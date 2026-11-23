В практике строительных и проектных организаций часто встречается опасное заблуждение: «Мы работаем по договору строительного подряда (ГК РФ), значит, Закон о защите прав потребителей (ЗоЗПП) на нас не распространяется, и штрафы в 50% нам не грозят».
Свежий разбор из Зеленоградского районного суда г. Москвы (решение по делу № 2-159/2025) наглядно демонстрирует, чем заканчивается такая правовая слепота. Компания-подрядчик, получив от заказчика-физлица 4,8 млн рублей и выполнив лишь фундамент, решила просто проигнорировать претензию и судебный процесс. В итоге суд взыскал с нее сумму, почти в три раза превышающую полученный аванс.
Фабула дела: как бизнес потерял 14,5 миллионов
Между физлицом (Заказчик) и ООО «Современный Дом» (Подрядчик) был заключен договор на строительство индивидуального жилого дома. Цена договора - 5 228 714 рублей.
Заказчик добросовестно перечислил аванс в размере 4 819 243 рублей.
Подрядчик залил фундамент, стороны подписали промежуточный акт, и на этом работы остановились. Спустя два месяца заказчик направил в адрес ООО уведомление об одностороннем отказе от договора и потребовал вернуть деньги. Письмо прибыло в пункт выдачи, но компания его не получила, и оно вернулось отправителю.
Суд признал уведомление доставленным (по правилам ст. 165.1 ГК РФ), а договор — расторгнутым.
Далее ООО совершило фатальную ошибку: компания не явилась в суд, не представила отзыв и не доказала фактические расходы на стройку. Результат оказался сокрушительным:
1. Основной долг: 4 819 243 руб. (неотработанный аванс).
2. Неустойка: 4 771 050,57 руб. (за 33 дня просрочки возврата денег по 3% в день).
3. Штраф по ЗоЗПП: 4 800 146,79 руб. (50% от суммы долга и неустойки).
4. Моральный вред: 10 000 руб.
5. Судебные расходы: Госпошлина 83 835 руб.
Итоговая сумма взыскания превысила 14,4 млн рублей. Бизнес просто подарил заказчику свой фундамент и доплатил сверху почти 10 миллионов.
Почему сработал Закон о защите прав потребителей?
В судебном решении четко прописана квалификация договора. Несмотря на то, что договор назывался «договором строительного подряда» (ст. 740 ГК РФ), суд применил к нему правила о бытовом подряде (ст. 730 ГК РФ).
Почему? Потому что заказчик - физлицо, а работы выполнялись для личных (бытовых) нужд - строительства жилого дома.
Согласно ст. 730 ГК РФ и преамбуле Закона РФ «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП), к таким отношениям применяются нормы ЗоЗПП. Это означает, что бизнес обязан соблюдать колоссальный перевес в правах в пользу потребителя.
Главные ловушки, в которые попал подрядчик:
· Ст. 32 ЗоЗПП: Заказчик имеет право отказаться от договора в любой момент, оплатив подрядчику только фактически понесенные расходы. Но чтобы их взыскать, их нужно доказать! Чеки на бетон, договоры с субподрядчиками, расчет зарплаты рабочих и т.д. Ответчик в суд не пришел и доказательств не принес. Суд вернул всю сумму аванса.
· Ст. 28 и 31 ЗоЗПП: За нарушение срока возврата денег начисляется неустойка в размере 3% за каждый день просрочки (от цены работы или общей суммы заказа). При цене договора 5,2 млн и просрочке в 33 дня сумма выросла до 4,7 млн. Суд ограничил ее (по правилам ст. 28) суммой долга, но она все равно взыскана.
· Ст. 13 ЗоЗПП: За неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке суд обязан взыскать штраф 50%. Причем он считается от всей взысканной суммы (долг + неустойка). Отсюда и штраф в 4,8 млн.
Пошаговая инструкция для бизнеса: как защитить деньги и нервы
Чтобы не получить такой «заочный приговор», строительным компаниям, оказывающим услуги физлицам, необходимо выстроить жесткий юридический и бухгалтерский контроль:
Шаг 1. Разделяйте фиксацию этапов
В договоре должен быть четкий график этапов работ. В данном деле стороны подписали акт только по этапу «Фундамент». Все, что делается после, должно закрываться промежуточными актами (КС-2, КС-3 или внутренними актами по каждому этапу). Это спасает от споров о том, что «работы не выполнялись вообще».
Шаг 2. Скрупулезно ведите учет фактических расходов
Если клиент хочет расторгнуть договор (а по ЗоЗПП он имеет на это полное право), ваша задача доказать фактические затраты:
· Сохраняйте закупочные документы на стройматериалы.
· Оформляйте доступ на объект, чтобы фиксировать, что материалы завезены.
· Имейте на руках акты выполненных работ с субподрядчиками.
Без этих документов суд вернет клиенту 100% аванса.
Шаг 3. Не игнорируйте юридическую почту
Подрядчик просто не забрал письмо с отказом от договора. По ст. 165.1 ГК РФ и Постановлению Пленума ВС РФ № 25, юридически значимое сообщение считается доставленным, даже если адресат за ним не пришел:
· Настройте получение корреспонденции по адресу из ЕГРЮЛ.
· Отвечайте на претензии. Даже если вы не согласны, отправьте ответ с указанием своих возражений и приложением расчетов. Это покажет вашу добросовестность и может снизить штраф.
Шаг 4. Никогда не игнорируйте суд
Заочное решение было вынесено только потому, что ответчик не явился и не представил отзыв. В судебном заседании можно было:
· Заявить о применении ст. 333 ГК РФ и снизить неустойку (3% в день - это 1095% годовых, что явно несоразмерно).
· Снизить или полностью отбить штраф в 50%, доказав, что ваша вина отсутствовала или вы действовали добросовестно.
· Представить контррасчет стоимости фактически выполненных работ (фундамент — это недешево).
· Оспорить размер морального вреда.
Игнорирование процесса - это гарантированный проигрыш.
Шаг 5. Забыть про «неустойку по двойному счету»
В деле суд по сути взыскал неустойку за пользование деньгами (хотя по природе это ответственность за отказ от договора), а затем еще и штраф 50% на нее. Это стандартная, но крайне жесткая практика по потребительскому экстремизму. Единственный способ с ней бороться - мотивированно возражать в суде и ссылаться на Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 (Об обязательствах) и практику Верховного Суда по снижению санкций.
Резюме для бухгалтера и юриста
Договор подряда с физическим лицом - это всегда риск для бизнеса из-за действия Закона о защите прав потребителей. Нормы ЗоЗПП создают для предпринимателя презумпцию вины.
Главный вывод из судебного решения: если вы берете аванс и не можете завершить работу - не прячьтесь. Как только вы получили уведомление об отказе от договора, у вас есть 10 дней (по ст. 31 ЗоЗПП), чтобы либо вернуть деньги, либо направить мотивированный отказ с расчетом фактически понесенных расходов. И обязательно ходите в суд. В 90% случаев адекватная правовая позиция и доказательства позволяют снизить штрафные санкции в разы.
Уверенность в том, что «суд сам разберется», в данном деле стоила компании более 10 миллионов рублей убытков.
Связаться с автором статьи можно по ссылке.
Читайте статьи других экспертов компании на Клерк.ру https://www.klerk.ru/user/2717368/
https://www.klerk.ru/user/2715956/
https://www.klerk.ru/user/2722975/