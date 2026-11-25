Какие правила установили ФНС и Верховный суд

Основа - подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ: уменьшить налог можно, если обязательство исполнило лицо, которое является стороной договора, или лицо, которому исполнение передано по договору или закону.

Письмо № БВ-4-7/3060@ разбирает несколько ситуаций.

Пункт 10 (он находится в разделе письма об умышленных действиях налогоплательщика). Если между компанией и реальным исполнителем встроена «техническая» компания или цепочка таких компаний, вычеты учитывают исходя из параметров реального исполнения, отраженных в документах этого исполнителя: договорах, первичных документах, счетах-фактурах, платежных поручениях. Бремя доказывания размера таких операций на налогоплательщике. Сведения и документы нужно представить в ходе проверки или с возражениями на акт. Пункт 11. Если реальный исполнитель не раскрыт, потому что формальный документооборот был нужен для покупки в недекларируемом обороте, вычеты и расходы по спорным операциям не учитываются. Пункт 12. Если результат достигнут собственными силами, в том числе с привлечением людей без оформления, вычеты могут дать только по подтвержденным покупкам материальных и иных ресурсов, не связанных с оплатой труда, и при выполнении условий пункта 10. Пункт 17.1. Если вина компании в неосторожности (она должна была знать, что контрагент «технический»), а реальный исполнитель установлен, вычеты считают по параметрам его исполнения. Пункт 20. Если компания проявила осмотрительность и не знала и не должна была знать о «техническом» характере контрагента, нарушения нет, вычет сохраняется в заявленном размере.

Верховный суд в деле ООО «Спецхимпром», дело № А40-131167/2020, сформулировал позицию для цепочек поставки. Если в распоряжении инспекции есть сведения и доказательства, в том числе раскрытые покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота, осуществило фактическое исполнение по сделке и уплатило причитавшиеся налоги, то необоснованной налоговой выгодой может быть признана та часть расходов и вычетов НДС, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.

Компания там покупала эмульгатор у двух посредников на 264,4 млн и 26,9 млн рублей (суммы с НДС), а изготовителю посредники перечислили 115 млн и 14,3 млн рублей. Другая часть денег ушла на счета фирм с признаками однодневок. Товар вывозили с завода силами самой компании и ее покупателей. Инспекция знала изготовителя, но сняла вычеты и расходы полностью, со штрафом по пункту 3 статьи 122 НК РФ. Верховный суд отменил акты трех инстанций и направил дело на новый круг: противодействие злоупотреблениям не должно приводить к налогу больше потерь казны, иначе это санкция. При новом рассмотрении Арбитражный суд города Москвы решением от 25.10.2022 признал решение инспекции недействительным в части 19,8 млн рублей НДС и 22 млн рублей налога на прибыль с пенями и штрафом, в остальной части компании отказал. Апелляция и суд округа решение оставили в силе (постановление АС Московского округа от 25.05.2023 № Ф05-12723/21), повторную жалобу компании Верховный суд к рассмотрению не передал (определение от 04.09.2023).

В Обзоре от 13.12.2023 этот подход закреплен в пункте 6. Пункт 8 того же Обзора важен для сроков: доводы налогоплательщика о фактическом контрагенте подлежат оценке налоговым органом и судом. В описанном там деле компания уже после проверки, когда спор шел в суде, подала уточненные декларации по НДС с вычетом по счетам-фактурам реального поставщика стройматериалов, и Судебная коллегия отправила этот эпизод на новое рассмотрение, потому что суды отказали формально.