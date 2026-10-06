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Глеб Екимов
ВЭД
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Поставка товара из России в Казахстан: что я бы проверил до первой оплаты

Поставка товара из России в Казахстан: что я бы проверил до первой оплаты

Когда российская компания впервые продает товар казахстанскому ТОО, со стороны руководителя все часто выглядит довольно просто. Есть поставщик. Есть покупатель. Подписали договор, оплатили, привезли товар. Для бухгалтера на казахстанской стороне все немного интереснее.

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Особенно если собственник ТОО находится в России и предполагает, что раз обе страны входят в ЕАЭС, то такая поставка почти ничем не отличается от обычной внутренней покупки.

Отличается.

И часть проблем возникает ещё до того, как товар пересечёт границу.

Сначала я бы посмотрел договор

Бухгалтеру договор иногда попадает уже после оплаты.

Мне такой порядок не очень нравится.

До сделки я бы посмотрел хотя бы на несколько вещей:

  1. кто продавец;

  2. кто покупатель;

  3. что именно приобретается;

  4. в какой валюте расчёты;

  5. где передаётся товар;

  6. кто организует перевозку;

  7. какие документы должен предоставить поставщик.

Особенно внимательно — на наименование товара.

Фраза вроде:

«запасные части к оборудованию»

может быть вполне понятна директору, но для дальнейшего учёта её часто недостаточно.

Потом бухгалтеру нужны нормальная номенклатура, количество, стоимость каждой позиции, документы на перевозку, а в отдельных случаях ещё и код ТН ВЭД.

Чем точнее всё определено на старте, тем меньше вопросов возникает потом.

ЕАЭС не означает, что налоговых процедур нет

Это одна из самых распространённых иллюзий.

Между Россией и Казахстаном нет обычного таможенного оформления в том виде, в каком оно возникает при импорте из Китая или Европы.

Но для казахстанского покупателя всё равно возникают свои налоговые обязанности.

В частности, при импорте товаров из государства ЕАЭС нужно правильно определить обязательства по косвенным налогам.

Для обычной поставки это, как правило, означает:

  • форму 328.00;

  • НДС при импорте;

  • комплект подтверждающих документов;

  • правильное отражение операции в учёте.

Поэтому ещё до первой поставки я бы точно понимал, кто внутри компании отвечает за этот участок.

Про СНТ лучше подумать ещё до отправки товара

С 2026 года при ввозе товаров в Казахстан из государств ЕАЭС действует новый порядок оформления СНТ.

При обычной коммерческой поставке товара из России в Казахстан СНТ, как правило, оформляет казахстанский получатель ещё до пересечения товаром государственной границы.

Поэтому ситуация:

машина уже подошла к границе, а бухгалтер только начинает выяснять, нужна ли СНТ

— это уже плохой сценарий.

Конечно, есть отдельные исключения и специальные случаи.

Поэтому я бы не пользовался универсальным правилом «на любой товар всегда одинаково».

Но если это обычная поставка Россия → Казахстан, вопрос по СНТ нужно закрыть заранее.

Отдельно стоит проверить, не относится ли товар к прослеживаемым

С сентября 2026 года для части товаров в ЕАЭС действует механизм прослеживаемости.

Это уже отдельный уровень контроля.

Для таких товаров важны корректная работа через Виртуальный склад, документы по движению товара и дальнейшее отражение операций в ЭСФ.

Если компания работает с оборудованием, электроникой, комплектующими или другими товарами, которые потенциально могут входить в перечень, этот вопрос лучше проверить до поставки.

А не после того, как товар уже принят на склад.

Форма 328.00 — не просто ещё один отчёт

Я бы вообще не относился к ней как к технической форме, которую бухгалтер заполнит «после поставки».

Она связывает между собой всю операцию:

  • договор;

  • поставщика;

  • покупателя;

  • товар;

  • стоимость;

  • перемещение;

  • косвенные налоги.

Если документы между собой не сходятся, это часто обнаруживается именно при подготовке 328.00.

И тогда начинается знакомая история:

  • уточняем договор;

  • запрашиваем исправленные документы;

  • сверяем количество;

  • разбираемся с транспортом;

  • уточняем стоимость;

  • проверяем номенклатуру.

Поэтому чем лучше подготовлена сама сделка, тем проще потом закрыть налоговую часть.

