Поставка товара из России в Казахстан: что я бы проверил до первой оплаты

Особенно если собственник ТОО находится в России и предполагает, что раз обе страны входят в ЕАЭС, то такая поставка почти ничем не отличается от обычной внутренней покупки.
Отличается.
И часть проблем возникает ещё до того, как товар пересечёт границу.
Сначала я бы посмотрел договор
Бухгалтеру договор иногда попадает уже после оплаты.
Мне такой порядок не очень нравится.
До сделки я бы посмотрел хотя бы на несколько вещей:
кто продавец;
кто покупатель;
что именно приобретается;
в какой валюте расчёты;
где передаётся товар;
кто организует перевозку;
какие документы должен предоставить поставщик.
Особенно внимательно — на наименование товара.
Фраза вроде:
«запасные части к оборудованию»
может быть вполне понятна директору, но для дальнейшего учёта её часто недостаточно.
Потом бухгалтеру нужны нормальная номенклатура, количество, стоимость каждой позиции, документы на перевозку, а в отдельных случаях ещё и код ТН ВЭД.
Чем точнее всё определено на старте, тем меньше вопросов возникает потом.
ЕАЭС не означает, что налоговых процедур нет
Это одна из самых распространённых иллюзий.
Между Россией и Казахстаном нет обычного таможенного оформления в том виде, в каком оно возникает при импорте из Китая или Европы.
Но для казахстанского покупателя всё равно возникают свои налоговые обязанности.
В частности, при импорте товаров из государства ЕАЭС нужно правильно определить обязательства по косвенным налогам.
Для обычной поставки это, как правило, означает:
форму 328.00;
НДС при импорте;
комплект подтверждающих документов;
правильное отражение операции в учёте.
Поэтому ещё до первой поставки я бы точно понимал, кто внутри компании отвечает за этот участок.
Про СНТ лучше подумать ещё до отправки товара
С 2026 года при ввозе товаров в Казахстан из государств ЕАЭС действует новый порядок оформления СНТ.
При обычной коммерческой поставке товара из России в Казахстан СНТ, как правило, оформляет казахстанский получатель ещё до пересечения товаром государственной границы.
Поэтому ситуация:
машина уже подошла к границе, а бухгалтер только начинает выяснять, нужна ли СНТ
— это уже плохой сценарий.
Конечно, есть отдельные исключения и специальные случаи.
Поэтому я бы не пользовался универсальным правилом «на любой товар всегда одинаково».
Но если это обычная поставка Россия → Казахстан, вопрос по СНТ нужно закрыть заранее.
Отдельно стоит проверить, не относится ли товар к прослеживаемым
С сентября 2026 года для части товаров в ЕАЭС действует механизм прослеживаемости.
Это уже отдельный уровень контроля.
Для таких товаров важны корректная работа через Виртуальный склад, документы по движению товара и дальнейшее отражение операций в ЭСФ.
Если компания работает с оборудованием, электроникой, комплектующими или другими товарами, которые потенциально могут входить в перечень, этот вопрос лучше проверить до поставки.
А не после того, как товар уже принят на склад.
Форма 328.00 — не просто ещё один отчёт
Я бы вообще не относился к ней как к технической форме, которую бухгалтер заполнит «после поставки».
Она связывает между собой всю операцию:
договор;
поставщика;
покупателя;
товар;
стоимость;
перемещение;
косвенные налоги.
Если документы между собой не сходятся, это часто обнаруживается именно при подготовке 328.00.
И тогда начинается знакомая история:
уточняем договор;
запрашиваем исправленные документы;
сверяем количество;
разбираемся с транспортом;
уточняем стоимость;
проверяем номенклатуру.
Поэтому чем лучше подготовлена сама сделка, тем проще потом закрыть налоговую часть.
С НДС важно смотреть не только на ставку
В 2026 году базовая ставка НДС в Казахстане изменилась.
Но вопрос не сводится только к проценту.
Я бы смотрел шире:
какой именно товар импортируется;
есть ли освобождения или специальные правила;
когда возникает обязательство по НДС;
когда налог фактически уплачивается;
когда его можно относить в зачёт;
какие документы для этого нужны.
С 2026 года особенно важно отслеживать именно дату фактической уплаты импортного НДС, потому что она влияет на момент отнесения налога в зачёт.
Если поставки регулярные, этот участок лучше сразу нормально настроить в учёте.
Самая неприятная ситуация — товар уже приехал, а документы ещё нет
Физически запчасти могут уже лежать на складе.
А бухгалтер знает об этом только потому, что директор написал:
«Товар получили, всё нормально».
Для учёта этого недостаточно.
Нужны документы, подтверждающие стоимость товара и его движение.
Должны совпадать:
продавец;
покупатель;
договор;
спецификация;
сумма;
номенклатура;
транспортные документы.
На практике именно здесь часто начинается путаница.
В договоре одно наименование.
В счёте другое.
Перевозчик пишет третье.
На склад приходит четвёртое.
А потом бухгалтер должен собрать из этого одну понятную операцию.
Поэтому я бы заранее определил не только список документов, но и человека, который проверяет их до передачи в бухгалтерию.
1С лучше настраивать до первой большой партии
Если импорт будет регулярным, я бы сразу продумал, как он будет отражаться в базе.
Номенклатура.
Валюта.
Курс.
Расчёты с поставщиком.
Импортный НДС.
Дополнительные расходы.
Транспорт.
Себестоимость.
Склад.
Партии товара.
Если этого не сделать, первую и вторую поставку бухгалтер ещё может обработать вручную.
Потом их становится десять.
Появляются разные поставщики.
Часть товара идёт из России.
Часть — из Китая.
Что-то покупается внутри Казахстана.
И в какой-то момент никто уже уверенно не может объяснить, из чего сложилась себестоимость конкретной позиции.
Лучше до этого не доводить.
Банк тоже является участником процесса
Иногда бухгалтерию воспринимают отдельно, а банк отдельно.
На практике крупная внешнеэкономическая операция должна иметь понятный экономический смысл и нормальный комплект документов.
Особенно если:
сумма существенная;
контрагент новый;
валюта иностранная;
операции раньше не проводились;
есть цепочка поставщиков.
Если компания только начинает работать с российскими контрагентами, лучше заранее иметь нормальный договор и понятную структуру сделки.
Объяснять банку уже проведённую операцию обычно сложнее, чем подготовить документы заранее.
Что я бы попросил бухгалтера показать после первой поставки
Не просто ответ:
«Всё сдали».
Мне было бы интересно пройти всю цепочку одной операции от начала до конца.
Договор.
Спецификация.
Оплата.
СНТ.
Документы на товар.
Транспорт.
Поступление в 1С.
Импортный НДС.
328.00.
Отражение товара на складе.
Формирование себестоимости.
Если всю цепочку можно спокойно пройти и каждая цифра понятна — процесс, скорее всего, выстроен нормально.
Если на каждом этапе приходится искать отдельный Excel, старое письмо или переписку в мессенджере — систему лучше поправить до следующей крупной поставки.
И ещё один важный момент
Когда российский поставщик и казахстанский покупатель обсуждают одну сделку, у каждой стороны своя налоговая и бухгалтерская часть.
Я занимаюсь Казахстаном и всегда разделяю эти вопросы.
Что должен сделать российский продавец по российскому законодательству — это зона российского специалиста.
А то, что происходит на стороне казахстанского ТОО:
СНТ;
форма 328.00;
импортный НДС;
ЭСФ;
учёт товара;
себестоимость;
документы;
— это уже казахстанская часть сделки.
На международных операциях намного спокойнее работать, когда каждый специалист отвечает за свою юрисдикцию.