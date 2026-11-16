60 часов с самозанятым с 1 октября 2026 года: что на самом деле установило постановление № 760. Памятка бухгалтеру

В профессиональных чатах с осени 2026 года разошлась короткая формула: с 1 октября ФНС якобы отслеживает компании, которые работают с самозанятыми больше 60 часов. Дата и число 60 часов в акте действительно есть. Но это не автоматический контроль налоговой за всеми договорами с плательщиками НПД и не запрет привлекать самозанятого «больше чем на 60 часов». С 1 октября 2026 года действует критерий систематичности и продолжительности работы через посредническую цифровую платформу. Его обязана применять сама платформа. Последствия для заказчика зависят не от этого числа, а от того, трудовые ли отношения по сути.
Что именно установили закон и постановление
Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» в пункте 5 части 1 статьи 17 обязал оператора посреднической цифровой платформы установить ограничения на систематическое и продолжительное выполнение работ, оказание услуг физическим лицом в интересах одного заказчика через платформу. Критерии для отдельных сфер устанавливает Правительство. Сам закон, по статье 23, вступает в силу с 1 октября 2026 года.
Их утвердило постановление Правительства РФ от 19 июня 2026 года № 760. Оно опубликовано 24 июня 2026 года, вступает в силу с 1 октября 2026 года и действует до 1 октября 2032 года.
Пункт 1 формулирует критерий так: количество часов выполнения работ для одного пользователя-заказчика, оказания услуг одному пользователю-заказчику партнёром-исполнителем с использованием технической возможности посреднической цифровой платформы за каждый месяц, которое в течение шести месяцев подряд составляет более 60 часов.
Часы считают не «вообще по самозанятому» и не «по всем договорам компании», а по паре «один исполнитель — один заказчик» и только по заказам через техническую возможность конкретной платформы. Прямой договор вне платформы в этот подсчёт не входит: об использовании технической возможности платформы сказано в самом постановлении.
Порог — «более 60 часов», а не «60 часов и более». Ровно 60 часов формулировке не соответствуют. В некоторых региональных новостях на сайте ФНС встречается оборот «от 60 часов и более»; это пересказ, а не текст постановления. Считать нужно каждый месяц, а не среднее за полгода: критерий выполняется, если более 60 часов было в каждом из шести месяцев подряд. Территориальные органы ФНС разъясняют: если хотя бы в одном месяце отработано не более 60 часов, отсчёт начинается заново. Такой фразы в постановлении нет, но она согласуется со словами «в течение 6 месяцев подряд».
В постановлении № 760 нет переходных положений. Закон № 289-ФЗ и постановление действуют с 1 октября 2026 года. Считаются ли часы апреля–сентября 2026 года в «шести месяцах подряд», акт не говорит. Если брать только месяцы после вступления в силу, полный шестимесячный период не может сложиться раньше конца марта 2027 года; оператор при этом уже с 1 октября обязан вести учёт.
Критерий действует не во всех отраслях, а только в сферах пункта 2 постановления:
строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные строительные работы (ОКВЭД 41, 42, 43);
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52);
оптовая и розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46, 47);
обслуживание зданий и территорий (81);
производство пищевых продуктов (10);
предоставление продуктов питания и напитков (56);
операции с недвижимым имуществом (68);
образование (85);
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62);
трудоустройство и подбор персонала (78);
деятельность в области информационных технологий (63);
реклама и исследование конъюнктуры рынка (73);
сухопутный и трубопроводный транспорт (49);
спорт, отдых и развлечения (93).
Пункт 2 не уточняет, по чьему коду смотреть — оператора, заказчика, исполнителя или вида конкретного заказа. Перечень нельзя считать самоисполнимым: уточните у оператора и сверьте с документами заказа. Легковое такси как вид сухопутного транспорта формально покрывается кодом 49; курьерская деятельность как код 53 в постановлении не названа, её не следует смешивать с кодом 52. Это толкование по классификатору, не официальное разъяснение ФНС.
По статье 15 закона № 289-ФЗ индивидуальный предприниматель или физическое лицо на НПД, лично выполняющее работы или оказывающее услуги, вправе работать на платформе в рамках гражданско-правовых отношений, если одновременно соблюдены перечисленные в этой статье условия. Правило платформы касается не только самозанятых. Если критерий выполнен, оператор обязан применить ограничение во исполнение статьи 17. По разъяснениям территориальных органов ФНС, площадка приостанавливает заказы именно в этой паре; работать с другими заказчиками на той же платформе можно. Это не налоговая санкция и не решение о переквалификации.
