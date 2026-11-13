Самозанятые вместо штата: по каким признакам суды в 2026 году переквалифицируют договоры

Чем суды отличают подряд от работы в штате

Пленум Верховного Суда в постановлении от 29 мая 2018 года № 15 напомнил: суды смотрят не только на гражданско-правовой договор и штатное расписание. Нужно установить, были ли признаки трудовых отношений из статей 15 и 56 Трудового кодекса и был ли человек фактически допущен к трудовой функции. К таким признакам Пленум относит личное выполнение заранее обусловленной трудовой функции под контролем и управлением работодателя, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и графику, обеспечение заказчиком условий труда и оплату именно трудовой функции. О тех же отношениях, по абзацу 4 пункта 17 Пленума, могут говорить устойчивость и стабильность связи, подчинённость и зависимость труда, работа по определённой специальности, квалификации или должности, наличие дополнительных гарантий. Письмо ФНС № ЕА-4-15/4674@ добавляет ориентиры из практики: инфраструктурную зависимость (материалы, инструменты, оборудование и территория заказчика), регулярные фиксированные выплаты, включение в производственную деятельность.

Письмо ФНС России от 15 апреля 2022 года № ЕА-4-15/4674@ опирается на эти признаки. Минфин в письме от 12 августа 2025 года № 03-11-11/78228 указывает, что обстоятельства оценивают и по отдельности, и в совокупности.

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, которым введён налог на профессиональный доход, не предназначен для того, чтобы оформлять фактически трудовые отношения как «самозанятость». Но сам статус плательщика НПД переквалификацию не исключает: суды смотрят на содержание отношений, а не на приложение «Мой налог».

Отдельно нужно не смешать два разных правила. Закон о НПД ограничивает применение этого режима к доходам от нынешнего работодателя и от лица, которое было работодателем в течение установленных законом двух лет. Это вопрос о том, можно ли облагать конкретную выплату налогом на профессиональный доход, а не автоматическое признание договора трудовым. Трудовые отношения суд устанавливает по фактическим признакам из Трудового кодекса.

Есть и ещё одна ловушка. В методиках обмена данными между налоговыми органами и трудовыми инспекциями, в том числе в приказах Минтруда от 2 февраля 2024 года № 40н и от 30 ноября 2021 года № 838н в редакции приказа от 8 декабря 2025 года № 685н, есть количественные индикаторы отбора на проверку: число самозанятых, сумма выплат, срок привлечения, доля дохода от одного заказчика. Это ориентиры для назначения проверки. Сами по себе они нарушение не доказывают и договор трудовым не делают.