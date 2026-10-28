Уведомления о турах в «Госуслугах» с 30 октября 2026: что меняет Постановление № 1396

С 30 октября 2026 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 21 октября 2026 г. № 1396. Оно дополняет Правила функционирования единой информационной системы электронных путёвок (утв. Постановлением № 417 от 18.03.2023) пунктом 20(1). Если коротко: уведомления о заключении или изменении договора с туроператором либо турагентом теперь будут направляться гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Для туриста это означает появление независимого от турбизнеса источника подтверждения: данные о договоре поступили в государственную систему. Для турбизнеса — новый канал информирования, который работает только через подтверждённую учётную запись заказчика в ЕСИА. Ниже — что именно изменилось, какие юридические риски это снимает и какие вопросы остаются открытыми.