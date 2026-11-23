Пошаговая инструкция для бизнеса: как защитить деньги и нервы

Чтобы не получить такой «заочный приговор», строительным компаниям, оказывающим услуги физлицам, необходимо выстроить жесткий юридический и бухгалтерский контроль:

Шаг 1. Разделяйте фиксацию этапов

В договоре должен быть четкий график этапов работ. В данном деле стороны подписали акт только по этапу «Фундамент». Все, что делается после, должно закрываться промежуточными актами (КС-2, КС-3 или внутренними актами по каждому этапу). Это спасает от споров о том, что «работы не выполнялись вообще».

Шаг 2. Скрупулезно ведите учет фактических расходов

Если клиент хочет расторгнуть договор (а по ЗоЗПП он имеет на это полное право), ваша задача доказать фактические затраты:

· Сохраняйте закупочные документы на стройматериалы.

· Оформляйте доступ на объект, чтобы фиксировать, что материалы завезены.

· Имейте на руках акты выполненных работ с субподрядчиками.

Без этих документов суд вернет клиенту 100% аванса.

Шаг 3. Не игнорируйте юридическую почту

Подрядчик просто не забрал письмо с отказом от договора. По ст. 165.1 ГК РФ и Постановлению Пленума ВС РФ № 25, юридически значимое сообщение считается доставленным, даже если адресат за ним не пришел:

· Настройте получение корреспонденции по адресу из ЕГРЮЛ.

· Отвечайте на претензии. Даже если вы не согласны, отправьте ответ с указанием своих возражений и приложением расчетов. Это покажет вашу добросовестность и может снизить штраф.

Шаг 4. Никогда не игнорируйте суд

Заочное решение было вынесено только потому, что ответчик не явился и не представил отзыв. В судебном заседании можно было:

· Заявить о применении ст. 333 ГК РФ и снизить неустойку (3% в день - это 1095% годовых, что явно несоразмерно).

· Снизить или полностью отбить штраф в 50%, доказав, что ваша вина отсутствовала или вы действовали добросовестно.

· Представить контррасчет стоимости фактически выполненных работ (фундамент — это недешево).

· Оспорить размер морального вреда.

Игнорирование процесса - это гарантированный проигрыш.

Шаг 5. Забыть про «неустойку по двойному счету»

В деле суд по сути взыскал неустойку за пользование деньгами (хотя по природе это ответственность за отказ от договора), а затем еще и штраф 50% на нее. Это стандартная, но крайне жесткая практика по потребительскому экстремизму. Единственный способ с ней бороться - мотивированно возражать в суде и ссылаться на Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 (Об обязательствах) и практику Верховного Суда по снижению санкций.