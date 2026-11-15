Рефинансирование кредита для бизнеса: как сверить сумму закрытия старого долга

Компания согласовала новый кредит для погашения прежнего. В проекте договора уже есть сумма выдачи, но бухгалтеру ещё нужно проверить другую цифру: сколько действующий банк спишет в день закрытия. Остаток основного долга из учёта и сумма, которую нужно перечислить кредитору, могут различаться. Если взять за основу только остаток, в день перехода может не хватить денег.
Три суммы, которые легко спутать
Первая сумма: остаток основного долга на дату отчёта. Её можно увидеть в учёте и выписке по кредиту. Вторая: платёж по очередному графику, где могут быть и основной долг, и проценты. Третья: сумма полного досрочного погашения на конкретную дату по расчёту действующего банка. Именно с третьей нужно сравнить доступные деньги, когда новый кредит предназначен для закрытия старого.
Эта сумма зависит от даты платежа и условий договора. Между запросом расчёта и перечислением денег могут начисляться проценты. Дата, указанная в справке, не превращается автоматически в дату фактического списания. Поэтому сначала уточните у банка срок действия расчёта и порядок его обновления, если перевод задержится.
Что запросить у действующего банка
Сверку удобно начать с договора и последней выписки по кредитному счёту. Затем попросите банк рассчитать полное погашение на предполагаемую дату перевода. В ответе должны быть понятны остаток основного долга, начисленные проценты и иные платежи, если они предусмотрены договором. Уточните реквизиты для перечисления, необходимость заявления или уведомления, время приёма платежа и способ получить подтверждение закрытия.
Не стоит считать, что право погасить предпринимательский кредит досрочно устроено так же, как у потребителя. Пункт 2 статьи 810 ГК РФ связывает досрочный возврат процентного займа не на личные цели с согласием займодавца, которое может быть выражено в договоре. Статья 819 распространяет правила о займе на кредитный договор с установленными в ней оговорками. Проверьте договор именно своего ИП или ООО и согласуйте процедуру с банком до назначения даты выдачи нового кредита.
Если старый кредит обеспечен залогом или поручительством, запросите отдельный порядок прекращения и оформления обеспечений. Сам перевод денег не заменяет документы, которые нужны банкам и сторонам обеспечения. Не включайте предполагаемую дату снятия обременения в план как подтверждённую, пока её не согласовали.
Сведите даты двух банков в один календарь
Запишите дату выдачи нового кредита, дату поступления средств на счёт, дату отправки платежа старому банку и дату, на которую тот рассчитал полное погашение. Это четыре разных события. Даже если выдача и отправка запланированы на один день, фактическое зачисление и списание могут зависеть от времени операций и порядка, указанного банками.
Проверьте также, кто перечисляет деньги старому кредитору: сам заёмщик или новый банк в рамках условий сделки. От этого зависят нужные реквизиты, подтверждающие документы и возможность исправить ошибку до платежа. Если новый кредит выдаётся частями, отдельно убедитесь, что первый доступный транш покрывает согласованную сумму закрытия. Общий лимит линии не равен деньгам, доступным в день погашения.
Условный расчёт показывает риск. В учёте на начало недели осталось 2 000 000 рублей основного долга. Банк рассчитал для выбранной даты 2 018 000 рублей с учётом начисленных процентов. Новый кредит выдаётся на 2 000 000 рублей. Разница 18 000 рублей должна быть покрыта другим источником, если условия перехода не меняются. Это арифметический пример, не тариф банка и не реальная сделка. Если перечисление сдвинется, нужен новый расчёт, а не автоматическое использование этих цифр.
Что проверить после перечисления
Платёжное поручение подтверждает отправку, но само по себе не доказывает, что прежний кредит закрыт. Получите от банка документ или выписку, по которой видны зачисление, распределение платежа и остаток обязательства. Сверьте эту информацию с учётом и убедитесь, что больше не ожидаются платежи по старому графику. Если осталась даже небольшая сумма, выясните её состав и порядок погашения до того, как считать переход завершённым.
Отдельно проверьте первый платёж по новому кредиту. Он может наступить раньше, чем появятся деньги от проекта, ради которого компания освобождала оборотные средства. В календаре на месяц перехода должны одновременно стоять сумма закрытия старого долга, расходы на оформление нового и ближайший платёж по новому графику. Так руководитель увидит не только новую ставку, но и фактическую потребность в деньгах на переход.
Для решения достаточно одной таблицы с подтверждённой суммой закрытия, датой её действия, источником денег на разницу, датами перечисления и первым платежом нового кредита. Неподтверждённые суммы пометьте как предварительные. Рефинансирование можно считать рассчитанным только тогда, когда два банка и бухгалтерия работают с одним и тем же календарём.