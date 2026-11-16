Проверка контрагента перед сделкой: какие бесплатные сервисы использовать и что фиксировать для защиты вычета НДС

1. ЕГРЮЛ — egrul.nalog.ru. Бесплатная электронная выписка. Оцениваются: дата регистрации (недавно созданное лицо при значительной сумме сделки), адрес (массовый — через сервисы ФНС), сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности (количество компаний, где он же руководитель), размер уставного капитала, актуальные ОКВЭД.

2. «Прозрачный бизнес» — pb.nalog.ru. Сводные данные ФНС: среднесписочная численность, применяемый налоговый режим, сведения о задолженности, участии в судебных делах, штрафах, о применении мер налогового контроля. Расхождение между масштабом сделки и численностью — существенный признак риска.

3. ГИР БО — bo.nalog.ru. Бухгалтерская отчётность юридических лиц раскрывается публично. Отчётность за два-три года позволяет оценить: наличие выручки, её динамику, наличие чистой прибыли, реальность движения средств. Продавец, заявляющий отгрузку на десятки миллионов при выручке сотни тысяч рублей за прошлый год, требует отдельного объяснения.

4. Картотека арбитражных дел — kad.arbitr.ru. Исковая нагрузка по ИНН: значительное количество исков к организации (неисполнение обязательств, взыскание задолженности) либо от организации о взыскании авансов — признаки повышенного риска для покупателя, оплачивающего сделку авансом.

5. ФССП — fssp.gov.ru. Исполнительные производства. Открытые производства на значительные суммы означают риск того, что уплаченные средства будут обращены на взыскание в пользу третьих лиц.

6. Федресурс — fedresurs.ru. Сведения о намерении кредиторов инициировать банкротство, о процедурах банкротства, о ликвидации. Дополнительно для покупателей имущества — реестр уведомлений о залоге движимого имущества (reestr-zalogov.ru): предмет сделки, находящийся в залоге, при дефолте залогодателя может быть обращён во взыскание залогодержателем.

7. Сверка первичных документов. Реквизиты в договоре, счёте-фактуре и выписке ЕГРЮЛ должны совпадать (ИНН, адрес, руководитель). Подписант счёта-фактуры — лицо, уполномоченное на подписание (руководитель либо представитель по доверенности).