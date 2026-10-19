Индексация присужденных сумм: что с налогами у взыскателя и должника

Компания выиграла суд, должник платил год-два, деньги обесценились. Юрист подаёт заявление об индексации (ст. 183 АПК РФ или ст. 208 ГПК РФ) и приносит бухгалтеру определение ещё на несколько сотен тысяч. Дальше вопросы уже к бухгалтеру: доход это или нет, когда его признавать, можно ли включить в резерв, а что делать, если получатель — физлицо.
Отдельной нормы об индексации в Налоговом кодексе нет. Но у Минфина есть несколько писем, из которых складывается картина. Собрал их вместе и отметил, где позиции пока нет.
Что такое индексация с точки зрения права
Индексация — не штраф и не проценты. Это способ возместить потери от инфляции за время, пока решение суда не исполнялось. Суд индексирует присуждённую сумму на день исполнения решения по заявлению взыскателя или должника. Заявление подают в течение года после исполнения.
Это важно и для налогов: Минфин прямо не относит задолженность по индексации к штрафам, пеням и иным санкциям (письмо от 27.05.2026 № 03-03-06/1/44575).
Взыскатель-организация: налог на прибыль
Доход. Сумма индексации — внереализационный доход. Перечень внереализационных доходов в ст. 250 НК РФ открытый, и экономическая выгода от индексации в него укладывается. Из письма Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033 видно, что ведомство не сомневается в доходном характере индексации: спор там шёл только о расходах.
Расходы «в пару» не появляются. В том письме организация получила по суду компенсацию за похищенное имущество, а затем индексацию этой компенсации. Стоимость утраченного имущества Минфин разрешил учесть в расходах, а сумму индексации — нет: в расходах учитываются только фактически понесённые затраты.
Момент признания. Прямого разъяснения именно по индексации я не нашёл. Для санкций и возмещения ущерба доход признаётся на дату признания должником или вступления решения суда в силу (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Индексация — не санкция, поэтому механически применять эту норму рискованно. На практике безопаснее признавать доход на дату вступления в силу определения об индексации: позже это сделать сложнее обосновать, а инспекция будет считать от этой даты.
Резерв по сомнительным долгам. Включить индексацию в резерв нельзя. Сомнительный долг по ст. 266 НК РФ — это задолженность за товары, работы, услуги, а также санкции по ней. Индексация ни к тому, ни к другому не относится (то же письмо от 27.05.2026). Если должник индексацию не заплатил и долг стал безнадёжным, его списание — отдельный вопрос, и разбирать его стоит под конкретную ситуацию.
Должник-организация: можно ли учесть в расходах
Здесь прямой позиции Минфина нет. Внереализационные расходы в виде санкций и возмещения ущерба названы в пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ, но индексацию Минфин санкцией не считает. Учитывать её в расходах можно только как прочие обоснованные затраты по общим правилам ст. 252 НК РФ — и быть готовым к спору с инспекцией. Если сумма существенная, лучше заранее закрепить позицию в учётной политике и сохранить определение суда с расчётом.
Получатель — физическое лицо: НДФЛ
Если индексацию получает гражданин, правило простое: индексация повторяет налоговую судьбу основной суммы.
Основная сумма облагается НДФЛ (например, невыплаченная зарплата) — облагается и индексация.
Основная сумма от НДФЛ освобождена — освобождена и индексация.
Так Минфин ответил в письме от 22.03.2018 № 03-04-05/18136. В письме от 20.04.2022 № 03-04-05/35472 ведомство добавило: отдельного освобождения для индексации в ст. 217 НК РФ нет. Возмещённые по суду судебные расходы освобождены (п. 61 ст. 217 НК РФ), но это другая выплата.
Что делать бухгалтеру
Получили определение об индексации — сразу уточните у юриста дату его вступления в силу. От неё отсчитывайте доход.
Не включайте сумму индексации в резерв по сомнительным долгам.
Индексацию стоимости утраченного имущества не ставьте в расходы.
Если платите индексацию физлицу — определите, облагается ли основная сумма. Индексация облагается так же.
Если вы на стороне должника и хотите учесть индексацию в расходах — оцените риск спора заранее.
Главное — не потерять саму индексацию
Налоговые вопросы возникают, только если индексация заявлена. А заявляют её редко: срок — год с момента исполнения решения, и про него часто забывают. Если ваша компания взыскивала долги через суд и должник платил с задержкой, проверьте, не истёк ли этот год. Посчитать сумму можно в бесплатном калькуляторе на indexdolga.ru.