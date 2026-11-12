Возобновляемая кредитная линия для ООО: как вести лимит по этапам контракта
У компании есть контракт с несколькими этапами. Материалы для следующего этапа нужно оплатить до того, как заказчик примет предыдущий. Руководитель предлагает оформить возобновляемую кредитную линию: деньги можно брать по мере надобности, а после погашения снова использовать доступный лимит. Бухгалтеру важно не перепутать три разные величины: согласованный лимит, фактический долг и сумму, которую можно выбрать сегодня.
Лимит не равен деньгам на счёте
Предположим, банк согласовал лимит 5 млн рублей. Компания выбрала 3 млн на закупку и погасила 1 млн после оплаты первого этапа. В простой модели текущий долг составляет 2 млн, а свободная часть лимита составляет 3 млн. Но это не обещание, что банк выдаст новый транш автоматически. Доступность следующей выборки зависит от договора: срока действия линии, условий выдачи, обеспечений и отсутствия ограничений. Пример условный, без банковской ставки и прогноза одобрения.
Для платёжного календаря недостаточно строки «кредитная линия 5 млн». Нужны отдельные строки для каждой выборки, возврата основного долга, процентов и возможных комиссий. Если банк начисляет плату за неиспользованный лимит или требует поддерживать определённые показатели, это тоже должно попасть в расчёт, но только после проверки договора. Универсальной формулы стоимости для всех кредитных линий нет.
Разведите этапы контракта и движения по линии
Сделайте две шкалы дат. На первой расположите закупки, отгрузку или выполнение работ, документы приёмки и поступления от заказчика по каждому этапу. На второй покажите выдачу траншей и все платежи банку. Сводить этапы в один итоговый платёж удобно для отчёта о выручке, но неудобно для управления долгом: деньги могут понадобиться несколько раз, а поступить в разные дни.
Если речь о контракте по 44-ФЗ, сверяйте календарь с его условиями, а не с типовым примером. Статья 34 закона регулирует условия контракта и оплаты, статья 94 касается исполнения и приёмки. В приложениях к конкретному контракту проверьте перечень этапов и документы, которыми подтверждается каждый результат. Не планируйте погашение транша только на дату поставки: дату поступления определяют условия оплаты и фактическое оформление приёмки.
Здесь кредитная линия решает не задачу увеличения выручки, а задачу распределения потребности в деньгах между этапами. Если следующий этап требует аванса поставщику до оплаты предыдущего, два транша могут одновременно оставаться непогашенными. Тогда свободный лимит окажется меньше, чем кажется при расчёте каждого этапа по отдельности.
Таблица, которая показывает реальную потребность
Для каждого дня с существенным движением денег запишите четыре суммы: собственный остаток на начало дня, обязательные расходы, ожидаемое поступление по контракту и платёж банку. Отдельно укажите планируемую выборку и остаток долга после неё. Если несколько контрактов исполняются одновременно, строки по ним лучше разделять, но итоговый остаток денег считать по компании в целом.
В условном примере компании нужны 2 млн на первый этап и 2,5 млн на второй. Даже если каждый этап сам по себе укладывается в лимит 3 млн, оба вместе могут потребовать 4,5 млн до поступления оплаты. Простой вывод «трёх миллионов достаточно» здесь ошибочен. При этом кредитоваться на всю сумму заранее тоже не всегда разумно: конкретные расходы и порядок начисления процентов нужно сравнить с графиком выборок по договору банка.
Проверьте не только базовый план, но и сценарий, в котором приёмка одного этапа сдвигается. Каким станет долг в день закупки для следующего этапа? Хватит ли свободного лимита? Какой платёж банку наступит раньше денег от заказчика? Ответы покажут, сколько собственных средств нужно сохранить и какую структуру выдачи обсуждать с банком.
Что запросить у банка до подписания
Попросите проект условий линии с порядком выборок и погашения. Уточните, восстанавливается ли доступный лимит после погашения, на каких условиях доступен новый транш, как рассчитываются проценты и есть ли плата за лимит или отдельные операции. Проверьте, что происходит по окончании срока линии, если контракт ещё не оплачен. Не стоит называть любой лимит возобновляемым только потому, что банк допускает несколько выдач.
Сопоставьте банковские условия с контрактом и своим календарём. Если график построен на допущении о немедленной приёмке, пометьте это прямо в расчёте. Кредитная линия может быть удобным инструментом для этапного исполнения, но её размер и стоимость определяются не общей ценой контракта, а движением денег и условиями конкретного договора.
Проверено 12 ноября 2026 года по статьям 34 и 94 Закона № 44-ФЗ.