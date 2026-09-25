ЭТрН висит: почему электронная накладная не доходит до конца и что с этим делать

Электронная транспортная накладная обязательна с 1 сентября 2026 года. Первый месяц показал: оформить её — полдела, довести до конца — вторая половина, и с ней хуже. Получатель не подписывает свою часть. Документ уходит к оператору контрагента и пропадает. В 1С один статус, у оператора другой.
Я собрал вопросы о ЭТрН с профессиональных форумов бухгалтеров, логистов, перевозчиков и программистов 1С. Про накладные, которые «висят», нашлось 23 вопроса в 18 ветках, все с 1 сентября. В 21 из них — жалоба, 14 остались без ответа. Участник одного из форумов пересказал опрос в канале перевозчиков: у 94 из 159 проголосовавших за 20 дней завершено не больше 40 % накладных. Сам опрос я не видел, а голосовали самые активные участники канала. Но порядок цифр понятен.
Ниже — что по этому поводу говорят нормы и что можно сделать. Где нормы молчат, я так и пишу.
Как ЭТрН должна дойти до конца
ЭТрН — это набор файлов, которые участники подписывают по очереди (ПП № 931, прил. 1 п. 3). Их принято называть титулами. Для обычной перевозки их четыре:
Т1 — грузоотправитель: сведения о грузе и передаче его перевозчику.
Т2 — перевозчик: груз принят к перевозке.
Т3 — грузополучатель: груз принят полностью, частично или не принят.
Т4 — перевозчик: груз выдан.
Номера титулов — рабочая договорённость, в самом постановлении их нет.
Порядок жёсткий. Т4 перевозчик формирует «после получения файла обмена информации грузополучателя» (прил. 1 п. 20 «а»). ГИС ЭПД проверяет последовательность (п. 15 «д»). Файл без предыдущего уходит в «режим ожидания» и статус документа не меняет (п. 15(2) «а»). Без Т3 перевозчик не может закрыть перевозку своим Т4.
Чего в нормах сейчас нет, и это важно
Сначала оговорка. Порядок оформления транспортной накладной Устав отдаёт правилам перевозок грузов (ст. 8 ч. 2). Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (ПП № 2200) действовали до 1 сентября 2026 года, других правил на их месте сейчас нет. Всё ниже — по актам, действующим на 24 сентября 2026 года.
Нет сроков. Ни ПП № 931, ни Устав автомобильного транспорта не устанавливают, за сколько дней участник обязан подписать свой титул. Сроки передачи сведений в ГИС Устав поручил установить Правительству (ст. 18.1 ч. 16). Оно установило два: оператор передаёт полученный файл в ГИС за 10 минут (ПП № 281, Правила, п. 2), а участники исправляют файл за 5 календарных дней, если ГИС нашла расхождения (ПП № 931 п. 9).
Нет понятия «завершённая ЭТрН». В первой редакции ПП № 931 были слова «статус перевозки (активная, завершенная)». Постановление № 476 от 25.03.2023 заменило их на «статус электронного перевозочного документа», и какие статусы бывают, постановление не говорит. Похожая история с документами оператора ГИС (это не нормативные акты). В Регламенте информационного взаимодействия с ИС ЭПД 2022 года у перевозки был статус «Завершена»: его ставили после Т3 и Т4. С версии 1.4 (2023) этого статуса нет. В версии 1.6 (2024), последней, что я нашёл на сайте Минтранса, у документа три статуса: «Не определен», «Ожидается», «Принят». ЭТрН получает «Принят», когда в ГИС пришли Т1 и Т2.
Нет нормы, которая заставила бы молчащего получателя подписать. Общие правила есть. Электронные перевозочные документы формируются и подписываются участниками (Устав ст. 18.1 ч. 1). ПП № 931 описывает, как получатель «по факту приемки груза» формирует свой файл (прил. 1 п. 19 «а»). Устав обязывает его «принять доставленный ему груз» (ст. 15 ч. 1), но это обязанность про груз, а не про документ. Прямого правила «грузополучатель подписывает накладную» сейчас нет: оно было в ПП № 2200 (п. 10 и 112) и перестало действовать вместе с ними 1 сентября. Ни срока, ни последствий, ни процедуры на случай молчания получателя действующие нормы не дают.
Из этого следует неприятная вещь: по регламенту ГИС такая накладная «Принят», и всё. В типовой 1С, например, в журнале ЭПД виден текущий шаг документа, но не то, сколько дней он на этом шаге стоит и у кого.
Почему накладная висит: четыре случая
1. Получатель не подписывает Т3
Частая причина: «бухгалтеры подпишут, когда будет время», распределительный центр ставит подпись через 2–3 дня, получатель считает, что груз забрал и больше ему ничего не надо.
Что есть в нормах: отказ от приёмки — тоже Т3, с отметкой об отказе (прил. 1 п. 19 «а»). После него идут Т4 и, если нужно, переадресовка. А на молчание процедуры нет. Раз законного срока нет, срок и порядок подписания можно установить только договором сторон.
