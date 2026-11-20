В компанию или лично директору, главному бухгалтеру либо другому сотруднику пришло уведомление о вызове в инспекцию. Задача бухгалтера практическая: понять статус вызова, не пропустить дату, подготовить человека к допросу и проследить за протоколом. Штраф за неявку свидетеля без уважительной причины составляет 1 тыс. рублей, но протокол потом входит в материалы проверки и влияет на доначисления.
Сроки в днях по Налоговому кодексу считаются в рабочих днях, если не сказано иное (пункт 6 статьи 6.1 НК РФ).
Чем допрос свидетеля отличается от вызова на пояснения
Допрос свидетеля проводят по статье 90 НК РФ. Показания заносят в протокол. За неявку или уклонение от явки без уважительных причин свидетеля штрафуют на 1 тыс. рублей, за неправомерный отказ от показаний или заведомо ложные показания - на 3 тыс. рублей (статья 128 НК РФ). Перед допросом инспектор обязан предупредить об этой ответственности, и свидетель расписывается в протоколе (пункт 5 статьи 90 НК РФ). Речь идет о налоговой, а не об уголовной ответственности. С 2027 года штрафы могут вырасти до 14 тыс. и 42 тыс. рублей: такие суммы предусматривает законопроект № 617-9, который Госдума приняла во втором чтении 19.11.2026. Закон еще не принят окончательно: впереди третье чтение, одобрение Совета Федерации и подпись Президента.
Вызов налогоплательщика для дачи пояснений опирается на подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Это обращение к самому налогоплательщику, а не допрос свидетеля, и статья 128 НК РФ к такой неявке не применяется.
Границу между этими статусами провел Конституционный Суд в постановлении от 05.03.2026 № 12-П. Если выездную проверку проводят в отношении самого физического лица или индивидуального предпринимателя, его нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности и нельзя штрафовать по части первой статьи 128 НК РФ за неявку на такой «допрос». Инспекция вправе вызвать его за пояснениями, но это другой статус.
Если проверку проводят в отношении организации, налогоплательщиком является сама организация. Директора, собственника, главного бухгалтера и других сотрудников вызывают как физических лиц, которым могут быть известны обстоятельства деятельности компании. Постановление № 12-П такой вызов не запрещает и штраф статьи 128 НК РФ не отменяет.
Как вручают уведомление и с какой даты оно считается полученным
Способы вручения перечислены в абзаце втором пункта 1 статьи 90 НК РФ. Уведомление могут передать физическому лицу или его представителю лично под расписку, направить заказным письмом, передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на портале госуслуг.
Дата получения документов налогового органа закреплена в пункте 4 статьи 31 НК РФ.
Заказное письмо считается полученным на шестой день со дня отправки, даже если адресат его не подписал.
Документ в личном кабинете налогоплательщика считается полученным на следующий день после размещения.
Документ в личном кабинете на портале госуслуг считается полученным на следующий день после направления инспекцией.
Электронный документ по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО считается полученным на шестой день со дня направления, указанного в подтверждении даты отправки. Это правило установлено для организаций и предпринимателей, которые обязаны принимать документы от инспекции через оператора ЭДО (пункт 5.1 статьи 23 НК РФ).
На практике уведомление часто уходит лично сотруднику: в его личный кабинет, на портал госуслуг или по адресу регистрации. Стоит заранее предупредить директора и ключевых сотрудников, чтобы они проверяли эти каналы, а не только почту компании и систему ЭДО. Если человек не живет по адресу регистрации и не обновил сведения, ссылка на то, что письмо не получил, может не сработать.
Какие штрафы грозят свидетелю
Составы и размеры штрафов указаны в статье 128 НК РФ. Уважительные причины неявки кодекс не перечисляет. Если сотрудник не может явиться, нужно заранее направить в инспекцию сообщение, приложить подтверждения и попросить перенести дату. По пункту 4 статьи 90 НК РФ показания могут взять по месту пребывания свидетеля, если он не в состоянии явиться из-за болезни, старости или инвалидности, а по усмотрению должностного лица - и в других случаях.
Письменный отказ давать показания явку не заменяет. УФНС России по Амурской области в разъяснении от 07.10.2026 предупреждает: такой документ не освобождает от явки и может быть расценен как уклонение.
Каждая неявка - отдельное нарушение, по ней могут вынести отдельное решение. Отягчающим обстоятельством закон считает нарушение, совершенное лицом, которое уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, если с момента вступления того решения в силу не прошло 12 месяцев. В этом случае штраф увеличивается на 100 процентов, то есть до 2 тыс. рублей (пункты 2 и 3 статьи 112 и пункт 4 статьи 114 НК РФ). УФНС по Амурской области в том же разъяснении называет отягчающим обстоятельством неявку более одного раза, но по кодексу для удвоения нужно предыдущее решение о штрафе.
К ответственности по статье 128 НК РФ физическое лицо привлекают с 16 лет (пункт 2 статьи 107 НК РФ).
Что сделать бухгалтеру до допроса
Уточните, кого вызывают, на какую дату и час, в какую инспекцию и в каком статусе: свидетель по статье 90 НК РФ или налогоплательщик за пояснениями. Если в уведомлении написано «свидетель», а вызывают самого предпринимателя или физическое лицо, в отношении которого идет выездная проверка, имеет смысл сослаться на постановление Конституционного Суда № 12-П.
