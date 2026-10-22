Прибыль есть, а денег нет: временная нехватка или убыток — что менять первым и можно ли отложить зарплату

Прибыль есть, а денег нет: владельцу приходится искать средства на выплаты и проверять, на чём бизнес теряет деньги. Ниже — авторская рекомендация, как по собранным отчётам различить деньги, временно связанные в обороте, и недостаточный заработок с продаж, затем выбрать первое изменение. Авторы исследования Центра развития лидерства Сколково связывают нехватку денег с изменениями модели заработка у изученных кризисных компаний. Поиск причины не переносит срок зарплаты по статье 136 ТК РФ: в условном примере задержка выплаты 150 000 рублей на 10 дней добавляет минимум 1 400 рублей компенсации работнику.
Что Сколково выяснило о нехватке денег
Авторы исследования Жизнь без ясного будущего рассматривают нехватку денег на счёте как следствие предшествующих изменений модели заработка в изученных кризисных ситуациях. Для владельца это повод проверить, сколько бизнес зарабатывает при нынешних ценах и затратах. Сам остаток на счёте этого не объясняет.
В оригинальном отчёте Сколково за 2026 год указан 221 участник опросов. Опросы проходили с сентября 2025 по март 2026 года. Отдельно проведены 17 фокус-групп, 42 интервью и разобраны 4 случая из практики; сбор материалов продолжался по август 2026 года.
Исследователи работали с предпринимателями, уже считавшими свой бизнес кризисным. Выручка компаний составляла до 2 млрд рублей, численность сотрудников — от 5 до 500 и более. Среди отраслей были торговля, строительство, производство и услуги.
По данным отчёта, 67,9% участников оценили воздействие кризиса как предельное либо очень сильное. Стратегическое действие через месяц или позднее после осознания кризиса предприняли 77,8%.
Эти результаты относятся к участникам исследования. Не подтверждено, что выборка отражает положение всего российского малого и среднего бизнеса. Число участников опросов, фокус-групп и интервью складывать нельзя; не раскрыто и число ответивших на отдельные вопросы, по которым приведены проценты. Исследование не устанавливает частоту причин нехватки денег у всего малого бизнеса и не доказывает, что пересчёт модели гарантированно восстановит способность компании платить по обязательствам.
Почему прибыль есть, а денег нет: как перейти от отчётов к первому изменению
Прибыль за период и остаток денег показывают разные вещи. Отчёт о прибылях показывает финансовый результат по принятым правилам учёта. Отчёт о движении денежных средств показывает изменение денег за период; его сопоставляют с начальным и конечным остатками.
Фонд МСФО в официальном пояснении к IAS 7 описывает, как при косвенном методе корректируют прибыль. Учитывают неденежные операции, начисления, отсрочки, инвестиционные и финансовые потоки. Поэтому прибыль нельзя автоматически считать суммой, доступной для выплат. Пояснение помогает понять разницу между показателями и не обязывает любой малый бизнес применять МСФО.
Пункт 18 ПБУ 10/99 относит расходы к периоду возникновения независимо от оплаты. Если организация правомерно выбрала признание выручки после оплаты, этот пункт предусматривает иной порядок признания расходов. Перед сверкой уточните правила своего учёта и не смешивайте бухгалтерскую прибыль, налоговую базу и управленческий результат.
Порядок ниже — авторская рекомендация для первичной проверки, а не установленный исследованием алгоритм. Следите за сроками выплат одновременно с проверкой экономики бизнеса.
Сопоставьте прибыль и движение денег за одинаковый период. Выпишите начисленные, но ещё не оплаченные суммы, отдельно укажите инвестиционные и финансовые платежи.
Проверьте цену, канал продаж и издержки. Покрывает ли фактическая цена затраты на продажу? Сколько остаётся после расходов конкретного канала? Какие издержки сохраняются при снижении продаж?
Проверьте оборачиваемость: когда оплачены запасы, когда товар продан и когда покупатель должен перечислить деньги. Ожидаемые поступления учитывайте отдельно от полученных.
Составьте список обязательств с суммами и сроками. Отметьте подтверждённые поступления, недостающие средства и платежи, по которым нужно заранее обсуждать изменение условий.
По собранным данным сравните выручку со всеми расходами за тот же период, не учитывая один расход дважды. Если продажи покрывают текущие расходы, а нехватка объясняется неоплаченными покупателями счетами или оплаченными запасами, проверяйте сроки высвобождения денег. Само наличие товара не подтверждает будущую продажу и дату оплаты. Если даже после получения оплаты заработка с продаж недостаточно для покрытия расходов, проверяйте убыточность модели; обе причины могут сочетаться.
