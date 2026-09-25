ЭТрН висит: почему электронная накладная не доходит до конца и что с этим делать

Чего в нормах сейчас нет, и это важно

Сначала оговорка. Порядок оформления транспортной накладной Устав отдаёт правилам перевозок грузов (ст. 8 ч. 2). Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (ПП № 2200) действовали до 1 сентября 2026 года, других правил на их месте сейчас нет. Всё ниже — по актам, действующим на 24 сентября 2026 года.

Нет сроков. Ни ПП № 931, ни Устав автомобильного транспорта не устанавливают, за сколько дней участник обязан подписать свой титул. Сроки передачи сведений в ГИС Устав поручил установить Правительству (ст. 18.1 ч. 16). Оно установило два: оператор передаёт полученный файл в ГИС за 10 минут (ПП № 281, Правила, п. 2), а участники исправляют файл за 5 календарных дней, если ГИС нашла расхождения (ПП № 931 п. 9).

Нет понятия «завершённая ЭТрН». В первой редакции ПП № 931 были слова «статус перевозки (активная, завершенная)». Постановление № 476 от 25.03.2023 заменило их на «статус электронного перевозочного документа», и какие статусы бывают, постановление не говорит. Похожая история с документами оператора ГИС (это не нормативные акты). В Регламенте информационного взаимодействия с ИС ЭПД 2022 года у перевозки был статус «Завершена»: его ставили после Т3 и Т4. С версии 1.4 (2023) этого статуса нет. В версии 1.6 (2024), последней, что я нашёл на сайте Минтранса, у документа три статуса: «Не определен», «Ожидается», «Принят». ЭТрН получает «Принят», когда в ГИС пришли Т1 и Т2.

Нет нормы, которая заставила бы молчащего получателя подписать. Общие правила есть. Электронные перевозочные документы формируются и подписываются участниками (Устав ст. 18.1 ч. 1). ПП № 931 описывает, как получатель «по факту приемки груза» формирует свой файл (прил. 1 п. 19 «а»). Устав обязывает его «принять доставленный ему груз» (ст. 15 ч. 1), но это обязанность про груз, а не про документ. Прямого правила «грузополучатель подписывает накладную» сейчас нет: оно было в ПП № 2200 (п. 10 и 112) и перестало действовать вместе с ними 1 сентября. Ни срока, ни последствий, ни процедуры на случай молчания получателя действующие нормы не дают.

Из этого следует неприятная вещь: по регламенту ГИС такая накладная «Принят», и всё. В типовой 1С, например, в журнале ЭПД виден текущий шаг документа, но не то, сколько дней он на этом шаге стоит и у кого.