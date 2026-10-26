Внедрение ИИ в бизнес: какие операции бухгалтерии и продаж отдать ассистенту по тому, куда уходит результат

Распознавание первички и сверка: что ассистент делает сам, а что проверяет бухгалтер

Из функций ИИ в бухгалтерии ассистенту проще всего поручить распознавание первичных документов, потому что проверку человеком в эту цепочку закладывают сами разработчики. На странице 1С о распознавании первичных документов (материал от 21.09.2022) сказано, что сервис сверяет числа в таблице: цена, умноженная на количество, должна дать сумму. Дальше идёт фраза: «После того как вы все проверили, документы в базе создаются автоматически». Точность распознавания чисел выше 99,9% разработчик называет сводной статистикой и не поясняет, как её считал. Это его заявление, а не свойство вашей бухгалтерии.

Полевое исследование именно по бухгалтерам я нашёл одно: рабочую статью Xie и Choi из MIT Sloan и Stanford GSB, авторы называют свои данные ранними (пересказ MIT Sloan, 05.08.2025). В нём проводки 79 малых и средних фирм и опрос 277 бухгалтеров. Авторы предполагают, что опытные бухгалтеры чаще вмешиваются, когда модель не уверена в ответе. Нетипичным рекомендациям ИИ бухгалтеры обычно следуют и в неоднозначных случаях, и это, по мнению авторов, возможный источник ошибок. Отсюда мой критерий выборочной проверки: смотреть позиции, где модель не уверена, и документы с похожей номенклатурой. Оговорка: исследование сделано вместе с разработчиком ИИ-программ для учёта, и данные не российские.

В российском опросе Сбера: среди областей применения ИИ-автоматизации бухгалтерию и финансовый учёт назвали в 55% ответов. Выборку Сбер не раскрыл, так что это не доля российских компаний.

Человеку остаются проведение документа, сверка, по которой платят деньги, и любая отправка отчётности. Официальных заявлений, что ИИ сам отправляет отчётность в ФНС или банк без подтверждения, я у 1С, СБИС и Контура не нашёл.