2. Документ не дошёл через роуминг
Отправитель у одного оператора, получатель у другого. Обмен между ними — обязанность оператора: Устав ст. 18.1 ч. 4 п. 17 требует обмениваться документами и тогда, когда участники работают в системах разных операторов. Но срок доставки между операторами не установлен нигде.
Куда жаловаться. Приказ Минтранса № 200 (п. 15) описывает порядок: сообщение о нарушении с документами, подтверждающими нарушение. Минтранс уведомляет оператора в 3 рабочих дня, оператор отвечает в 5. Есть тонкость: приказ называет «обязательными требованиями» только пп. 1–5 ч. 4 ст. 18.1 Устава, а обязанность обмена — это п. 17. Закон шире (ч. 13 п. 2: исключение из реестра за невыполнение любого требования ч. 4). Применим ли порядок приказа к сбоям роуминга — вопрос спорный. В любом случае без истории статусов с датами жаловаться не на что.
3. Документ ушёл не тому оператору
У контрагента два идентификатора, документ отправили не на тот. Норм о перенаправлении нет. Отзыва и аннулирования ЭТрН после принятия в ГИС тоже нет (так пишет и Минтранс в ответах по ГИС ЭПД, вопрос 2.14).
4. В 1С одно, у оператора другое
Статусы приходят из двух каналов невпопад, в 1С документ «в пути», у оператора уже подписан или наоборот. Это не правовой вопрос, а техника. Но из-за него список висящих накладных в 1С не всегда правдив.
Ошибка в подписанной ЭТрН: можно ли исправить
На форумах часто отвечают «исправить невозможно». Минтранс в ответах по ГИС ЭПД (вопрос 2.13) пишет «да», но «за исключением сведений, изменение которых прямо не допускается», и не расшифровывает, каких именно. Их называет ПП № 931 п. 10: исправления по инициативе участника допускаются, кроме четырёх групп сведений:
сведения грузоотправителя о передаче груза перевозчику;
оговорки перевозчика при приёме груза;
сведения грузополучателя о приёме груза;
оговорки перевозчика при выдаче.
Поэтому ошибку получателя в Т3 — число мест, адрес выгрузки — по своей инициативе он исправить не может: это «сведения о приеме груза». Если расхождения нашла ГИС, исправленный файл нужно сформировать не позднее 5 календарных дней (п. 9). Расхождение с фактом получатель отражает отметкой в своём файле.
Незакрытая ЭТрН, расходы и оплата
Самый частый страх: «не будет Т4 — не примут расходы, снимут вычет». Прямой нормы нет ни в ту, ни в другую сторону. НК ст. 252 п. 1 требует документального подтверждения расходов, в том числе документами, косвенно их подтверждающими. НК ст. 172 п. 1 требует для вычета «соответствующих первичных документов». Транспортная накладная ни там, ни там не названа. Разъяснений Минфина и ФНС о незавершённой ЭТрН после 1 сентября я не нашёл. Кто обещает определённые налоговые последствия — пусть покажет норму.
С оплатой перевозчику так же: провозная плата — «установленная соглашением сторон» (ГК ст. 790 п. 1). Когда платить и по каким документам — вопрос договора. Верховный суд ещё до ЭТрН указал, что отсутствие или неправильность накладной сами по себе не делают договор перевозки незаключённым (Пленум ВС № 26, п. 20).
Что можно сделать уже сейчас
Раз ни нормы, ни системы не дают списка, его приходится вести самим:
Раз в день смотреть перевозки, где нет Т3 или Т4 дольше N дней. N выбираете сами, законного срока нет.
Группировать по контрагентам. Так видно, кто именно тянет и где стоит роуминг.
Писать контрагенту с фактами: номер, дата, какой титул подписан последним и когда. Без угроз, которых нет в законе.
Хранить историю статусов с датами. Это и аргумент в споре с контрагентом, и приложение к обращению о сбое оператора.
Договориться о сроке в договорах поставки и перевозки: кто и за сколько дней подписывает свой титул. Законного срока нет, так что задать его можно только договором.
Вопрос к читателям
Напишите в комментариях: сколько ваших ЭТрН, оформленных в сентябре, дошли до Т4? Больше половины, меньше половины, почти ни одной? И что чаще мешает — получатель, роуминг или своя 1С?
Нормы сверены по текстам актов на 24.09.2026: ПП № 931 (ред. ПП № 476), ПП № 281 (ред. ПП № 1025 от 19.08.2026), Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ, с изм. 140-ФЗ в ред. 302-ФЗ от 04.08.2026), приказ Минтранса № 200, НК, ГК, Пленум ВС № 26. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом (ПП № 2200) утратили силу 01.09.2026, других на 24.09.2026 нет. Регламент ГИС ЭПД и разъяснения Минтранса — не нормы, использованы как дополнение. Это справочный материал, а не юридическая консультация.