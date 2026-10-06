Поставка товара из России в Казахстан: что я бы проверил до первой оплаты

Сначала я бы посмотрел договор

Бухгалтеру договор иногда попадает уже после оплаты.

Мне такой порядок не очень нравится.

До сделки я бы посмотрел хотя бы на несколько вещей:

кто продавец; кто покупатель; что именно приобретается; в какой валюте расчёты; где передаётся товар; кто организует перевозку; какие документы должен предоставить поставщик.

Особенно внимательно — на наименование товара.

Фраза вроде:

«запасные части к оборудованию»

может быть вполне понятна директору, но для дальнейшего учёта её часто недостаточно.

Потом бухгалтеру нужны нормальная номенклатура, количество, стоимость каждой позиции, документы на перевозку, а в отдельных случаях ещё и код ТН ВЭД.

Чем точнее всё определено на старте, тем меньше вопросов возникает потом.