Индексация присужденных сумм: что с налогами у взыскателя и должника

Взыскатель-организация: налог на прибыль

Доход. Сумма индексации — внереализационный доход. Перечень внереализационных доходов в ст. 250 НК РФ открытый, и экономическая выгода от индексации в него укладывается. Из письма Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033 видно, что ведомство не сомневается в доходном характере индексации: спор там шёл только о расходах.

Расходы «в пару» не появляются. В том письме организация получила по суду компенсацию за похищенное имущество, а затем индексацию этой компенсации. Стоимость утраченного имущества Минфин разрешил учесть в расходах, а сумму индексации — нет: в расходах учитываются только фактически понесённые затраты.

Момент признания. Прямого разъяснения именно по индексации я не нашёл. Для санкций и возмещения ущерба доход признаётся на дату признания должником или вступления решения суда в силу (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Индексация — не санкция, поэтому механически применять эту норму рискованно. На практике безопаснее признавать доход на дату вступления в силу определения об индексации: позже это сделать сложнее обосновать, а инспекция будет считать от этой даты.

Резерв по сомнительным долгам. Включить индексацию в резерв нельзя. Сомнительный долг по ст. 266 НК РФ — это задолженность за товары, работы, услуги, а также санкции по ней. Индексация ни к тому, ни к другому не относится (то же письмо от 27.05.2026). Если должник индексацию не заплатил и долг стал безнадёжным, его списание — отдельный вопрос, и разбирать его стоит под конкретную ситуацию.