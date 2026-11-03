Неустойка по решению суда с 2026 года попадает в резерв по сомнительным долгам: как этим пользоваться

До 2026 года у кредитора была неприятная асимметрия. Суд взыскал с покупателя долг и неустойку, решение вступило в силу, и неустойка сразу попадала во внереализационные доходы (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Платить ее должник не спешил, а уменьшить налог через резерв было нельзя: Минфин считал перечень сомнительных долгов закрытым, и санкций в нем не было. Получалось, что компания платила налог на прибыль с денег, которых не видела. С 1 января 2026 года эта проблема во многом решена.
Что поменялось в законе
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ дополнил п. 1 ст. 266 НК РФ. Теперь сомнительным долгом признается также задолженность перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, подтвержденная решением суда, принятым по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной.
Из формулировки следуют три условия:
Санкции присуждены судом. Неустойка, которую вы просто начислили в претензии, в резерв не идет.
Санкции возникли из договора реализации: поставки, подряда, услуг.
Основной долг по этому договору уже признан сомнительным, то есть не погашен в срок и не обеспечен залогом, поручительством или банковской гарантией.
Чего в резерве по-прежнему не будет
Минфин уже успел очертить границы новой нормы.
Санкции по кредитам и займам. В письме от 16.01.2026 № 03-03-06/2/1652 Минфин ответил на вопрос банка: штрафы и пени, взысканные судом по кредитному договору, сомнительным долгом не признаются, даже если сомнительными признаны проценты. Основание то же — новая норма говорит только о договорах реализации. Аналогичный вывод о пенях по невозвращенным займам сделан в письме от 30.06.2026 № 03-03-06/3/56177.
Индексация присужденных сумм. Задолженность по индексации по ст. 183 АПК РФ возникает уже после исполнения обязательств перед кредитором и задолженностью по санкциям не считается, поэтому в резерв не включается (письмо Минфина от 27.05.2026 № 03-03-06/1/44575).
Проценты по ст. 395 ГК РФ. Это мера ответственности, но прямого разъяснения Минфина о том, относятся ли они к «иным санкциям» для резерва, мы не нашли. Если организация решит их включать, позицию лучше прописать в учетной политике и быть готовой ее защищать.
Как считать срок для санкций
Резерв формируется по итогам инвентаризации на последний день отчетного периода. Долг со сроком возникновения больше 90 дней включается полностью, от 45 до 90 дней — наполовину, до 45 дней не включается (п. 4 ст. 266 НК РФ).
С какой даты считать срок для присужденной неустойки, кодекс прямо не говорит. Осторожный подход — от даты вступления решения суда в силу: в этот день неустойка признана доходом, и с этого же дня у должника появилась обязанность ее заплатить по решению. Такой подход стоит закрепить в учетной политике, чтобы не спорить с инспектором о каждом случае.
Пример
ООО «Альфа» поставило товар на 1,5 млн руб., оплата по договору до 15.03.2026. Покупатель не заплатил. Суд взыскал долг и неустойку 180 тыс. руб., решение вступило в силу 01.09.2026.
На 30.09.2026:
основной долг просрочен больше 90 дней — в резерв 1,5 млн руб. полностью;
неустойка «живет» 29 дней — в резерв пока не включается;
в доходах сентября уже есть 180 тыс. руб. неустойки.
На 31.12.2026 неустойке уже 121 день, она включается в резерв в полной сумме. Доход по неустойке и расход на резерв приходятся на один налоговый период, и налог с неполученных денег платить не придется. Если весь год применять старый подход, «Альфа» заплатила бы налог с 180 тыс. руб., то есть 45 тыс. руб. при ставке 25 %.
Помните про общее ограничение: резерв не может превышать 10 % выручки (п. 4 ст. 266 НК РФ). Если должников много, лимит может закончиться раньше, чем санкции.
Что сделать бухгалтеру
Дополнить учетную политику: включаются ли присужденные санкции в резерв и с какой даты считать их срок.
Наладить обмен с юристом: копия решения с отметкой о вступлении в силу — сразу в бухгалтерию. От этой даты зависит и доход, и резерв.
Разделить в аналитике санкции по договорам реализации и санкции по займам: вторые в резерв не идут.
На каждую отчетную дату проверять, не погашен ли основной долг. Если покупатель заплатил долг, но не неустойку, условие «основной долг признан сомнительным» под вопросом, и ситуацию лучше разобрать отдельно.
При УСН резервы не создаются, новая норма упрощенцев не касается.
Коротко
С 2026 года неустойка, присужденная судом по договору поставки, подряда или услуг, может уменьшать налог через резерв, если основной долг по договору сомнительный. Санкции по кредитам и займам, а также индексация в резерв не попадают. Главное практическое действие — вовремя получать от юристов решения с датой вступления в силу и закрепить порядок в учетной политике.