60 часов с самозанятым с 1 октября 2026 года: что на самом деле установило постановление № 760. Памятка бухгалтеру

Что именно установили закон и постановление

Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» в пункте 5 части 1 статьи 17 обязал оператора посреднической цифровой платформы установить ограничения на систематическое и продолжительное выполнение работ, оказание услуг физическим лицом в интересах одного заказчика через платформу. Критерии для отдельных сфер устанавливает Правительство. Сам закон, по статье 23, вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Их утвердило постановление Правительства РФ от 19 июня 2026 года № 760. Оно опубликовано 24 июня 2026 года, вступает в силу с 1 октября 2026 года и действует до 1 октября 2032 года.

Пункт 1 формулирует критерий так: количество часов выполнения работ для одного пользователя-заказчика, оказания услуг одному пользователю-заказчику партнёром-исполнителем с использованием технической возможности посреднической цифровой платформы за каждый месяц, которое в течение шести месяцев подряд составляет более 60 часов.

Часы считают не «вообще по самозанятому» и не «по всем договорам компании», а по паре «один исполнитель — один заказчик» и только по заказам через техническую возможность конкретной платформы. Прямой договор вне платформы в этот подсчёт не входит: об использовании технической возможности платформы сказано в самом постановлении.

Порог — «более 60 часов», а не «60 часов и более». Ровно 60 часов формулировке не соответствуют. В некоторых региональных новостях на сайте ФНС встречается оборот «от 60 часов и более»; это пересказ, а не текст постановления. Считать нужно каждый месяц, а не среднее за полгода: критерий выполняется, если более 60 часов было в каждом из шести месяцев подряд. Территориальные органы ФНС разъясняют: если хотя бы в одном месяце отработано не более 60 часов, отсчёт начинается заново. Такой фразы в постановлении нет, но она согласуется со словами «в течение 6 месяцев подряд».

В постановлении № 760 нет переходных положений. Закон № 289-ФЗ и постановление действуют с 1 октября 2026 года. Считаются ли часы апреля–сентября 2026 года в «шести месяцах подряд», акт не говорит. Если брать только месяцы после вступления в силу, полный шестимесячный период не может сложиться раньше конца марта 2027 года; оператор при этом уже с 1 октября обязан вести учёт.

Критерий действует не во всех отраслях, а только в сферах пункта 2 постановления:

строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные строительные работы (ОКВЭД 41, 42, 43);

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52);

оптовая и розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46, 47);

обслуживание зданий и территорий (81);

производство пищевых продуктов (10);

предоставление продуктов питания и напитков (56);

операции с недвижимым имуществом (68);

образование (85);

разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62);

трудоустройство и подбор персонала (78);

деятельность в области информационных технологий (63);

реклама и исследование конъюнктуры рынка (73);

сухопутный и трубопроводный транспорт (49);

спорт, отдых и развлечения (93).

Пункт 2 не уточняет, по чьему коду смотреть — оператора, заказчика, исполнителя или вида конкретного заказа. Перечень нельзя считать самоисполнимым: уточните у оператора и сверьте с документами заказа. Легковое такси как вид сухопутного транспорта формально покрывается кодом 49; курьерская деятельность как код 53 в постановлении не названа, её не следует смешивать с кодом 52. Это толкование по классификатору, не официальное разъяснение ФНС.

По статье 15 закона № 289-ФЗ индивидуальный предприниматель или физическое лицо на НПД, лично выполняющее работы или оказывающее услуги, вправе работать на платформе в рамках гражданско-правовых отношений, если одновременно соблюдены перечисленные в этой статье условия. Правило платформы касается не только самозанятых. Если критерий выполнен, оператор обязан применить ограничение во исполнение статьи 17. По разъяснениям территориальных органов ФНС, площадка приостанавливает заказы именно в этой паре; работать с другими заказчиками на той же платформе можно. Это не налоговая санкция и не решение о переквалификации.