С НДС важно смотреть не только на ставку

В 2026 году базовая ставка НДС в Казахстане изменилась.

Но вопрос не сводится только к проценту.

Я бы смотрел шире:

  • какой именно товар импортируется;

  • есть ли освобождения или специальные правила;

  • когда возникает обязательство по НДС;

  • когда налог фактически уплачивается;

  • когда его можно относить в зачёт;

  • какие документы для этого нужны.

С 2026 года особенно важно отслеживать именно дату фактической уплаты импортного НДС, потому что она влияет на момент отнесения налога в зачёт.

Если поставки регулярные, этот участок лучше сразу нормально настроить в учёте.

Самая неприятная ситуация — товар уже приехал, а документы ещё нет

Физически запчасти могут уже лежать на складе.

А бухгалтер знает об этом только потому, что директор написал:

«Товар получили, всё нормально».

Для учёта этого недостаточно.

Нужны документы, подтверждающие стоимость товара и его движение.

Должны совпадать:

  • продавец;

  • покупатель;

  • договор;

  • спецификация;

  • сумма;

  • номенклатура;

  • транспортные документы.

На практике именно здесь часто начинается путаница.

В договоре одно наименование.

В счёте другое.

Перевозчик пишет третье.

На склад приходит четвёртое.

А потом бухгалтер должен собрать из этого одну понятную операцию.

Поэтому я бы заранее определил не только список документов, но и человека, который проверяет их до передачи в бухгалтерию.

1С лучше настраивать до первой большой партии

Если импорт будет регулярным, я бы сразу продумал, как он будет отражаться в базе.

  1. Номенклатура.

  2. Валюта.

  3. Курс.

  4. Расчёты с поставщиком.

  5. Импортный НДС.

  6. Дополнительные расходы.

  7. Транспорт.

  8. Себестоимость.

  9. Склад.

  10. Партии товара.

Если этого не сделать, первую и вторую поставку бухгалтер ещё может обработать вручную.

Потом их становится десять.

Появляются разные поставщики.

Часть товара идёт из России.

Часть — из Китая.

Что-то покупается внутри Казахстана.

И в какой-то момент никто уже уверенно не может объяснить, из чего сложилась себестоимость конкретной позиции.

Лучше до этого не доводить.

Банк тоже является участником процесса

Иногда бухгалтерию воспринимают отдельно, а банк отдельно.

На практике крупная внешнеэкономическая операция должна иметь понятный экономический смысл и нормальный комплект документов.

Особенно если:

  • сумма существенная;

  • контрагент новый;

  • валюта иностранная;

  • операции раньше не проводились;

  • есть цепочка поставщиков.

Если компания только начинает работать с российскими контрагентами, лучше заранее иметь нормальный договор и понятную структуру сделки.

Объяснять банку уже проведённую операцию обычно сложнее, чем подготовить документы заранее.

Что я бы попросил бухгалтера показать после первой поставки

Не просто ответ:

«Всё сдали».

Мне было бы интересно пройти всю цепочку одной операции от начала до конца.

  1. Договор.

  2. Спецификация.

  3. Оплата.

  4. СНТ.

  5. Документы на товар.

  6. Транспорт.

  7. Поступление в 1С.

  8. Импортный НДС.

  9. 328.00.

  10. Отражение товара на складе.

  11. Формирование себестоимости.

Если всю цепочку можно спокойно пройти и каждая цифра понятна — процесс, скорее всего, выстроен нормально.

Если на каждом этапе приходится искать отдельный Excel, старое письмо или переписку в мессенджере — систему лучше поправить до следующей крупной поставки.

И ещё один важный момент

Когда российский поставщик и казахстанский покупатель обсуждают одну сделку, у каждой стороны своя налоговая и бухгалтерская часть.

Я занимаюсь Казахстаном и всегда разделяю эти вопросы.

Что должен сделать российский продавец по российскому законодательству — это зона российского специалиста.

А то, что происходит на стороне казахстанского ТОО:

  • СНТ;

  • форма 328.00;

  • импортный НДС;

  • ЭСФ;

  • учёт товара;

  • себестоимость;

  • документы;

— это уже казахстанская часть сделки.

На международных операциях намного спокойнее работать, когда каждый специалист отвечает за свою юрисдикцию.

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Глеб Екимов

Глеб Екимов

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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