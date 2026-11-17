РОП помогает с трудным клиентом, исправляет предложение, согласовывает скидку, напоминает о просроченных задачах. День заполнен работой, а обучение команды и анализ продаж снова переносятся.

В такой ситуации ещё один тренинг по переговорам может усилить личные продажи руководителя. Но его основная задача — организовать работу отдела так, чтобы обычные вопросы решались без постоянного вмешательства.

Обучение РОПа стоит строить вокруг повторяющихся управленческих проблем. Руководитель осваивает инструмент, применяет его в отделе и проверяет, что изменилось.