Самозанятые вместо штата: по каким признакам суды в 2026 году переквалифицируют договоры

Споры о договорах с плательщиками налога на профессиональный доход за последний год не стали однозначнее. Инспекция по-прежнему часто видит в самозанятых скрытых сотрудников и доначисляет заказчику НДФЛ, страховые взносы, пени и штраф. Суды в 2026 году поддерживают и налоговый орган, и бизнес. Разница не в названии договора, а в том, как стороны жили на самом деле.
Для бухгалтера это значит две вещи. Формальный договор ГПХ сам по себе защиту не даёт. И наоборот: длительное сотрудничество, фиксированная сумма и даже один основной заказчик ещё не обрекают компанию на проигрыш, если инспекция не доказала трудовую функцию, график, подчинение и контроль.
Чем суды отличают подряд от работы в штате
Пленум Верховного Суда в постановлении от 29 мая 2018 года № 15 напомнил: суды смотрят не только на гражданско-правовой договор и штатное расписание. Нужно установить, были ли признаки трудовых отношений из статей 15 и 56 Трудового кодекса и был ли человек фактически допущен к трудовой функции. К таким признакам Пленум относит личное выполнение заранее обусловленной трудовой функции под контролем и управлением работодателя, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и графику, обеспечение заказчиком условий труда и оплату именно трудовой функции. О тех же отношениях, по абзацу 4 пункта 17 Пленума, могут говорить устойчивость и стабильность связи, подчинённость и зависимость труда, работа по определённой специальности, квалификации или должности, наличие дополнительных гарантий. Письмо ФНС № ЕА-4-15/4674@ добавляет ориентиры из практики: инфраструктурную зависимость (материалы, инструменты, оборудование и территория заказчика), регулярные фиксированные выплаты, включение в производственную деятельность.
Письмо ФНС России от 15 апреля 2022 года № ЕА-4-15/4674@ опирается на эти признаки. Минфин в письме от 12 августа 2025 года № 03-11-11/78228 указывает, что обстоятельства оценивают и по отдельности, и в совокупности.
Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, которым введён налог на профессиональный доход, не предназначен для того, чтобы оформлять фактически трудовые отношения как «самозанятость». Но сам статус плательщика НПД переквалификацию не исключает: суды смотрят на содержание отношений, а не на приложение «Мой налог».
Отдельно нужно не смешать два разных правила. Закон о НПД ограничивает применение этого режима к доходам от нынешнего работодателя и от лица, которое было работодателем в течение установленных законом двух лет. Это вопрос о том, можно ли облагать конкретную выплату налогом на профессиональный доход, а не автоматическое признание договора трудовым. Трудовые отношения суд устанавливает по фактическим признакам из Трудового кодекса.
Есть и ещё одна ловушка. В методиках обмена данными между налоговыми органами и трудовыми инспекциями, в том числе в приказах Минтруда от 2 февраля 2024 года № 40н и от 30 ноября 2021 года № 838н в редакции приказа от 8 декабря 2025 года № 685н, есть количественные индикаторы отбора на проверку: число самозанятых, сумма выплат, срок привлечения, доля дохода от одного заказчика. Это ориентиры для назначения проверки. Сами по себе они нарушение не доказывают и договор трудовым не делают.
Когда суды согласились с инспекцией
Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 14 июля 2026 года № Ф01-7553/26 по делу № А43-8116/2025 поддержал доначисление взносов и штрафа организации, которая оформляла самозанятыми артистов. Суды трёх инстанций увидели трудовые отношения: график смен, штраф за невыход, жильё для иногородних, выплаты в одни и те же даты без привязки к актам, типовые договоры без объёма работ и цены за результат. Регистрацию артистов как плательщиков НПД инициировала сама организация.
