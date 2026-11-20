Начните с даты поступления денег

В таблице продаж отражайте не только дату заказа. Отдельно укажите дату выплаты площадки, сумму удержаний по действующим условиям, расходы на доставку и хранение, если они относятся к партии. Порядок расчётов у площадок и продавцов различается. Для кредитного графика берите свой отчёт и договор, а не усреднённый срок из чужого примера.

Если банк требует платёж 10-го числа, а ближайшая выплата от площадки ожидается 15-го, эти деньги не закрывают платёж 10-го. Даже прибыльная партия может создать временный разрыв. Такой разрыв нужно увидеть до выбора даты погашения, а не после списания процентов и основного долга.