обычно такой развилки не делают. А от неё зависит, можно ли обойтись бумагой.
6. Дилер продаёт товар производителя, а производитель везёт его сразу клиенту дилера
Ответ: грузоотправитель — производитель, грузополучатель — клиент дилера. Дилер в ЭТрН не участвует.
Договор перевозки заключил производитель. Получает груз тот, кому его выдают по этому договору. Цепочка перепродаж на роли не влияет. Сколько бы посредников ни было между первым продавцом и последним покупателем, смотрят только на договор перевозки: кто его заключил и кому по нему выдают груз.
7. «Грузоотправитель тот, кому принадлежит груз»
Это самая частая ошибка на форумах. Отвечающие определяли роли по переходу права собственности, по тому, кто оплатил доставку, или по тому, кто грузоотправитель в УПД.
Устав опирается на другое: на договор перевозки (ст. 2 ч. 1 пп. 4, 5). Собственность важна для других вопросов, например, чей груз везёт продавец в ситуации 2. Роли в ЭТрН по ней не определяются.
8. Можно ли переложить оформление ЭТрН на перевозчика?
Ответ: подписать титул 1 за грузоотправителя перевозчик может — по доверенности, в том числе машиночитаемой.
Титул 1 подписывает грузоотправитель или лицо, уполномоченное на подписание от его имени (ПП № 931, прил. 1 п. 3 «а»; 63-ФЗ ст. 17.2). Документ при этом всё равно оформляется от имени и с данными грузоотправителя.
На форуме обсуждали и другую схему: продавец арендует склад у покупателя, чтобы везти груз «к себе» и формально совпасть с грузополучателем. Здесь риск в другом: сделка, заключённая для прикрытия другой, притворна (ГК ст. 170).
9. Лёгкий грузовик до 3,5 т — нужна ЭТрН?
Ответ: масса машины значения не имеет.
Минтранс (ответы по ГИС ЭПД, раздел 2, вопрос 3): ЭТрН нужна, «если заключается договор перевозки груза». Ограничение по массе относится к допуску перевозчиков по 520-ФЗ, а не к накладной.
Где правила пока неоднозначны
Честный ответ в этих ситуациях — «нормы однозначно не отвечают». Лучше знать это заранее, чем полагаться на уверенный ответ на форуме.
Логистическая компания по комплексному договору хранит груз клиента и сама развозит своим транспортом. По признакам договора, а не по его названию (Пленум ВС № 26 п. 26), это может быть перевозка: клиент — грузоотправитель, компания — перевозчик, нужна ЭТрН. Противоположная позиция: экспедитор не может заключить договор перевозки сам с собой, накладная не нужна. Позиции ведомств я не нашёл. Безопаснее оформить ЭТрН.
Самозанятый без статуса ИП возит грузы на своей технике. Перевозчиком по Уставу может быть только юрлицо или ИП (ст. 2 ч. 1 п. 13). Считается ли такой договор перевозкой и нужна ли ЭТрН, прямой нормы нет.
Машина арендована с экипажем, а груз свой. По ГК (ст. 632) арендодатель предоставляет машину и услуги водителя, а не берётся доставить груз. Отсюда вывод: договора перевозки нет, накладная не нужна. Но это вывод из общих норм. Прямой нормы и позиции Минтранса или ФНС нет, а суды отличают аренду от перевозки по фактическим признакам договора.
Перевозчик передал рейс другому перевозчику. Кто из них перевозчик в ЭТрН и нужна ли вторая накладная, нормы прямо не говорят.
Как определить роли самому: пять вопросов по порядку
Есть ли договор перевозки? Свой груз своим транспортом — договора нет, накладная не нужна (ситуация 1). Доставка отдельной платной строкой — позиции расходятся (ситуация 2).
Кто заключил договор перевозки? Тот и грузоотправитель — от своего имени или от имени владельца груза. Экспедитор, принявший груз, заключает договор от своего имени и становится грузоотправителем сам (ситуация 4).
Кому по этому договору выдают груз? Это грузополучатель. Цепочка перепродаж и переход права собственности роли не меняют (ситуации 6 и 7).
Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо? Тогда бумажная накладная допустима (приказ № 262 п. 7). В остальных случаях — электронная, если не подходит другое исключение из этого приказа.
Кто подписывает титул 1? Грузоотправитель, уполномоченное им лицо или тот, кто грузит груз в машину (ПП № 931, прил. 1 п. 3 «а»).
Если на каком-то шаге ваша ситуация не укладывается в эти вопросы, посмотрите раздел о неоднозначных случаях выше: возможно, прямого ответа в нормах нет.
Разбор — не юридическая консультация. В спорных случаях решение лучше согласовать с контрагентом или консультантом.
Нормы сверены по текстам актов на 23.09.2026; изменений на 24.09.2026 не найдено. Разъяснения Минтранса приведены как дополнение к норме, а не вместо неё.
Отличная полезная статья (взяла себе в копилку)
спасибище