По разбору ГАРАНТа от 4 августа 2026 года Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 25 июня 2026 года № Ф09-1957/26 по делу № А71-21059/2023 согласился с доначислением НДФЛ и взносов управляющей компании. Около пятидесяти самозанятых убирали подъезды и работали консьержами на объектах и оборудовании общества, с регулярной оплатой в одни и те же дни. Компания сама помогала людям встать на учёт и формировать чеки.
Похожая картина есть в обзоре КонсультантПлюс за май 2025 года — май 2026 года. Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал инспекцию, когда организация сократила штат с 65 до 5 человек при тех же объёмах, многие самозанятые раньше были сотрудниками, договоры заключали в день регистрации без вида, объёма и цены работ, а чеки оформляли с одного устройства. Арбитражный суд Центрального округа согласился с доначислением НДФЛ предпринимателю, у которого самозанятые работали по графику на его оборудовании и почти весь доход получали от него.
В таких делах повторяется набор: нет конкретного результата, есть график и контроль, материалы даёт заказчик, деньги приходят как зарплата, статус НПД оформлен «под этот договор».
Когда суды встали на сторону бизнеса
Не всякая систематическая работа с самозанятым — скрытый трудовой договор. Арбитражный суд Центрального округа в постановлении от 16 июля 2026 года № Ф10-1638/26 по делу № А35-11314/2023 отказал налоговому органу. Инспекция после камеральной проверки доначислила индивидуальному предпринимателю НДФЛ и штраф, сославшись на систематические выплаты, фиксированную ежемесячную оплату и длительность сотрудничества. Три инстанции посчитали трудовые отношения недоказанными. В договорах не было подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, графика и социальных гарантий. Оплата шла как предоплата за конкретный результат интеллектуальной деятельности, а не как зарплата. Услуги оказывали на оборудовании исполнителя и в удобное ему время. Длительность сотрудничества суд счёл обычной деловой практикой, фиксированную плату — обычным условием гражданско-правового договора.
В обзоре КонсультантПлюс есть и другие выигранные споры. Арбитражный суд Уральского округа не поддержал инспекцию, когда вознаграждение платили нерегулярно — в день подписания акта или на следующий день, сумма зависела от объёма и результата, постоянного рабочего места не было, внутренним актам об охране труда и дисциплине исполнители не подчинялись, процесс труда организация не определяла. Арбитражный суд Центрального округа отказал инспекции и в деле, где предмет договоров составляли разовые работы, материалов и инвентаря организация не давала, режима труда и отдыха исполнители не соблюдали, больничных и отпусков договоры не предусматривали, а штат из-за привлечения самозанятых не сократился.
Что проверить бухгалтеру до проверки и в возражениях
Сверьте договоры с фактическим порядком работы, а не наоборот. Если в договоре написано «результат» и «самостоятельность», а в переписке — смены, штрафы за опоздание, ежедневные планёрки и пропуск на территорию, суд будет смотреть переписку, графики, путевые листы и даты выплат.
Опишите в договоре конкретный объём, срок и порядок приёмки. Платите после акта и за результат, а не одной и той же суммой в день зарплаты штата. Не регистрируйте людей как самозанятых «под вас», не формируйте за них чеки с одного устройства и не переводите вчерашних сотрудников на НПД, оставляя ту же функцию, то же место и тот же график.
Если проверка уже идёт, в возражениях полезно разложить каждый договор: какой результат сдан, чьё было оборудование, как считали вознаграждение, подчинялся ли человек правилам внутреннего распорядка. Ссылка только на чек из приложения «Мой налог» спора не закроет, но и одного факта прежней работы в штате для автоматической переквалификации недостаточно.
Практический вывод простой. Переквалификация — спор о фактическом содержании отношений. Выигрывает тот, у кого документы, выплаты и реальный порядок работы говорят об одном и том же: либо о подряде на результат, либо о трудовой функции под контролем заказчика. Маскировка штата под самозанятых в практике 2026 года по-прежнему дорого обходится. Нормально выстроенный подряд суды защищают, если инспекция не доказала обратное.
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