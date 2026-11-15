Рефинансирование кредита для бизнеса: как сверить сумму закрытия старого долга

Что запросить у действующего банка

Сверку удобно начать с договора и последней выписки по кредитному счёту. Затем попросите банк рассчитать полное погашение на предполагаемую дату перевода. В ответе должны быть понятны остаток основного долга, начисленные проценты и иные платежи, если они предусмотрены договором. Уточните реквизиты для перечисления, необходимость заявления или уведомления, время приёма платежа и способ получить подтверждение закрытия.

Не стоит считать, что право погасить предпринимательский кредит досрочно устроено так же, как у потребителя. Пункт 2 статьи 810 ГК РФ связывает досрочный возврат процентного займа не на личные цели с согласием займодавца, которое может быть выражено в договоре. Статья 819 распространяет правила о займе на кредитный договор с установленными в ней оговорками. Проверьте договор именно своего ИП или ООО и согласуйте процедуру с банком до назначения даты выдачи нового кредита.

Если старый кредит обеспечен залогом или поручительством, запросите отдельный порядок прекращения и оформления обеспечений. Сам перевод денег не заменяет документы, которые нужны банкам и сторонам обеспечения. Не включайте предполагаемую дату снятия обременения в план как подтверждённую, пока её не согласовали.