Сон бухгалтера перед сдачей НДС: все сверки за одну минуту

Строчка, которой вчера не было

В группе "НДС", сразу под журналом учета счетов-фактур, стоит команда, которую она видит впервые: "Проверка НДС перед декларацией".

Новая строчка в разделе "Отчеты", рядом с книгами покупок и продаж

Наверное, обновление прилетело, думает Ирина, и нажимает. Организация в форме уже выбрана, период стоит прошлый квартал. Она нажимает "Проверить" и успевает сделать ровно один глоток чая.

Три расхождения, у каждого сумма и документ, а над списком строка о том, что остальные сверки сошлись

Три строки. Вторая - те самые 2 200 рублей: покупатель "Столовая №101", НДС в книге продаж есть, а проводки по кредиту 68.02 нет. Над первой Ирина просидела бы до утра: минус на 19 счете у поставщика База "Продукты", и сразу объяснение, откуда он взялся. Поступление исправили уже после вычета. Третью она бы, честно говоря, не нашла вовсе: аванс от магазина "Орион" на 244 000 рублей, на который никто не выписал счет-фактуру.

А над списком спокойная строчка о том, что остальные сверки сошлись: счета-фактуры на месте, дублей в книге покупок нет, арифметика НДС в порядке. Ирина перечитывает ее дважды. Это тоже ответ, и именно его ей сейчас хотелось больше всего.

Двойной клик по первой строке открывает то самое поступление. Не карточка счета и не отбор по контрагенту, а сразу документ, который нужно поправить.

Двойной клик по находке открывает документ

Через двадцать минут первая база сходится. Вторая и третья проверяются по минуте: в одной все чисто, в другой нашелся забытый счет-фактура на аванс. Без пятнадцати двенадцать Ирина отправляет все три декларации и впервые за много кварталов ложится спать до полуночи.