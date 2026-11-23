НДС: разовый вычет против вычета потоком

При покупке в кредит компания получает входной НДС один раз — с цены приобретения, если продавец применяет ОСНО. Для автомобиля за 4 500 000 ₽ вычет составляет 811 475 ₽ (4 500 000 × 22/122) и применяется в квартале принятия актива к учёту (ст. 171, 172 НК РФ).

При лизинге НДС выделяется в каждом лизинговом платеже и в выкупном платеже; вычет применяется по мере получения счетов-фактур. Суммарный вычет за контракт больше: налог берётся с процентов лизингодателя и его маржи, а не только с цены имущества. НДС к возмещению формируется равномерно в течение всего срока, а не одной суммой в квартале покупки.