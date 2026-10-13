Основные архетипы сотрудников. И как с ними работать?

Если вы зададите подобный вопрос в поисковик – вам вылезет куча типирований людей. Однако, если мы говорим про сотрудников, то мне близка идея по разделению на основные ценности.

Если вы зададите подобный вопрос в поисковик – вам вылезет куча типирований людей. 👉🏻Однако если мы говорим про сотрудников, то мне близка идея по разделению на основные ценности. То есть что для человека важно, ради этого он и готов работать. Кратко перечислю, как обычно различают по основным ценностям:

1. Деньги. Ради повышения оплаты, премий, процентов, дополнительных оплачиваемых проектов готовы работать дольше, больше.

2. Статус. Важно повышение, должность, полномочия, зона влияния, взаимоотношения с руководством и признание.

3. Финальный результат. Такие люди ориентируются на то, что получается в итоге, они «киснут» от монотонной работы и им всегда нужны сложные вызовы, которые для них буду представлять интерес.



4. Стабильность. Хороший оклад, соц.пакет, возможность брать отпуск и работать по четкому графику – вот что важно для такого типа людей.

5. Интерес. Это люди-мечтатели и им важно, чтобы был интерес к работе и свобода выражения. Не терпят жестких рамок и ограничений, не дадут нарушать границы, но если им запала в душу миссия проекта – они буду с вами до конца.

Почему важно знать все это? Потому что от этого напрямую зависит, как и с кем работать. Ориентироваться только на навыки человека при работе недостаточно, если вы хотите мощную команду 🚀 Важно понимать, кто он по своей натуре.

Кого можно поднять до руководителя и кому это важно (потому что многим это просто-напросто не надо). Кого двигать «горизонтально» и давать возможность участия в разных проектах. А кого не трогать вообще, потому что человек уже не своем месте и он классный специалист.

Делитесь, обращаете внимание на такое в своей команде?