График платежей по кредиту для ИП и ООО: что проверить до подписания

Сверьте даты с денежным календарём

Возьмите проект графика и поставьте рядом план поступлений и обязательных платежей хотя бы на ближайшие месяцы. Если покупатели обычно перечисляют деньги после приёмки, а платёж банку приходится на несколько дней раньше, прибыль по контракту не устранит нехватку денег в конкретную дату. Проверьте не только ожидаемую выручку, но и то, когда она действительно доступна для списания.

Отдельно отметьте налоги, зарплату, аренду и платежи поставщикам. Они конкурируют за те же деньги. Для сезонного бизнеса полезно посмотреть не «средний месяц», а самый слабый месяц внутри срока кредита. Запас ликвидности лучше считать после обязательных расходов, а не до них.

Пример условный. ООО ожидает поступление 900 тыс. рублей 20-го числа. Платёж по кредиту 300 тыс. рублей назначен на 15-е, а на счёте к этой дате прогнозируется 240 тыс. рублей после текущих расходов. По итогам месяца денег достаточно, но к сроку платежа не хватает 60 тыс. рублей. Это повод обсудить дату или структуру графика до подписания, а не рассчитывать на будущую выручку без календаря.