Чего в правилах нет
Первое искажение: «ФНС с 1 октября отслеживает компании, у которых самозанятый работает больше 60 часов». Следить за часами и вводить ограничения обязан оператор, а не инспекция. Постановление № 760 не даёт ФНС автоматический отбор по этому числу.
Обмен сведениями между операторами и налоговыми органами с 1 октября 2026 года действительно есть. Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 20 июня 2026 года № 766 во исполнение статьи 20 закона № 289-ФЗ. По пункту 4 Правил, утверждённых постановлением № 766, оператор при условии согласия партнёра передаёт сведения о договоре, о партнёре, о согласии или отказе на снижение цены товара за его счёт и об акте сверки взаиморасчётов. Часов работы, отметки о превышении 60 часов и сведений о приостановке заказов в этом перечне нет. Систематическая работа с одним человеком для инспекции всё равно может быть видна: чеки НПД поступают в ФНС по закону от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, а при проверке документы можно истребовать, в том числе у платформы, по статье 93.1 НК.
Второе: критерий якобы действует для любых договоров с самозанятыми. Он применяется только к работе через посредническую цифровую платформу, в перечисленных сферах и по одной паре «заказчик — исполнитель». Не всякая площадка подработки автоматически подпадает под закон: для операторов ведётся реестр, его Минэкономразвития открыло 1 октября 2026 года, перечень обновляется.
Третье: превышение 60 часов само по себе не переквалифицирует договор и не назначает штраф. Постановление № 760 санкций не устанавливает. Территориальные органы ФНС прямо пишут, что самозанятого за превышение лимита не штрафуют. Риски у заказчика возникают, если инспекция установит признаки трудовых отношений. Эти признаки — из статей 15 и 56 Трудового кодекса, постановления Пленума Верховного Суда от 29 мая 2018 года № 15 и практики — с 1 октября не заменены «правилом 60 часов».
Четвёртое: в пересказах появляются цифры, которых в постановлении нет. Новости УФНС по Ульяновской области от 6 октября 2026 года и УФНС по Амурской области от 21 октября 2026 года указывают, что платформа ограничивает пару на два календарных месяца. В постановлении № 760 этого срока нет, его нужно уточнять у оператора. В амурской новости назван ещё порог в 160 часов в месяц как «нарушение», якобы соответствующий полной занятости. Такого критерия постановление не содержит.
Территориальные органы ФНС поясняют, что новые правила не касаются заказов без почасового учёта и прямых договоров вне платформы. Первое — разъяснение, а не норма постановления. Второе следует из пункта 1 постановления. УФНС по Амурской области при этом предупреждает: при оценке отношений учитываются регулярность, график, контроль и иные признаки труда. Перевести те же фактические трудовые отношения на прямой договор, чтобы «не считались часы», от налоговых рисков не спасает.
Какие риски у заказчика, если отношения признают трудовыми
Здесь действует прежний режим, а не новое «наказание за 60 часов». Если договор переквалифицируют в трудовые отношения, заказчика, как правило, ждут НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы. Как формулирует Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Приморскому краю 9 июля 2025 года, работодателю доначислят НДФЛ и взносы за весь период договора. Штраф 40 процентов, по разъяснению инспекции, относится к взносам при доказанном умысле (пункт 3 статьи 122 НК). Неудержание НДФЛ обычно квалифицируют по пункту 1 статьи 123 НК — 20 процентов от сумм, которые следовало удержать.
По общеустановленному тарифу 2026 года взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование составляют 30 процентов в пределах единой предельной базы и 15,1 процента сверх неё. База на 2026 год — 2 979 000 рублей на человека, её утвердило постановление Правительства РФ от 31 октября 2025 года № 1705. Взносы на травматизм по Федеральному закону от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ считают отдельно, тариф зависит от класса профессионального риска. НДФЛ по основной шкале для резидентов в 2026 году: 13 процентов до 2,4 млн рублей, 15 процентов с превышения до 5 млн, 18 процентов с превышения до 20 млн, 20 процентов с превышения до 50 млн и 22 процента свыше 50 млн; повышенная ставка — только с суммы превышения.
