IT-аутсорсинг в финансах: с 2027 года банки смогут передавать данные без согласия клиентов

1. Кто получит доступ к данным

Закон существенно ограничил круг потенциальных исполнителей. Передача данных допускается только аккредитованным IT-компаниям или банкам с универсальной лицензией, находящимся под контролем государства, регионов, муниципалитетов или граждан РФ, не имеющих иностранного гражданства. Информационные системы исполнителя должны физически размещаться на территории России.

Ключевой момент: согласие клиентов на такую передачу не требуется. Достаточно, чтобы финансовая организация уведомила Банк России о привлечении подрядчика. Это означает, что персональные данные и сведения о счетах могут быть переданы внешней организации без прямого одобрения клиента.