Для выбора первого изменения запишите напротив каждой найденной причины действие, ожидаемую сумму и дату влияния на деньги. Сравните, насколько каждое действие уменьшит нехватку к ближайшему сроку обязательства, с учётом затрат на само изменение. Подтверждённые суммы отделите от предположений; эффект, который ожидается позже, не включайте в средства на ближайшую выплату. Предлагаю начинать с доступного изменения с наибольшим подтверждённым влиянием к нужной дате, а при убыточности отдельно пересчитать цену, канал и издержки: получение старого долга само по себе не увеличивает заработок следующих продаж.
Для нескольких точек соберите данные отдельно по каждой. Управляющие передают сведения о продажах, скидках и запасах, бухгалтер сопоставляет их с оплатами. Владелец получает сводку по точкам и решает, где пересматривать цену, закупки или расходы.
Чего не хватает
Как выглядит в деньгах
Что проверить
Что учесть по закону
Заработка с продажи
После затрат остаётся мало средств на текущие расходы
Цену, скидки, расходы канала
Пересмотр цен не переносит срок зарплаты
Оплаты покупателей
Результат отражён, деньги ещё не поступили
Сроки оплаты и просроченные долги
Условия договоров сохраняют силу
Свободных денег после закупки товара
Товар оплачен, продажа и поступление денег впереди
Закупки и сроки оборота
По общему правилу условия поставок меняют по соглашению сторон; исключения предусмотрены законом или договором (ст. 450 ГК РФ). Нехватка денег сама по себе не даёт права переносить оплату
Средств к дате выплаты
Деньги ожидаются позже срока зарплаты или налога
Дату поступления и недостающую сумму
Банковская очередь не переносит срок обязательства
Когда кредит поможет оплатить текущие обязательства
Перед кредитом запишите, из каких поступлений будете его возвращать. Проверьте, хватит ли этих денег на долг вместе с текущими обязательствами. Это рекомендация автора.
Исследователи Сколково считают, что кредит без пересчёта экономики усиливает риск: компания получает время, но причина нехватки денег сохраняется. Если причина в несовпадении сроков поступлений и платежей, проверьте, какими документами подтверждена ожидаемая оплата. Включите в расчёт платежи по займу и обязательства, которые нужно исполнить до получения денег. Отдельно посчитайте, что произойдёт, если покупатель задержит оплату.
Если после расходов продажи не дают достаточно средств для работы, поступление от банка само по себе проблему не решит. Нужно посчитать, что изменится при пересмотре цены, расходов или способа продаж. Исследование не доказывает вред любого кредита; решение зависит от источника возврата и будущих платежей.
Можно ли отложить зарплату, налоги и оплату поставщикам, если денег нет
Если нет денег на счёте организации, сроки зарплаты, налогов и оплаты поставщикам сохраняются. У каждого обязательства своё основание. Платёжный календарь помогает увидеть нехватку заранее, но не разрешает задержать платёж.
По части 6 статьи 136 ТК РФ зарплату выплачивают не реже каждых полмесяца. Конкретную дату устанавливают правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором, не позднее 15 календарных дней после окончания оплачиваемого периода. Если день выплаты совпал с выходным или нерабочим праздником, платят накануне. Для отдельных категорий федеральный закон может установить другие сроки.
Налог нужно уплатить в установленный НК РФ срок по пункту 1 статьи 45. Обязательства перед поставщиками исполняют по условиям договора и закону согласно части 1 статьи 309 ГК РФ. Без вида налога и конкретного договора единую дату этих платежей назвать нельзя.
Пункты 1–2 статьи 855 ГК РФ регулируют банковское списание по предъявленным к счёту требованиям. При достатке денег действует календарный порядок, при недостатке — установленные законом очереди. Обычные зарплатные документы и предусмотренные нормой поручения налоговых органов относятся к третьей очереди. Внутри очереди действует календарный порядок поступления документов.
Поручение налогового органа о взыскании долга не равно любой самостоятельной уплате налога. Статья 855 не даёт владельцу разрешения во всех случаях сначала платить зарплату, затем налоги, а поставщикам задерживать оплату. Очерёдность банка не меняет сроки обязательств; блокировки и банкротство требуют отдельного разбора.
