График платежей по кредиту для ИП и ООО: что проверить до подписания

Процентная ставка привлекает внимание первой. Но бухгалтеру важен ещё и календарь: в какую дату банк спишет платёж, сколько денег к этому моменту останется на счёте и какие расходы возникнут помимо процентов. Проверять график стоит до подписания кредитного договора, пока можно сопоставить его с реальными поступлениями компании.
Сверьте даты с денежным календарём
Возьмите проект графика и поставьте рядом план поступлений и обязательных платежей хотя бы на ближайшие месяцы. Если покупатели обычно перечисляют деньги после приёмки, а платёж банку приходится на несколько дней раньше, прибыль по контракту не устранит нехватку денег в конкретную дату. Проверьте не только ожидаемую выручку, но и то, когда она действительно доступна для списания.
Отдельно отметьте налоги, зарплату, аренду и платежи поставщикам. Они конкурируют за те же деньги. Для сезонного бизнеса полезно посмотреть не «средний месяц», а самый слабый месяц внутри срока кредита. Запас ликвидности лучше считать после обязательных расходов, а не до них.
Пример условный. ООО ожидает поступление 900 тыс. рублей 20-го числа. Платёж по кредиту 300 тыс. рублей назначен на 15-е, а на счёте к этой дате прогнозируется 240 тыс. рублей после текущих расходов. По итогам месяца денег достаточно, но к сроку платежа не хватает 60 тыс. рублей. Это повод обсудить дату или структуру графика до подписания, а не рассчитывать на будущую выручку без календаря.
Посмотрите, как меняется тело долга
Одинаковый ежемесячный платёж и равные доли основного долга дают разную нагрузку по месяцам. В первом случае состав платежа меняется со временем. Во втором первоначальные платежи могут быть выше. Не выбирайте схему по названию: попросите полный график с отдельными колонками для основного долга и процентов, затем сравните его с денежным потоком.
Если банк предлагает льготный период по основному долгу, уточните, продолжают ли начисляться проценты и когда начнётся возврат тела кредита. Меньший платёж сегодня может означать более высокую нагрузку позднее. Особенно это важно, если выручка от проекта ещё не подтверждена договорами или зависит от приёмки работ.
Посчитайте расходы вне строки «проценты»
Сравнение только номинальной ставки может пропустить платежи, которые влияют на стоимость кредита для ИП или ООО. Проверьте проект договора, тарифы и приложения: есть ли комиссия за выдачу или обслуживание, обязательное страхование, плата за изменение графика, требования к расчётному счёту и обеспечению. Не всякий расход обязателен для любого кредита. В расчёт включайте только условия конкретного предложения, а спорное уточняйте у банка письменно до подписания.
Составьте одну таблицу по каждому предложению: сколько бизнес получает на счёт, когда и сколько перечисляет банку и какие сопутствующие платежи действительно обязательны. Тогда можно сравнивать не рекламные ставки, а денежный результат на одинаковом сроке и сумме. Если ставка переменная, попросите формулу её изменения и пересчитайте нагрузку для нескольких значений показателя, от которого она зависит. Это сценарии, а не прогноз ставки.
Проверьте право изменить график
Бизнес может получить деньги от покупателя раньше или позже плана. Узнайте, как договор регулирует частичное и полное досрочное погашение: нужен ли предварительный запрос, когда пересчитываются проценты и меняется ли срок или размер платежа. Для переноса платежа тоже важны условия договора, а не устное обещание менеджера.
Проверьте, что проект графика совпадает с суммой, сроком, датой выдачи и условиями договора. После изменения даты выдачи первоначальная таблица может уже не соответствовать фактическому начислению процентов. Перед первым платежом стоит получить окончательный график и сверить его с учётом.
Что передать руководителю перед решением
Бухгалтеру достаточно подготовить короткое сравнение: минимальный остаток денег перед каждым платежом, максимальная месячная нагрузка, общая сумма обязательных расходов по договору и условия её изменения. Отдельно отметьте даты, в которые погашение зависит от одного крупного покупателя. Такая таблица не отвечает за банк, одобрит ли он кредит, но показывает руководителю, выдержит ли выбранный график обычный и неблагоприятный сценарий бизнеса.
Материал носит информационный характер. Условия погашения и состав расходов определяются конкретным договором и тарифами банка.