Возобновляемая кредитная линия для ООО: как вести лимит по этапам контракта

Разведите этапы контракта и движения по линии

Сделайте две шкалы дат. На первой расположите закупки, отгрузку или выполнение работ, документы приёмки и поступления от заказчика по каждому этапу. На второй покажите выдачу траншей и все платежи банку. Сводить этапы в один итоговый платёж удобно для отчёта о выручке, но неудобно для управления долгом: деньги могут понадобиться несколько раз, а поступить в разные дни.

Если речь о контракте по 44-ФЗ, сверяйте календарь с его условиями, а не с типовым примером. Статья 34 закона регулирует условия контракта и оплаты, статья 94 касается исполнения и приёмки. В приложениях к конкретному контракту проверьте перечень этапов и документы, которыми подтверждается каждый результат. Не планируйте погашение транша только на дату поставки: дату поступления определяют условия оплаты и фактическое оформление приёмки.

Здесь кредитная линия решает не задачу увеличения выручки, а задачу распределения потребности в деньгах между этапами. Если следующий этап требует аванса поставщику до оплаты предыдущего, два транша могут одновременно оставаться непогашенными. Тогда свободный лимит окажется меньше, чем кажется при расчёте каждого этапа по отдельности.