Отказ от дробления за 2026 год: памятка бухгалтеру

Шаг 3. Уйдите с УСН за 2026 год правильным способом

Если после консолидации у группы появляется налог на прибыль, участники должны отказаться от УСН. Обычный путь — уведомление не позднее 15 января года перехода (п. 6 ст. 346.13 НК). Для 2026 года этот срок уже прошёл.

ФНС в письме от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@ разрешила обойтись без уведомления. Остаются два варианта. Оба описаны для организаций и налога на прибыль. Для ИП, которые при консолидации переходят на НДФЛ, письмо отдельного порядка не даёт, его лучше заранее согласовать с инспекцией.

Первый — декларация по налогу на прибыль с кодировкой. В Листе 02 и в приложениях к нему с первого отчётного периода до конца года заполняют:

реквизит «Признак налогоплательщика (код)» — «01»;

реквизит «Номер документа» — «0» в первом знакоместе, после знака «/» — «99999», то есть «0/99999».

Второй — обычная декларация по налогу на прибыль без этих кодов, но с пояснительной запиской: декларация подана в целях добровольного отказа от дробления бизнеса по ст. 6 Закона № 176-ФЗ.

Учтите, что сроки по отчётным периодам 2026 года уже прошли. Декларации по прибыли за I квартал, полугодие и 9 месяцев и декларации по НДС за I–III кварталы придётся подать с опозданием, а авансы и НДС доплатить с пенями.

Не смешивайте периоды. Декларация с кодами из письма — это уход с УСН за 2026 год. Уведомление по форме № 26.2-3 до 15 января 2027 года — это переход на общую систему с 2027 года. Оно нужно участникам, которые в 2026 году остаются на УСН и переходят на общую систему со следующего года, например при частичном отказе. Если участник уже ушёл с УСН за 2026 год через декларацию, письмо прямо не говорит, нужно ли ему ещё и уведомление на 2027 год. На наш взгляд, нет, но этот момент стоит уточнить в своей инспекции.