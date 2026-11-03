Адвокатский кабинет как субъект хозяйственного оборота: правовой статус, документооборот и расчеты

1. Правовой статус: форма без лица

Согласно п. 3 ст. 21 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ, адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Государственная регистрация в качестве юрлица или ИП не производится — адвокат лишь уведомляет совет адвокатской палаты.

На практике это означает: кабинет не может быть самостоятельной стороной сделки. Сторона во всех правоотношениях — сам адвокат как физическое лицо со специальным статусом. Суды подтверждают: носителем прав и обязанностей является адвокат, а не кабинет.

При этом кабинет имеет счёт в банке, печать, штампы и бланки. В деловом обороте он воспринимается как «квазисубъект», но за каждым атрибутом стоит конкретный человек.