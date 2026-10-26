Внедрение ИИ в бизнес: какие операции бухгалтерии и продаж отдать ассистенту по тому, куда уходит результат

Допустим, вам поручили внедрить ИИ-ассистента в бухгалтерии и отделе продаж и решить, какую рутину ему отдать. Я прошёл по типовым операциям обоих отделов и сверил, что о проверке результата пишут сами разработчики и исследователи. Делить операции удобнее всего по тому, куда уходит результат: остаётся он внутри компании черновиком или сразу попадает к клиенту, в банк, в налоговую, в договор. Ошибку в резюме звонка менеджер поправит за минуту, а неверную цену в письме клиент вправе считать словом компании.
Как понять, какую операцию отдать ассистенту целиком, а какую проверять каждый раз
Операцию можно отдать ассистенту целиком, если её результат остаётся внутри компании и проходит через человека, прежде чем стать документом или обещанием. Например, резюме звонка или черновик письма. Ошибка здесь стоит времени на правку, а не штрафа или сорванной сделки.
Если результат сразу уходит наружу, человек проверяет его каждый раз. Подпись, отправка в ФНС или банк, цена, скидка, сроки и условия договора остаются за сотрудником.
Посередине операции с выборочной проверкой: работу делает ассистент, человек смотрит часть результатов и отвечает за всё. Получается три колонки: отдать целиком, отдать с выборочной проверкой, оставить человеку. Это мой критерий, а не стандарт и не вывод из исследований.
Из функций ИИ в бухгалтерии ассистенту проще всего поручить распознавание первичных документов, потому что проверку человеком в эту цепочку закладывают сами разработчики. На странице 1С о распознавании первичных документов (материал от 21.09.2022) сказано, что сервис сверяет числа в таблице: цена, умноженная на количество, должна дать сумму. Дальше идёт фраза: «После того как вы все проверили, документы в базе создаются автоматически». Точность распознавания чисел выше 99,9% разработчик называет сводной статистикой и не поясняет, как её считал. Это его заявление, а не свойство вашей бухгалтерии.
Полевое исследование именно по бухгалтерам я нашёл одно: рабочую статью Xie и Choi из MIT Sloan и Stanford GSB, авторы называют свои данные ранними (пересказ MIT Sloan, 05.08.2025). В нём проводки 79 малых и средних фирм и опрос 277 бухгалтеров. Авторы предполагают, что опытные бухгалтеры чаще вмешиваются, когда модель не уверена в ответе. Нетипичным рекомендациям ИИ бухгалтеры обычно следуют и в неоднозначных случаях, и это, по мнению авторов, возможный источник ошибок. Отсюда мой критерий выборочной проверки: смотреть позиции, где модель не уверена, и документы с похожей номенклатурой. Оговорка: исследование сделано вместе с разработчиком ИИ-программ для учёта, и данные не российские.
В российском опросе Сбера: среди областей применения ИИ-автоматизации бухгалтерию и финансовый учёт назвали в 55% ответов. Выборку Сбер не раскрыл, так что это не доля российских компаний.
Человеку остаются проведение документа, сверка, по которой платят деньги, и любая отправка отчётности. Официальных заявлений, что ИИ сам отправляет отчётность в ФНС или банк без подтверждения, я у 1С, СБИС и Контура не нашёл.
Звонки, карточка CRM и письма: что поручить ассистенту в отделе продаж
ИИ в продажах можно спокойно поручить то, что остаётся внутри компании: расшифровку звонка, резюме и черновик письма или коммерческого предложения. В справке Битрикс24 обработка звонка описана в четыре этапа: расшифровка, резюме, заполнение полей карточки CRM и оценка по скрипту. Автоматический режим доступен по подписке BitrixGPT с Маркетплейсом. Кто проверяет заполненные поля и насколько точен результат, в справке не сказано. У 1С проверка встроена в процесс, у Битрикс24 в описании её нет, значит, проверяющего придётся назначить самим.
Для черновиков писем есть эксперимент. В исследовании Noy и Zhang в Science 453 специалиста писали короткие рабочие тексты. С ChatGPT время на текст упало на 40% (MIT News, 14.07.2023). Качество по оценке опытных специалистов, не знавших, какие тексты написаны с ИИ, выросло на 18%, но факты в текстах никто не проверял. Поэтому цены, сроки и условия в черновике вписывает или сверяет менеджер.
Что в продажах остаётся за человеком: запись звонков и обещания клиенту
За человеком в продажах остаются два решения: можно ли записывать звонки и передавать их сервису расшифровки и что обещать клиенту.
По записи звонков. Закон о персональных данных требует основания для обработки, например исполнения договора с клиентом (152-ФЗ, ст. 6). Согласие можно получить в любой форме, которая позволяет его доказать (ст. 9). Для продвижения товаров по телефону нужно предварительное согласие (ст. 15). Нормы, которая прямо обязывает предупреждать о записи, я не нашёл, поэтому порядок записи и передачи звонков внешнему сервису лучше согласовать с юристом.