Сколько стоит задержка зарплаты
По частям 1–2 статьи 236 ТК РФ компенсация обязательна независимо от вины работодателя. Её начисляют со следующего дня после срока выплаты по день фактического расчёта включительно. Минимум за день: невыплаченная сумма × действующая в соответствующее время ключевая ставка / 150.
В расчёте автора условный долг перед работником составляет 150 000 рублей. Задержка на 10 дней добавляет минимум 1 400 рублей компенсации. Сумма и даты примера условные, ставка реальная: на момент проверки 23 октября 2026 года Банк России указывал 14% годовых с 27 июля 2026 года. Результат заседания 23 октября в расчёте не использован.
Показатель
Условие или результат
Долг непосредственно перед работником
150 000 рублей
Срок выплаты → полный расчёт
13 октября → 23 октября 2026 года
Задержка
14–23 октября включительно, 10 календарных дней
Компенсация за день
150 000 × 0,14 / 150 = 140 рублей
Минимальная компенсация за период
140 × 10 = 1 400 рублей
В примере нет частичных выплат и налогового расчёта. Коллективный договор, локальный акт или трудовой договор могут повышать компенсацию. При изменении ставки или размера долга расчёт делят на интервалы. Прежде чем использовать пример, сверьте ставку и дату начала её действия за каждый день задержки.
Компенсация работнику не заменяет административную ответственность. При отсутствии уголовно наказуемого деяния часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф:
должностному лицу — 10–20 тыс. рублей;
ИП — 1–5 тыс. рублей;
организации — 30–50 тыс. рублей.
Закон не устанавливает один обязательный штраф за любую задержку. Для аналогичного нарушения лицом, ранее подвергнутым наказанию, часть 7 той же статьи предусматривает более строгие последствия. Одного отсутствия денег также недостаточно для вывода об уголовной ответственности: статья 145.1 УК РФ требует всех признаков предусмотренного ею состава.
Когда работник вправе приостановить работу
При задержке зарплаты более 15 дней часть 2 статьи 142 ТК РФ разрешает работнику письменно известить работодателя и приостановить работу с учётом исключений. Это не разрешение задерживать зарплату на 15 дней: компенсация начисляется с первого дня просрочки. При правомерном приостановлении работник вправе отсутствовать на рабочем месте, за ним сохраняется средний заработок.
Приостановление запрещено в периоды военного или чрезвычайного положения либо особых мер по законодательству о чрезвычайном положении. Часть 2 статьи 142 также устанавливает исключения для государственных служащих; перечисленных в ней военных, оборонных, спасательных, противопожарных и правоохранительных органов и организаций; организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные производства и оборудование.
Отдельное исключение касается работников, чьи обязанности непосредственно обеспечивают жизнедеятельность населения: энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Перед приостановлением нужно сверить полный перечень части 2 статьи 142 со своей работой. Последнее исключение нельзя автоматически распространять на весь персонал организации соответствующей отрасли: значение имеют непосредственные обязанности работника.
По частям 3–5 статьи 142 отсутствовавший работник должен вернуться не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления о готовности выплатить долг в день выхода. Сообщение о предполагаемом поступлении денег не заменяет такое уведомление.
Что управляющему сообщить команде о выплатах
Пока причину нехватки денег выясняют, управляющему нужны подтверждённые сведения от владельца и бухгалтера. Порядок общения ниже рекомендует автор статьи. Обещание выплаты не отменяет долг, компенсацию и права работника.
Подготовьте для разговора:
сумму задолженности перед конкретным сотрудником и сведения о компенсации;
подтверждённые сведения о выплате, отдельно от ожидаемых поступлений;
дату следующего сообщения, если срок погашения пока подтвердить нельзя;
контакт ответственного за вопросы о расчёте.
В сети бухгалтер передаёт управляющим согласованные сведения о сроках, личные суммы обсуждают с каждым сотрудником отдельно. Управляющий собирает оставшиеся вопросы, а владелец передаёт обновлённую информацию к назначенному сроку. Предполагаемую дату нельзя подавать команде как гарантированную.
Если обещанное обновление не пришло, к назначенному времени сообщите команде, что новых подтверждённых сведений нет, а дату погашения пока подтвердить нельзя. Повторно направьте владельцу и бухгалтеру оставшиеся вопросы и запросите ответ. Назначьте следующее сообщение сотрудникам: управляющий может обещать сообщить о наличии или отсутствии новых сведений, даже если срок выплаты от него не зависит.