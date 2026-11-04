Отказ от дробления за 2026 год: памятка бухгалтеру

Собственник семейной группы решил «сдаться» и посчитать налоги так, как если бы бизнес был одной компанией. Дальше работа переходит к бухгалтерии: какие периоды это закрывает, какие декларации подавать, что делать с упрощёнкой, если срок уведомления уже прошёл, и что происходит с решениями по старым проверкам. Ниже — порядок действий с опорой на ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ и разъяснения ФНС.
Шаг 1. Разберитесь, что именно закрывает отказ
Отказ от дробления по закону — это исчисление и уплата налогов участниками группы в размере, определённом по консолидированным доходам и другим показателям, от которых зависит право на спецрежим (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона № 176-ФЗ).
Логика такая: группа платит по-честному за 2025 и 2026 годы, а обязанность по налогам за 2022–2024 годы, пеням и штрафам по ст. 119, 120 и 122 НК в части дробления прекращается (ч. 2 ст. 6). Отказ может быть полным или частичным. При частичном отказе прошлые долги прекращаются в соответствующей части (ч. 8 ст. 6).
Чего отказ не закрывает:
решения по проверкам, вступившие в силу до 12.07.2024 (ч. 3 ст. 6);
налоги, пени и штрафы по нарушениям, не связанным с дроблением: прощение касается только «дробленческой» части, и в решениях её считают отдельно (ч. 2 и 10 ст. 6);
штрафы по другим статьям НК: ч. 2 ст. 6 называет только штрафы по ст. 119, 120 и 122;
прошлые периоды, если выездная проверка за 2025–2026 годы всё-таки найдёт дробление: тогда приостановленное решение вступает в силу (ч. 7 ст. 6).
2026 год — последний налоговый период, за который можно отказаться. Конкретной даты вроде «31.12.2026» в ст. 6 нет: отказ выражается в том, как группа исчислит и уплатит налоги за 2025 и 2026 годы.
Шаг 2. Заявление не ищите — его нет
Отдельного уведомления или заявления об отказе от дробления подавать не нужно. ФНС прямо указала на это в рекомендациях к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ (вопрос 14). Отказ инспекция увидит по декларациям и уплате.
Шаг 3. Уйдите с УСН за 2026 год правильным способом
Если после консолидации у группы появляется налог на прибыль, участники должны отказаться от УСН. Обычный путь — уведомление не позднее 15 января года перехода (п. 6 ст. 346.13 НК). Для 2026 года этот срок уже прошёл.
ФНС в письме от 21.03.2025 № СД-4-3/3006@ разрешила обойтись без уведомления. Остаются два варианта. Оба описаны для организаций и налога на прибыль. Для ИП, которые при консолидации переходят на НДФЛ, письмо отдельного порядка не даёт, его лучше заранее согласовать с инспекцией.
Первый — декларация по налогу на прибыль с кодировкой. В Листе 02 и в приложениях к нему с первого отчётного периода до конца года заполняют:
реквизит «Признак налогоплательщика (код)» — «01»;
реквизит «Номер документа» — «0» в первом знакоместе, после знака «/» — «99999», то есть «0/99999».
Второй — обычная декларация по налогу на прибыль без этих кодов, но с пояснительной запиской: декларация подана в целях добровольного отказа от дробления бизнеса по ст. 6 Закона № 176-ФЗ.
Учтите, что сроки по отчётным периодам 2026 года уже прошли. Декларации по прибыли за I квартал, полугодие и 9 месяцев и декларации по НДС за I–III кварталы придётся подать с опозданием, а авансы и НДС доплатить с пенями.
Не смешивайте периоды. Декларация с кодами из письма — это уход с УСН за 2026 год. Уведомление по форме № 26.2-3 до 15 января 2027 года — это переход на общую систему с 2027 года. Оно нужно участникам, которые в 2026 году остаются на УСН и переходят на общую систему со следующего года, например при частичном отказе. Если участник уже ушёл с УСН за 2026 год через декларацию, письмо прямо не говорит, нужно ли ему ещё и уведомление на 2027 год. На наш взгляд, нет, но этот момент стоит уточнить в своей инспекции.
