Комиссия за банковскую гарантию: что бухгалтеру уточнить до оплаты

В предложении банка указана комиссия за гарантию. Сумма выглядит приемлемой, но платить сразу рано. Если после оплаты выяснится, что гарантия не подходит под требования закупки или выдана не на тот срок, исправление может потребовать новой заявки и дополнительных расходов. Бухгалтеру полезно проверить не только цифру в счёте, но и документ, за который компания платит.
Сначала сравните одну и ту же задачу
Гарантия для участия в закупке, обеспечения исполнения контракта, возврата аванса и гарантийных обязательств закрывает разные обязательства. Нельзя сравнивать две комиссии, пока не ясно, что банки рассчитали одинаковый вид гарантии. В заявках должны совпадать бенефициар, обязательство, сумма, срок и применимый режим закупки. Условия конкретной закупки важнее старого шаблона компании.
В описании независимой гарантии стоимость связывают с суммой и сроком контракта, видом обеспечения и законом, по которому проходит закупка. Точную цену предлагают узнать после заявки. Это хороший ориентир для проверки коммерческого предложения: если один расчёт заметно дешевле, попросите показать исходные параметры, прежде чем считать его выгоднее.
Что входит в названную сумму
Попросите банк письменно обозначить, за какое действие взимается комиссия: рассмотрение заявки, выдачу гарантии или изменение уже выданного документа. Уточните, включены ли в предложенную цену нужные вам корректировки проекта, изменение срока и суммы, повторная выдача при замечаниях заказчика. Не предполагайте, что любая правка бесплатна или, наоборот, всегда платна. Это определяется условиями конкретного банка и соглашения.
Отдельно проверьте, требует ли предложение залога, гарантийного депозита или другого обеспечения. Деньги, размещённые в депозите, не равны комиссии: они могут вернуться по условиям договора, но на время станут недоступны для расчётов. Для компании с плотным платёжным календарём эта разница существеннее небольшого снижения комиссии. Если банк просит открыть или обслуживать счёт, выясните, обязательное ли это условие именно для вашей гарантии и сколько оно стоит по действующему тарифу.
Удобно свести предложения в одну таблицу: комиссия за выдачу; обязательные сопутствующие платежи; сумма временно заблокированных средств; условия изменения гарантии; дата списания денег. Не складывайте возвратный депозит с безвозвратной комиссией как одинаковые расходы. Покажите руководителю и денежный расход, и потребность в свободных средствах.
Проверьте момент оплаты и результат
В описании гарантии для обеспечения заявки показана последовательность: банк принимает решение, после одобрения клиент оплачивает комиссию в личном кабинете. У другого банка порядок может отличаться. До платежа бухгалтеру нужны согласованный проект гарантии, финальные условия банка и понимание, какой документ компания получит после оплаты.
Сверьте проект с документацией закупки или договором: наименование сторон, обеспеченное обязательство, сумму, срок, формулировки требований заказчика. Если закупка по 44-ФЗ, ориентируйтесь на требования именно этого закона и извещения. Для закупки по 223-ФЗ или коммерческого договора не переносите автоматически условия из 44-ФЗ. В перечне документов по банковским гарантиям отдельно названы тендерная гарантия, гарантия исполнения контракта и гарантия возврата аванса. Это ещё один повод начать с вида обязательства, а не с цены.
Уточните, что произойдёт, если заказчик не примет текст гарантии или закупка изменится до выдачи. Есть ли срок, в который можно исправить проект? Потребуется ли новая комиссия? Что происходит с уже уплаченной суммой? Ответ ищите в договоре и тарифах, а не в устном обещании менеджера. Универсального правила о возврате комиссии для всех банков и ситуаций нет.
Как передать расчёт руководителю
Короткая служебная записка может состоять из пяти строк: какая гарантия нужна, когда её должен получить заказчик, что стоит выдача, какие средства нужно дополнительно зарезервировать и какие условия ещё не подтверждены. Приложите банковское предложение и проект гарантии. Тогда решение принимается по полному денежному и договорному контуру, а не по одной привлекательной цене.
Если до срока подачи документа осталось мало времени, дешёвое предложение с неясным проектом не обязательно лучше более дорогого, но проверенного. Сначала убедитесь, что гарантия решает нужную задачу и её можно получить вовремя. После этого сравнивайте комиссию.
Актуальность источников проверена 23 октября 2026 года. Условия конкретной гарантии определяются документами закупки, договором и тарифами банка на дату оформления.
А закупки и гарантии тоже бухгалтерия? Оплатить да, учесть в привязке к чему-то - да, но остальные вопросы зачем? Мало ли что не устроит заказчика, это же не вопрос бухгалтерии. Может еще есть кто-то в коллективе, уборщица там, или охранник. Контракт же крупный, всех подключать надо.