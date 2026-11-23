Условия сравнения
Объект: легковой автомобиль стоимостью 4 500 000 ₽. Срок финансирования — 36 месяцев. Лизинговый оффер — 177 750 ₽/мес без страховки; сопоставимый кредитный платёж — 176 548 ₽/мес при ставке 24% годовых.
КАСКО с франшизой (125 000 ₽/год) и ОСАГО (около 12 000 ₽/год) в обеих схемах оплачиваются отдельно и на сравнение существенно не влияют. Ключевые параметры налогообложения: ставка НДС 22%, налог на прибыль 25%, СПИ легкового автомобиля с рабочим объёмом до 3,5 л — 61–84 месяца (4-я амортизационная группа).
НДС: разовый вычет против вычета потоком
При покупке в кредит компания получает входной НДС один раз — с цены приобретения, если продавец применяет ОСНО. Для автомобиля за 4 500 000 ₽ вычет составляет 811 475 ₽ (4 500 000 × 22/122) и применяется в квартале принятия актива к учёту (ст. 171, 172 НК РФ).
При лизинге НДС выделяется в каждом лизинговом платеже и в выкупном платеже; вычет применяется по мере получения счетов-фактур. Суммарный вычет за контракт больше: налог берётся с процентов лизингодателя и его маржи, а не только с цены имущества. НДС к возмещению формируется равномерно в течение всего срока, а не одной суммой в квартале покупки.
Налог на прибыль: вся стоимость за контракт против амортизации
При кредите в расходы включаются амортизационные отчисления от первоначальной стоимости и проценты по кредиту (ст. 265, 269 НК РФ; при сопоставимых рыночных условиях проценты признаются в полном объёме). Тело кредита расходом не является: источником его погашения выступает собственная прибыль компании. При СПИ 61 месяц амортизация автомобиля за 4,5 млн ₽ (без НДС — 3 688 525 ₽) составит около 60 468 ₽ в месяц.
При лизинге лизинговые платежи признаются в прочих расходах в полном объёме (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). С 2022 года предмет лизинга в налоговом учёте амортизирует только лизингодатель (Федеральный закон № 509-ФЗ), а лизингополучатель признаёт платежи целиком — вне зависимости от того, на чьем балансе учтён предмет по договору. Таким образом, вся стоимость финансирования уходит в расходы за срок контракта.
Балансодержатель: налоговый учёт и ФСБУ 25/2018
После реформы 2022 года выбор балансодержателя в договоре влияет на бухгалтерский учёт, но не на налоговые потоки. Если по договору предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, в бухучёте он признаётся как ОС у арендатора: начисляется бухгалтерская амортизация (ФСБУ 25/2018), возникают отложенные налоговые активы и обязательства.
Практический эффект: предмет на балансе лизингополучателя увеличивает валюту баланса и стоимость основных средств в отчётности — это может быть значимо при участии в закупках, где оценивается финансовое положение участника.
Ускоренная амортизация: эффектов больше нет
Повышающий коэффициент к амортизации для предмета лизинга отменён с 2022 года. При выкупном платеже 1 000 ₽ ускоренное списание не даёт эффекта и не требуется: быстрое признание стоимости в расходах обеспечивается самой конструкцией лизинговых платежей.
Продажа после выкупа: учитывать заранее
При выкупном платеже 1 000 ₽ остаточная стоимость актива в налоговом учёте к моменту выкупа минимальна, поэтому при последующей продаже НДС исчисляется практически со всей цены реализации. При перепродаже через 3 года по цене около 70% первоначальной (3 150 000 ₽) налоговая база по НДС близка к полной сумме сделки. Этот эффект работает и при покупке в кредит, но при планировании использования актива его стоит закладывать в сравнение заранее.
Итог расчёта на модели
По модели сопоставимых условий (36 месяцев, автомобиль за 4,5 млн ₽) чистые расходы за срок контракта составили: лизинг — около 5,16 млн ₽, кредит — около 5,39 млн ₽. Разница — порядка 239 000 ₽ в пользу лизинга.
При этом эффективная ставка лизинга в модели — около 24,5% годовых, то есть на уровне кредитной. Вся выгода обеспечивается налоговой механикой: НДС к вычету идёт потоком с каждого платежа, а полная стоимость финансирования признаётся в расходах за срок контракта, тогда как при кредите тело долга расходом не является.
Выводы
· При сопоставимых ставках лизинг для плательщика НДС на ОСНО обычно выгоднее по совокупным налоговым потокам, но решение зависит от конкретного оффера.
· Сравнивать следует полную стоимость владения, а не размер ежемесячного платежа: в офферах необходимо проверять, указан ли НДС в платеже и какова ставка удорожания.
· С 2022 года предмет лизинга амортизирует только лизингодатель, а лизингополучатель признаёт платежи в расходах целиком; балансодержатель влияет только на бухучёт по ФСБУ 25/2018.
· Ускоренная амортизация предмета лизинга отменена с 2022 года; при выкупном платеже 1 000 ₽ её эффект отсутствует.
· При выкупном 1 000 ₽ налог при последующей продаже исчисляется практически со всей цены реализации — учитывайте это при планировании ликвидности актива.
Автор: Виктор Бутасов.