Пени для организаций до 31 декабря 2026 года считают по пункту 5.1 статьи 75 НК в редакции Федерального закона от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ: 1/300 ключевой ставки Банка России за первые 30 дней просрочки, 1/150 с 31-го по 90-й день и снова 1/300 с 91-го дня. Для ИП и иных физических лиц весь срок идёт 1/300 (подпункт 1 пункта 4 статьи 75 НК).
Отдельно возможна административная ответственность по части 4 статьи 5.27 КоАП за уклонение от оформления трудового договора или за гражданско-правовой договор, который фактически регулирует трудовые отношения. По части 4 штраф составляет: для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. При повторном нарушении по части 5: для граждан — 5 000 рублей, для должностных лиц — дисквалификация на срок от одного года до трёх лет (штрафа нет), для ИП — от 30 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. По статье 19.1 Трудового кодекса отношения могут признать трудовыми с даты допуска к работе, и тогда встанут ещё выплаты работнику.
Ниже — условный пример, не из конкретного дела и не расчёт по итогам проверки. Компания в течение года выплачивала одному исполнителю по 80 000 рублей в месяц, всего 960 000 рублей. НДФЛ по ставке 13 процентов — 124 800 рублей. Взносы по общеустановленному тарифу 30 процентов, без пониженных тарифов, — 288 000 рублей. Штраф по пункту 1 статьи 123 НК — 24 960 рублей. Штраф по пункту 1 статьи 122 НК без умысла — 57 600 рублей, при умысле по пункту 3 статьи 122 — 115 200 рублей.
Пени зависят от дней просрочки и от ключевой ставки в каждый из этих дней. Для иллюстрации возьмём 180 дней и условно постоянные 14 процентов годовых — такую ставку Банк России публиковал на 12 ноября 2026 года; в реальном расчёте ставка может меняться. Тогда пени с 288 000 рублей составят 32 256 рублей, с 124 800 рублей НДФЛ — 13 977 рублей 60 копеек. В сумме налог, взносы, два штрафа без умысла и пени дают около 541 600 рублей на одного человека за год, ещё до взносов на травматизм и административного штрафа. Если исполнителей несколько, сумма умножается. Это учебный расчёт, а не «тариф за 60 часов».
Как снизить риски законно
Законного способа «обойти» налог и взносы, если отношения по содержанию трудовые, не существует. Ни лимит платформы, ни статус самозанятого, ни уход с площадки на прямой договор сами по себе не защищают.
Если человек выполняет постоянную трудовую функцию, подчиняется графику и правилам внутреннего распорядка, работает на оборудовании заказчика и получает оплату как за процесс труда, это нужно оформлять трудовым договором. Так требуют статьи 15 и 19.1 Трудового кодекса.
Если нужен гражданско-правовой подряд, договор и фактический порядок работы должны совпадать. Предмет — конкретный результат, а не должность и смена. Нет обязательного графика и подчинения правилам внутреннего распорядка. Исполнитель сам выбирает способ и время работы, использует своё оборудование, если иное не следует из характера задачи. Оплата идёт за принятый результат, по каждому заказу или этапу, а не одной суммой в день зарплаты штата. На платформе те же требования есть в статье 15 закона № 289-ФЗ.
До выплаты стоит проверить учёт исполнителя как плательщика НПД и получить чек. Нельзя регистрировать людей «под компанию», формировать за них чеки и переводить вчерашних сотрудников на тот же функционал. Закон № 422-ФЗ не позволяет применять НПД к доходам от нынешнего работодателя и от лиц, бывших их работодателями менее двух лет назад.
Несколько заказчиков у исполнителя, статус ИП или договор с настоящей подрядной организацией помогают, только если это отражает реальность. Намеренно держать 59 часов или уводить тот же объём с платформы на прямой договор — не способ снизить налоговый риск и не рекомендация; трудовые признаки это не отменяет.
Шестьдесят часов — не «безопасная гавань» и не автоматическое обвинение, а критерий для платформы. Выясните, идёт ли сотрудничество через платформу из реестра и относится ли деятельность к сферам пункта 2 постановления № 760. Уточните у оператора, как площадка считает часы и какое ограничение применяет. Сверьте договоры, заказы, переписку, акты и даты выплат: они должны говорить о результате, а не о смене. Не принимайте за норму цифры, которых нет в постановлении № 760.
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