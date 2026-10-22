Прибыль есть, а денег нет: временная нехватка или убыток — что менять первым и можно ли отложить зарплату

Что Сколково выяснило о нехватке денег

Авторы исследования Жизнь без ясного будущего рассматривают нехватку денег на счёте как следствие предшествующих изменений модели заработка в изученных кризисных ситуациях. Для владельца это повод проверить, сколько бизнес зарабатывает при нынешних ценах и затратах. Сам остаток на счёте этого не объясняет.

В оригинальном отчёте Сколково за 2026 год указан 221 участник опросов. Опросы проходили с сентября 2025 по март 2026 года. Отдельно проведены 17 фокус-групп, 42 интервью и разобраны 4 случая из практики; сбор материалов продолжался по август 2026 года.

Исследователи работали с предпринимателями, уже считавшими свой бизнес кризисным. Выручка компаний составляла до 2 млрд рублей, численность сотрудников — от 5 до 500 и более. Среди отраслей были торговля, строительство, производство и услуги.

По данным отчёта, 67,9% участников оценили воздействие кризиса как предельное либо очень сильное. Стратегическое действие через месяц или позднее после осознания кризиса предприняли 77,8%.

Эти результаты относятся к участникам исследования. Не подтверждено, что выборка отражает положение всего российского малого и среднего бизнеса. Число участников опросов, фокус-групп и интервью складывать нельзя; не раскрыто и число ответивших на отдельные вопросы, по которым приведены проценты. Исследование не устанавливает частоту причин нехватки денег у всего малого бизнеса и не доказывает, что пересчёт модели гарантированно восстановит способность компании платить по обязательствам.