По обещаниям. Полномочие работника может явствовать из обстановки, в которой он действует (ГК РФ, ст. 182 п. 1). Ответ с корпоративного адреса клиент вправе считать словом компании. В Канаде похожий спор уже был: в деле Moffatt v. Air Canada (2024) чат-бот авиакомпании сказал клиенту, что скидку можно оформить задним числом, и трибунал Британской Колумбии не принял довод, что бот отвечает сам за себя. В России это решение не действует, а практики по ИИ-ассистентам я не нашёл, поэтому цену и срок ассистенту не поручаю.
Двенадцать операций бухгалтерии и продаж: что отдать ассистенту и что проверить
В таблице двенадцать операций, которые можно поручить ИИ-ассистенту для бизнеса в бухгалтерии и продажах. Разложены они по одному признаку: куда уходит результат.
Операция
Колонка
Что отдать ассистенту
Что проверяет человек
Почему
Распознавание первички
Целиком
Ввод реквизитов и позиций в черновик документа
Суммы, позиции, где модель не уверена, похожую номенклатуру до проведения
Результат остаётся в базе, пока документ не проведён
Разнесение документов
С выборочной проверкой
Предложение счёта и статьи
Выборку по каждой партии
Ошибка видна при сверке, но её надо заметить
Сверка выписок и актов
Человеку
Список расхождений
Каждое расхождение, прежде чем платить или подписывать
Платёж и подпись уходят наружу
Напоминания о дебиторке
Человеку
Черновик текста и список адресатов
Сумму, срок и тон до отправки
Письмо видит должник
Ответы сотрудникам на типовые вопросы
С выборочной проверкой
Ответ по внутреннему регламенту
Выборочно, налоговые вопросы целиком
Ответ остаётся внутри, но налоговый влияет на учёт
Отчётность в ФНС и банк
Человеку
Только черновик
Всё и каждый раз, отправляет человек
Результат сразу уходит наружу
Расшифровка и резюме звонков
Целиком
Целиком
Звонки с суммами и сроками, когда из резюме делают письмо
Резюме читает свой сотрудник
Заполнение карточки в CRM
С выборочной проверкой
Поля из резюме
Сумму, стадию, контакт
Ошибка в карточке исказит прогноз продаж
Черновики писем и КП
Целиком
Текст и структуру
Цены, сроки, условия до отправки
Письмо читает клиент
Первичная квалификация входящих
С выборочной проверкой
Оценку и сортировку
Часть входящих, которые ассистент счёл нецелевыми: так не потеряются нужные клиенты
Решение пока внутри компании
Ответы клиентам на типовые вопросы
Человеку
Шаблонные ответы без цены и сроков
Всё о цене, скидке, сроках и договоре
Ответ клиенту становится словом компании
Условия договора
Человеку
Сравнение редакций
Каждый пункт, решение и подпись
Договор связывает компанию
С чего начать внедрение ИИ в бизнес, чтобы проверить эффект на одной операции
Начинать стоит с одной операции из первой колонки и с замера, сколько времени она занимает сейчас. Без этого замера потом не с чем сравнить.
Выберите одну операцию, результат которой остаётся внутри компании. Резюме звонков или распознавание первички подходят лучше всего.
Замерьте время до внедрения. Ориентир скромный: в датском опросе 25 000 работников пользователи ИИ сэкономили в среднем 2,8% рабочих часов, и это их собственная оценка (Humlum и Vestergaard, NBER).
Сравнивайте эффект по группам сотрудников, а не по среднему. У операторов поддержки программного продукта число решённых обращений в час выросло в среднем на 14%, у новичков — примерно на 34%, а у самых опытных сотрудников почти не изменилось (Brynjolfsson, Li, Raymond, NBER). В эксперименте Alibaba у лучших операторов с подсказками ИИ качество даже упало. Это поддержка, а не бухгалтерия, и цифры я не переношу.
Назначьте выборочную проверку и ответственного за неё. Снижайте долю проверки, когда ошибок станет мало. Сначала проверяйте все результаты первых недель. Проверяющий должен понимать, что подписывается под результатом.
Решите, что делать с данными: какие документы и записи можно передавать внешнему сервису, на каком основании и где они хранятся.
Чтобы перевести сэкономленные часы в деньги, умножьте их на стоимость часа сотрудника и вычтите подписку и время на проверку. Если остаток положительный, операцию стоит оставить.
Заранее допустите, что на вашей задаче модель ошибётся. В эксперименте BCG участвовали 758 консультантов. На задаче, которую модель решала плохо, верный ответ с ИИ дали 60–70% участников против 84% без него (пересказ соавтора Итана Моллика). Задачу строили специально, чтобы модель ошиблась, но угадать заранее, какая операция окажется такой у вас, нельзя. Поэтому проверку во второй и третьей колонках я не снимаю даже после удачного пилота.