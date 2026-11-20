Закупили партию за счёт оборотного кредита, продажи пошли, а свободных денег к дате платежа всё равно нет. Одна из причин: бухгалтер заложил в график весь ожидаемый оборот, но не отделил деньги от продаж, возвраты и расходы на следующую закупку. Для кредита на товар важна не сумма заказов, а деньги, которые останутся после расчётов с площадкой и обязательных платежей.
Начните с даты поступления денег
В таблице продаж отражайте не только дату заказа. Отдельно укажите дату выплаты площадки, сумму удержаний по действующим условиям, расходы на доставку и хранение, если они относятся к партии. Порядок расчётов у площадок и продавцов различается. Для кредитного графика берите свой отчёт и договор, а не усреднённый срок из чужого примера.
Если банк требует платёж 10-го числа, а ближайшая выплата от площадки ожидается 15-го, эти деньги не закрывают платёж 10-го. Даже прибыльная партия может создать временный разрыв. Такой разрыв нужно увидеть до выбора даты погашения, а не после списания процентов и основного долга.
Возврат уменьшает не только выручку
При возврате товара продавец может потерять часть уже ожидаемой выплаты и понести дополнительные расходы по логистике. Товар после возврата не всегда сразу снова пригоден к продаже. Поэтому не стоит считать его деньги повторно в том же периоде. В рабочей таблице разделите продажи без возвратов, подтверждённые возвраты и ещё не завершённые заказы.
Неизвестную долю будущих возвратов нельзя выдавать за точный прогноз. Возьмите собственные данные по сходным товарам и отдельно посчитайте осторожный вариант. Если история продаж короткая, так и обозначьте допущение. Банку и руководителю полезнее увидеть границы расчёта, чем одну аккуратную, но ненадёжную цифру.
Пример для платёжного календаря
Условный пример: партия закуплена на 1 000 000 рублей. К дате ближайшего платежа по кредиту площадка должна перечислить 700 000 рублей после своих удержаний. Бухгалтер ожидает возвраты, которые могут уменьшить эту выплату на 100 000 рублей. На поставщика следующей партии нужно 250 000 рублей, на прочие обязательные платежи 120 000 рублей. Тогда для кредита остаётся не 700 000, а 230 000 рублей. Если платёж банку в этот день составляет 300 000 рублей, недостача равна 70 000 рублей.
Это не прогноз для любого продавца и не банковские условия. Числа показывают порядок проверки: поступление на конкретную дату, возможное снижение из-за возвратов, обязательные расходы и только затем платёж по кредиту. При иной дате выплаты или другом порядке удержаний результат изменится.
Сверьте кредит с циклом партии
Сравните срок закупки, доставки, продажи, выплаты площадки и возможного возврата с датами платежей банку. Если кредит погашается раньше, чем партия приносит деньги, проверьте, есть ли у бизнеса другой подтверждённый источник для этого платежа. Не записывайте будущую продажу как уже доступный остаток на счёте.
Для разового кредита важен график всей суммы. Для кредитной линии проверьте в договоре сроки отдельных выборок и порядок восстановления лимита после погашения. Название продукта само по себе не гарантирует, что новый транш будет доступен в нужный день. Уточните также проценты и дополнительные платежи именно по предложенным банком условиям.
Перед заявкой соберите в одной таблице закупочную стоимость партии, подтверждённые отчёты площадки, даты фактических выплат, возвраты и обязательные расходы. Отдельным столбцом покажите даты и суммы платежей банку. Так видно, какую часть потребности закрывает кредит на закупку товара и где график не совпадает с движением денег.