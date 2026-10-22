Сон бухгалтера перед сдачей НДС: все сверки за одну минуту

Но Ирина помнит весну. Тогда декларация тоже была зеленой, а через месяц пришло требование о пояснениях: восемнадцать строк расхождений с контрагентами и пять рабочих дней на ответ. Три вечера ушли на то, чтобы найти счет-фактуру, заведенный дважды, и поступление, которое кто-то поправил задним числом уже после вычета. Директор тогда спросил, почему этого не нашли до отправки, и ответа у Ирины не было.
Поэтому сейчас на экране ведомость по 19 счету, анализ счета 68.02 и выгрузка 62.02 в Excel, а рядом калькулятор и чашка ромашкового чая. В первой же базе не сходятся 2 200 рублей. Где-то среди тысячи реализаций квартала прячется запись книги продаж без проводки, или проводка без записи. Ирина открывает раздел "Отчеты", чтобы в который раз сформировать книгу продаж, и замирает.
Строчка, которой вчера не было
В группе "НДС", сразу под журналом учета счетов-фактур, стоит команда, которую она видит впервые: "Проверка НДС перед декларацией".
Наверное, обновление прилетело, думает Ирина, и нажимает. Организация в форме уже выбрана, период стоит прошлый квартал. Она нажимает "Проверить" и успевает сделать ровно один глоток чая.
Три строки. Вторая - те самые 2 200 рублей: покупатель "Столовая №101", НДС в книге продаж есть, а проводки по кредиту 68.02 нет. Над первой Ирина просидела бы до утра: минус на 19 счете у поставщика База "Продукты", и сразу объяснение, откуда он взялся. Поступление исправили уже после вычета. Третью она бы, честно говоря, не нашла вовсе: аванс от магазина "Орион" на 244 000 рублей, на который никто не выписал счет-фактуру.
А над списком спокойная строчка о том, что остальные сверки сошлись: счета-фактуры на месте, дублей в книге покупок нет, арифметика НДС в порядке. Ирина перечитывает ее дважды. Это тоже ответ, и именно его ей сейчас хотелось больше всего.
Двойной клик по первой строке открывает то самое поступление. Не карточка счета и не отбор по контрагенту, а сразу документ, который нужно поправить.
Через двадцать минут первая база сходится. Вторая и третья проверяются по минуте: в одной все чисто, в другой нашелся забытый счет-фактура на аванс. Без пятнадцати двенадцать Ирина отправляет все три декларации и впервые за много кварталов ложится спать до полуночи.
Без двадцати час
Будит ее стук: чашка съехала по столу и уперлась в клавиатуру. На экране ведомость по 19 счету, та же, что и два часа назад. В Excel недоделанная выгрузка 62.02, в калькуляторе 2 200.
Ирина открывает "Отчеты". Книга покупок, книга продаж, журнал учета счетов-фактур, а ниже уже начинается налог на прибыль. Никакой проверки там нет.
Она вздыхает, ставит чайник еще раз и возвращается к тому, с чего начала.
Как это выглядит наяву
19 счет. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 за квартал с разбивкой по поставщикам ("Отчеты" - "Стандартные отчеты"). Сальдо по кредиту на конец квартала почти всегда значит, что вычет больше предъявленного налога: поступление поправили или удалили уже после вычета, или вычет внесли вручную. Виновника ищут через карточку счета, поставщик за поставщиком.
Книги и 68.02. В анализе счета 68.02 кредит сверяют с итогом книги продаж, дебет с итогом книги покупок. Перевод налога на единый налоговый счет и платежи в сверку не идут. Если есть разница, дальше ручной поиск документа, который есть только с одной стороны.
НДС с авансов. Кредитовое сальдо 62.02 по каждому покупателю умножают на 22/122 (расчетная ставка, п. 4 ст. 164 НК РФ) и сравнивают с сальдо 76.АВ. Если не сходится, счет-фактуру на аванс не выписали или аванс зачли, а НДС с него к вычету не приняли.
Каждая сверка честно показывает разницу, а потом начинается самое долгое: найти документ. В небольшой базе на это уходит вечер, в трех уходят выходные. Ирина домучивает первую базу к трем часам ночи. Сон она помнит до мелочей.
Если совсем коротко
Зеленые контрольные соотношения говорят, что декларация согласна сама с собой. Сходится ли она со счетами, показывают 19, 68.02 и пара 62.02 с 76.АВ. На это уходят вечера, хотя могла бы уходить минута.
А вам такая кнопка снилась? Какую сверку перед НДС вы бы отдали ей первой? Напишите в комментариях.
Снимки экрана сделаны на демонстрационной базе 1С:Бухгалтерии, поэтому даты в них 2016 года.