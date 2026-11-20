Чем допрос свидетеля отличается от вызова на пояснения

Допрос свидетеля проводят по статье 90 НК РФ. Показания заносят в протокол. За неявку или уклонение от явки без уважительных причин свидетеля штрафуют на 1 тыс. рублей, за неправомерный отказ от показаний или заведомо ложные показания - на 3 тыс. рублей (статья 128 НК РФ). Перед допросом инспектор обязан предупредить об этой ответственности, и свидетель расписывается в протоколе (пункт 5 статьи 90 НК РФ). Речь идет о налоговой, а не об уголовной ответственности. С 2027 года штрафы могут вырасти до 14 тыс. и 42 тыс. рублей: такие суммы предусматривает законопроект № 617-9, который Госдума приняла во втором чтении 19.11.2026. Закон еще не принят окончательно: впереди третье чтение, одобрение Совета Федерации и подпись Президента.

Вызов налогоплательщика для дачи пояснений опирается на подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Это обращение к самому налогоплательщику, а не допрос свидетеля, и статья 128 НК РФ к такой неявке не применяется.

Границу между этими статусами провел Конституционный Суд в постановлении от 05.03.2026 № 12-П. Если выездную проверку проводят в отношении самого физического лица или индивидуального предпринимателя, его нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности и нельзя штрафовать по части первой статьи 128 НК РФ за неявку на такой «допрос». Инспекция вправе вызвать его за пояснениями, но это другой статус.

Если проверку проводят в отношении организации, налогоплательщиком является сама организация. Директора, собственника, главного бухгалтера и других сотрудников вызывают как физических лиц, которым могут быть известны обстоятельства деятельности компании. Постановление № 12-П такой вызов не запрещает и штраф статьи 128 НК РФ не отменяет.