Шаг 4. Закройте 2025 год уточнёнками
Сроки уплаты налогов за 2025 год прошли. Поэтому отказ за 2025 год — это уточнённые декларации с консолидированными показателями и уплата недостающих налогов вместе с пенями. Учтите, что правила 2025 года отличаются от 2026-го:
лимит доходов для сохранения УСН — 450 млн ₽: коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1, и при превышении право на УСН теряется с 1-го числа месяца превышения (п. 4 ст. 346.13 НК);
лимит для перехода на УСН с 2025 года — 337,5 млн ₽ доходов за 9 месяцев 2024 года, остаточная стоимость основных средств — 200 млн ₽, численность — 130 человек;
НДС на УСН: освобождение при доходе за 2024 год до 60 млн ₽, ставка 5% при доходе до 250 млн ₽, 7% — до 450 млн ₽;
общая ставка НДС — 20%, налог на прибыль — уже 25%.
Консолидацию за 2025 год нужно провести и по НДС: подать уточнённые декларации за кварталы 2025 года.
Шаг 5. Учтите, что поздний отказ стоит дороже
Отказаться можно и после того, как назначена выездная проверка за 2025–2026 годы. Но тогда, чтобы прекратились долги за 2022 и 2023 годы, нужно отказаться от дробления и за 2024 год, причём до вступления в силу решения по этой проверке (ч. 9 ст. 6, письмо № СД-4-3/3006@).
Кроме того, по вопросу 12 рекомендаций к письму № СД-4-2/11836@ уточнение налогов за 2024–2026 годы после назначения выездной проверки не освобождает от пеней и штрафа (ст. 81 НК), а может учитываться только как смягчающее обстоятельство. Отдельно ФНС рекомендует инспекциям, выявившим риски дробления, приглашать налогоплательщика до назначения выездной проверки (вопрос 16). Это рекомендация, а не обязанность инспекции, так что приглашения может и не быть. Если оно пришло, на наш взгляд, это последний удобный момент определиться с отказом: после назначения проверки он обойдётся дороже.
Шаг 6. Проверьте статус старых решений
Если решение по проверке за 2022–2024 годы не вступило в силу к 12.07.2024, вступление его в силу в части дробления приостанавливается (ч. 4 ст. 6). Обжаловать такое решение можно, но приостановление не прерывает сроки на обжалование, поэтому их нужно соблюдать. Дальше возможны три исхода:
выездная за 2025–2026 годы дробления не нашла — обязанность прекращается со дня вступления в силу её решения (ч. 5 ст. 6);
выездную за 2025–2026 годы не назначили — приостановленное решение вступает в силу 01.01.2030, и одновременно обязанность прекращается (ч. 6 ст. 6);
выездная нашла дробление — приостановленное решение вступает в силу одновременно с решением по выездной за 2025–2026 годы (ч. 7 ст. 6).
Пример: во что обойдётся консолидация
Цифры условные, только для порядка величин. Три участника на УСН «доходы» 6%, у каждого выручка 180 млн ₽ в год, по группе 540 млн ₽ с НДС. Покупки с НДС — 120 млн ₽, прочие расходы без НДС — 240 млн ₽. Каждый участник укладывается в лимит УСН, группа — нет.
Сейчас группа платит НДС 5% без вычетов и УСН 6% — около 56,57 млн ₽ в год.
Как одна компания за 2026 год она заплатила бы НДС 22% (540 × 22/122 − 120 × 22/122 ≈ 75,74 млн ₽) и налог на прибыль 25% (≈ 26,07 млн ₽), итого ≈ 101,80 млн ₽. Разница ≈ 45,23 млн ₽.
