Уведомления о турах в «Госуслугах» с 30 октября 2026: что меняет Постановление № 1396

С 30 октября 2026 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 21 октября 2026 г. № 1396. Оно дополняет Правила функционирования единой информационной системы электронных путёвок (утв. Постановлением № 417 от 18.03.2023) пунктом 20(1). Если коротко: уведомления о заключении или изменении договора с туроператором либо турагентом теперь будут направляться гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Для туриста это означает появление независимого от турбизнеса источника подтверждения: данные о договоре поступили в государственную систему. Для турбизнеса — новый канал информирования, который работает только через подтверждённую учётную запись заказчика в ЕСИА. Ниже — что именно изменилось, какие юридические риски это снимает и какие вопросы остаются открытыми.
Что именно изменилось: три ключевых правила
Каким каналом информирования становятся «Госуслуги»?
Уведомление становится официальным каналом. Раньше турист узнавал о бронировании и изменениях условий поездки в основном от турагента — по телефону, в мессенджере или на бумаге. Теперь информирование о заключении или изменении договора осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Для туриста это независимый источник подтверждения: данные о договоре поступили в государственную систему.
Кто сможет получать уведомления?
Доступ — только через подтверждённую учётную запись. Уведомления смогут получать туристы и иные заказчики турпродукта, завершившие регистрацию в ЕСИА. Без подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» механизм не заработает. Это важно учитывать заранее: если заказчик тура — например, супруг или родственник — не зарегистрирован в ЕСИА, он не увидит уведомление в своём кабинете.
Можно ли отказаться от уведомлений?
Отказ — добровольный. Турист или иной заказчик вправе отказаться от получения уведомлений в личном кабинете на едином портале, используя функционал личного кабинета. Государство не навязывает оповещения, но сохраняет за гражданином право выбора. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих турпродукт в РФ, предусмотрена возможность получать информацию как через веб-версию «Госуслуг», так и через мобильное приложение портала.
Почему это важно с юридической точки зрения
Как меняется бремя доказывания в спорах с туроператором?
Как адвокат, я вижу в этом изменении прежде всего сдвиг в распределении бремени доказывания в потенциальных спорах с туроператорами и турагентами. Ранее в конфликтной ситуации туристу нередко приходилось доказывать сам факт заключения договора на определённых условиях: предъявлять распечатки, скриншоты переписки, копии, заверенные не всегда корректно. Теперь факт заключения или изменения договора фиксируется в государственной информационной системе и отражается в личном кабинете на «Госуслугах». Это не отменяет договор и не заменяет письменную форму сделки, но создаёт дополнительный цифровой след, который можно использовать при защите прав потребителя.
Что делать, если уведомление не пришло или в нём ошибка?
Отдельно подчеркну: отсутствие уведомления или ошибка в нём не означают, что договор не заключён. Если уведомление не пришло, но договор подписан и оплата произведена, обязательства туроператора сохраняются. В такой ситуации разумно проверить данные на портале и обратиться к контрагенту за разъяснениями, сохранив переписку и платёжные документы.
Практические рекомендации туристам
Что проверить до поездки?
Проверьте статус учётной записи в ЕСИА. Если вы планируете поездку, убедитесь, что ваша учётная запись на «Госуслугах» подтверждена. Это обязательное условие для получения уведомлений.
Стоит ли отключать уведомления?
Не отключайте уведомления без необходимости. Возможность отказаться от рассылки — удобная опция, но именно уведомление в личном кабинете станет для вас первым сигналом о том, что данные о вашем договоре переданы в систему «Электронная путёвка».
Как сохранить цифровые доказательства?
Если уведомление содержит сведения, расходящиеся с подписанным договором, сделайте скриншот, сохраните его и письменно запросите объяснения у туроператора или турагента. В дальнейшем это может стать доказательством при предъявлении претензии.
Что остаётся за рамками регулирования
Заменяет ли уведомление юридическую проверку договора?
Новелла решает задачу прозрачности в части фиксации договора, но не подменяет собой полноценную юридическую проверку условий сделки. Постановление не регулирует содержание договора, порядок возврата денежных средств, ответственность за неисполнение обязательств и иные материально-правовые вопросы. Уведомление подтверждает, что данные переданы в систему, но не гарантирует, что условия тура соответствуют обещанному в рекламе или на сайте.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда уведомление не пришло, сведения в нём не совпадают с договором, туроператор уклоняется от возврата средств или вы планируете оспаривать условия сделки, — это уже предмет индивидуальной правовой работы.
Частые вопросы
С какого числа уведомления о турах появятся в «Госуслугах»?
С 30 октября 2026 года — дата вступления в силу Постановления Правительства РФ от 21 октября 2026 г. № 1396.
Нужна ли подтверждённая учётная запись для получения уведомления?
Да. Уведомления смогут получать только туристы и иные заказчики турпродукта, завершившие регистрацию в ЕСИА.
Можно ли отказаться от уведомлений в личном кабинете?
Да. Отказ добровольный: турист или иной заказчик вправе отказаться от получения уведомлений, используя функционал личного кабинета на едином портале.
Что делать, если уведомление не пришло, а договор подписан?
Отсутствие уведомления не означает, что договор не заключён. Если договор подписан и оплата произведена, обязательства туроператора сохраняются. Проверьте данные на портале и обратитесь к контрагенту за разъяснениями, сохранив переписку и платёжные документы.
Могут ли иностранцы получать такие уведомления?
Да. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих турпродукт в РФ, предусмотрена возможность получать информацию как через веб-версию «Госуслуг», так и через мобильное приложение портала.