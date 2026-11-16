Проверка контрагента перед сделкой: какие бесплатные сервисы использовать и что фиксировать для защиты вычета НДС

Позиция же контролирующих органов устойчива: добросовестность не презюмируется автоматически при любых обстоятельствах — от налогоплательщика требуется должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагента (ст. 54.1 НК РФ; см. также письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ о принципах налогового администрирования). При этом сама ФНС последовательно указывает: информация из открытых государственных ресурсов, в том числе сервисов самой службы, признаётся способом проявления должной осмотрительности.
Отсюда практический вывод: проверка контрагента — это не «лишняя бумажная работа», а элемент налоговой безопасности, который стоит 15 минут и ноль рублей. Ниже — рабочий порядок такой проверки по бесплатным официальным ресурсам.
1. ЕГРЮЛ — egrul.nalog.ru. Бесплатная электронная выписка. Оцениваются: дата регистрации (недавно созданное лицо при значительной сумме сделки), адрес (массовый — через сервисы ФНС), сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности (количество компаний, где он же руководитель), размер уставного капитала, актуальные ОКВЭД.
2. «Прозрачный бизнес» — pb.nalog.ru. Сводные данные ФНС: среднесписочная численность, применяемый налоговый режим, сведения о задолженности, участии в судебных делах, штрафах, о применении мер налогового контроля. Расхождение между масштабом сделки и численностью — существенный признак риска.
3. ГИР БО — bo.nalog.ru. Бухгалтерская отчётность юридических лиц раскрывается публично. Отчётность за два-три года позволяет оценить: наличие выручки, её динамику, наличие чистой прибыли, реальность движения средств. Продавец, заявляющий отгрузку на десятки миллионов при выручке сотни тысяч рублей за прошлый год, требует отдельного объяснения.
4. Картотека арбитражных дел — kad.arbitr.ru. Исковая нагрузка по ИНН: значительное количество исков к организации (неисполнение обязательств, взыскание задолженности) либо от организации о взыскании авансов — признаки повышенного риска для покупателя, оплачивающего сделку авансом.
5. ФССП — fssp.gov.ru. Исполнительные производства. Открытые производства на значительные суммы означают риск того, что уплаченные средства будут обращены на взыскание в пользу третьих лиц.
6. Федресурс — fedresurs.ru. Сведения о намерении кредиторов инициировать банкротство, о процедурах банкротства, о ликвидации. Дополнительно для покупателей имущества — реестр уведомлений о залоге движимого имущества (reestr-zalogov.ru): предмет сделки, находящийся в залоге, при дефолте залогодателя может быть обращён во взыскание залогодержателем.
7. Сверка первичных документов. Реквизиты в договоре, счёте-фактуре и выписке ЕГРЮЛ должны совпадать (ИНН, адрес, руководитель). Подписант счёта-фактуры — лицо, уполномоченное на подписание (руководитель либо представитель по доверенности).
Специфика сделок с НДС
· Режим продавца выясняется до заключения договора. Продавец на УСН с пониженными ставками 5% или 7% не формирует вычет у покупателя по обычной схеме; отдельные случаи вычета НДС, предъявленного упрощенцем, требуют отдельной проверки условий — в спорных ситуациях привлекайте бухгалтера до подписания договора.
· Оплата — строго платёжным поручением со счёта покупателя на счёт контрагента. Платежи третьим лицам без документального основания — самостоятельный фактор риска.
· Счёт-фактура — в течение пяти календарных дней с даты отгрузки; реквизиты — без расхождений с ЕГРЮЛ.
Что фиксировать
Досье контрагента формируется на дату сделки: выписка ЕГРЮЛ, скриншоты сервисов с датой печати, данные отчётности. Именно совокупность таких документов подтверждает, что осмотрительность была проявлена до, а не «реконструирована» после претензий.
Красные флаги
Компании менее года при существенной сумме сделки; отсутствие или нулевая отчётность; массовый адрес или массовый руководитель; уставный капитал в минимальном размере при крупных оборотах; значительная исковая нагрузка; открытые исполнительные производства; признаки банкротства на Федресурсе; расхождения реквизитов в документах.
Вывод
Стоимость комплексной проверки по перечисленным ресурсам — ноль рублей и порядка 15 минут. Потенциальные издержки при её отсутствии — снятый вычет, пени и штраф до 40%. Соотношение очевидно; методологически грамотный бухгалтер закрепляет порядок такой проверки локальным регламентом организации.
Автор — издатель B2B-площадки коммерческого транспорта и техники.