За 2025 год по правилам того года: НДС 20% — 70,00 млн ₽, налог на прибыль 25% — 27,50 млн ₽, итого 97,50 млн ₽. Разница ≈ 40,93 млн ₽ плюс пени.
Для сравнения: недоимка за 2022–2024 годы при тех же цифрах и правилах тех лет — около 176 млн ₽, штраф по ст. 122 НК — около 35 млн ₽ при ставке 20% или около 70 млн ₽ при 40%, если инспекция докажет умысел, плюс пени.
Важная оговорка к расчёту: при консолидации налоговая обязана учесть все подтверждённые расходы и вычеты по НДС, а налог по УСН, уже уплаченный участниками, засчитывается (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@). Поэтому реальная сумма зависит от того, насколько полно вы подтвердите расходы и вычеты документами.
На что смотрит инспекция
Признаки дробления ФНС описала в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@:
участники не ведут деятельность в своём интересе и на свой риск, не выполняют реальных функций;
используют одних и тех же работников и ресурсы при тесном организационном взаимодействии;
разные направления неразрывно связаны и составляют единый процесс с общим результатом.
В делах к ним добавляются общие IP-адреса для сдачи отчётности, одна бухгалтерия, общие телефоны, почта и офис. Так, по делу № А53-118/2024 о сети АЗС, переданных жене и детям, суды в итоге поддержали инспекцию (постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.07.2026 № Ф08-3531/26). А по делу № А76-26323/2023 семейной группы по добыче и переработке мрамора решение о доначислении около 167 млн ₽ признано недействительным (постановление АС Уральского округа от 25.02.2026 № Ф09-4897/25): у компаний были свои руководители, главные бухгалтеры, штат и счета.
Для бухгалтерии отсюда простой вывод: раздельный учёт, свои IP-адреса и электронные подписи у каждого участника — это не формальность, а доказательства.
Коротко о метке в сервисе оценки
По данным СМИ, ФНС подготовила проект приказа об изменениях в методику сервиса оценки бизнеса (изменения в приложения к приказу ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@). В нём есть показатель «наличие признаков включения лица в группу лиц для необоснованного использования налоговых льгот, предусмотренных для субъектов МСП». Связь определяется через владельцев или руководителей, в том числе родственников. По тексту проекта в пересказе СМИ, критерий срабатывает, если компания или связанное с ней лицо за последние три года применяли пониженный тариф страховых взносов для МСП (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Был ли приказ принят, официально пока не сообщалось. По данным СМИ, в ФНС пояснили, что метка носит справочный характер и сама по себе не ведёт к штрафу или проверке.
Чек-лист бухгалтера
Составьте список участников группы: ИНН, режим, учредители и руководители, родственные связи, применение пониженного тарифа взносов МСП за последние три года.
Выясните у собственника, отказывается ли группа от дробления полностью или частично и по каким участникам.
Сведите консолидированные доходы, расходы и вычеты за 2025 и 2026 годы.
За 2025 год подготовьте уточнённые декларации и рассчитайте пени.
За 2026 год выберите способ ухода с УСН: декларация по прибыли с кодом «0/99999» в Листе 02 или обычная декларация с пояснительной запиской.
Для участников, которые в 2026 году остаются на УСН и переходят на общую систему с 2027 года, подайте уведомление по форме № 26.2-3 до 15 января 2027 года.
Проверьте, есть ли решения по проверкам за 2022–2024 годы, и отметьте, какие из них приостановлены по ч. 4 ст. 6.
Следите за приглашениями из инспекции. Приглашение перед выездной проверкой — сигнал определиться с отказом до её назначения. Но ФНС лишь рекомендует приглашать, так что ждать приглашения не стоит.
У участников, которые действительно ведут самостоятельный бизнес, разведите учёт, IP-адреса, электронные подписи и доступы к банку. Само по себе такое разведение без реальной самостоятельности дробление не устраняет.
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