Зафиксируйте дату получения уведомления по правилам пункта 4 статьи 31 НК РФ и занесите явку в календарь.
Предупредите сотрудника, что являться нужно лично. Представитель по доверенности вместо свидетеля показания дать не может.
Предложите явиться с адвокатом. Право на квалифицированную юридическую помощь закреплено в части 1 статьи 48 Конституции. В письмах ФНС России от 30.10.2012 № АС-3-2/3920@ и от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@ подтверждено: адвокат может присутствовать на допросе и вносить замечания в протокол, но отвечать на вопросы должен сам свидетель.
Помогите человеку освежить память по документам, к которым он имел отношение. Это не обязанность нести в инспекцию папку с бумагами, а способ не путать даты, суммы и контрагентов.
Объясните, что говорить нужно только о фактах, которые человек знает сам. Если не помнит или не знает, так и надо сказать. Догадки и формулировки «наверняка так и было» потом трудно опровергнуть.
Напомните о статье 51 Конституции и о праве сделать замечания к протоколу. Нельзя «согласовывать» показания сотрудников слово в слово: расхождения с документами все равно всплывут, а такая подготовка может выглядеть как попытка повлиять на доказательства.
Рассчитывать, что бухгалтер или юрист компании будет присутствовать на допросе сотрудника как представитель организации, не стоит. ФНС в письме от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@ со ссылкой на письмо Минфина России от 22.10.2015 № 03-02-07/1/60796 указывает: участие налогоплательщика или его представителя при допросе свидетеля статьей 90 НК РФ не предусмотрено. Если на допрос идет сотрудник, адвокат сопровождает именно его.
О чем свидетель вправе молчать
По пункту 3 статьи 90 НК РФ отказаться от показаний можно только по основаниям, предусмотренным законодательством. Основное из них - статья 51 Конституции: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Своего перечня близких родственников в НК РФ нет. На практике применяют пункт 4 статьи 5 УПК РФ: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. Супруг назван в статье 51 Конституции отдельно.
Это право не заменяет явку и не дает отказа от любых вопросов о работе компании. Если ответ не может свидетельствовать против самого свидетеля, его супруга или близких родственников, отказ могут признать неправомерным и оштрафовать на 3 тыс. рублей. Отказ от конкретного вопроса нужно заявить на допросе и попросить внести его в протокол.
Главный бухгалтер и финансовый директор не могут уклониться от допроса со ссылкой на профессиональную тайну. Пункт 2 статьи 90 НК РФ в качестве примеров называет адвоката и аудитора. Штатный бухгалтер или финансовый директор узнают сведения как работники проверяемой компании, и профессиональной тайной по смыслу этой нормы такие сведения не считаются.
Кто не может быть свидетелем
По пункту 2 статьи 90 НК РФ не допрашивают:
Лиц, которые в силу малолетнего возраста, физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
Лиц, которые получили нужные сведения при исполнении профессиональных обязанностей, если эти сведения относятся к профессиональной тайне, в частности адвоката и аудитора.
Директор, собственник, главный бухгалтер, менеджер и сотрудник контрагента в этот список не входят, если им могут быть известны обстоятельства, важные для контроля.
Как читать и подписывать протокол
Протокол - главный документ допроса. Требования к нему установлены статьей 99 НК РФ: наименование, место и дата, время начала и окончания, должность и фамилия составителя, данные участников, содержание действий и существенные факты. Протокол должны прочитать все, кто участвовал в действии или присутствовал при нем. Они вправе делать замечания, которые вносят в протокол или приобщают к делу. Затем протокол подписывают инспектор и все участники.
Копию протокола после составления должны вручить свидетелю лично под расписку. Если свидетель отказывается получать копию, это отражают в протоколе (пункт 6 статьи 90 НК РФ). Копию нужно забрать и сохранить: она пригодится для возражений на акт и для жалобы.
Замечания стоит вписать, если ответ записан иначе, чем был дан, в протокол попала формулировка, которой свидетель не произносил, вопрос задавали в иной редакции, не разъяснили статью 51 Конституции или отказались зафиксировать отказ от показаний по конкретному вопросу. Подписывать непрочитанный протокол нельзя.
Текст протокола, а не устные пояснения «в коридоре», потом сравнивают с договорами, счетами-фактурами, выписками и показаниями других свидетелей. Противоречия часто становятся одним из доводов в акте проверки.
Чек-лист для бухгалтера
Проверьте статус вызова: свидетель или пояснения налогоплательщика.
Посчитайте дату получения уведомления и внесите явку в календарь.
Сообщите сотруднику, что явиться нужно лично и лучше с адвокатом.
Помогите восстановить факты по документам, но не составляйте за него «правильные ответы».
Напомните о статье 51 Конституции, о праве на замечания и о том, что копию протокола нужно забрать.
Если явиться невозможно, в тот же день направьте в инспекцию ходатайство о переносе и приложите подтверждение причины.
После допроса сохраните копию протокола и сопоставьте его с документами по эпизодам, о которых спрашивали.
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