Неустойка по решению суда с 2026 года попадает в резерв по сомнительным долгам: как этим пользоваться

Чего в резерве по-прежнему не будет

Минфин уже успел очертить границы новой нормы.

Санкции по кредитам и займам. В письме от 16.01.2026 № 03-03-06/2/1652 Минфин ответил на вопрос банка: штрафы и пени, взысканные судом по кредитному договору, сомнительным долгом не признаются, даже если сомнительными признаны проценты. Основание то же — новая норма говорит только о договорах реализации. Аналогичный вывод о пенях по невозвращенным займам сделан в письме от 30.06.2026 № 03-03-06/3/56177.

Индексация присужденных сумм. Задолженность по индексации по ст. 183 АПК РФ возникает уже после исполнения обязательств перед кредитором и задолженностью по санкциям не считается, поэтому в резерв не включается (письмо Минфина от 27.05.2026 № 03-03-06/1/44575).

Проценты по ст. 395 ГК РФ. Это мера ответственности, но прямого разъяснения Минфина о том, относятся ли они к «иным санкциям» для резерва, мы не нашли. Если организация решит их включать, позицию лучше прописать в учетной политике и быть готовой ее защищать.