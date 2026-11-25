Типичный эпизод выездной проверки: поставщик по договору оказался «технической» компанией, и инспекция снимает весь НДС по его счетам-фактурам. Если товар реальный и его фактически поставил другой участник цепочки, который работал легально и заплатил налоги, такой подход можно оспорить. В этом случае вычет можно определить по документам реального поставщика, а необоснованной выгодой признать только часть, которая приходится на наценку «технических» звеньев. Это позиция Верховного суда из определения от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 и пункта 6 Обзора практики, утвержденного Президиумом ВС 13.12.2023.
Работает это не всегда. Реальный поставщик должен быть установлен, причем с помощью документов, которые чаще всего собирает и приносит сама компания. Если исполнители находятся в тени, например работу сделали свои сотрудники или люди без оформления, пересчитывать не из чего, и вычет снимают полностью. Исключение - подтвержденные покупки материалов и иных ресурсов, не связанных с оплатой труда (пункт 12 письма ФНС № БВ-4-7/3060@).
Чем спор по НДС отличается от спора о расходах
По налогу на прибыль у компании, которая проявила неосторожность и не смогла назвать реального исполнителя, есть запасной путь. Если спора о самом факте расходов нет, их определяют расчетным способом по подпункту 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ (пункт 17.2 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
По НДС такого пути нет. В том же пункте 17.2 письма сказано: если лицо, осуществившее исполнение, установить невозможно, право на вычет НДС не предоставляется в силу косвенного характера налога. Поэтому, если инспекция доказала, что компания знала или должна была знать о «техническом» характере контрагента, для вычета НДС главный вопрос не форма вины, а то, можно ли показать реального поставщика и параметры его поставки. Форма вины влияет на штраф: 20% от неуплаченной суммы по пункту 1 статьи 122 НК РФ и 40% при умысле по пункту 3.
Какие правила установили ФНС и Верховный суд
Основа - подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ: уменьшить налог можно, если обязательство исполнило лицо, которое является стороной договора, или лицо, которому исполнение передано по договору или закону.
Письмо № БВ-4-7/3060@ разбирает несколько ситуаций.
Пункт 10 (он находится в разделе письма об умышленных действиях налогоплательщика). Если между компанией и реальным исполнителем встроена «техническая» компания или цепочка таких компаний, вычеты учитывают исходя из параметров реального исполнения, отраженных в документах этого исполнителя: договорах, первичных документах, счетах-фактурах, платежных поручениях. Бремя доказывания размера таких операций на налогоплательщике. Сведения и документы нужно представить в ходе проверки или с возражениями на акт.
Пункт 11. Если реальный исполнитель не раскрыт, потому что формальный документооборот был нужен для покупки в недекларируемом обороте, вычеты и расходы по спорным операциям не учитываются.
Пункт 12. Если результат достигнут собственными силами, в том числе с привлечением людей без оформления, вычеты могут дать только по подтвержденным покупкам материальных и иных ресурсов, не связанных с оплатой труда, и при выполнении условий пункта 10.
Пункт 17.1. Если вина компании в неосторожности (она должна была знать, что контрагент «технический»), а реальный исполнитель установлен, вычеты считают по параметрам его исполнения.
Пункт 20. Если компания проявила осмотрительность и не знала и не должна была знать о «техническом» характере контрагента, нарушения нет, вычет сохраняется в заявленном размере.
Верховный суд в деле ООО «Спецхимпром», дело № А40-131167/2020, сформулировал позицию для цепочек поставки. Если в распоряжении инспекции есть сведения и доказательства, в том числе раскрытые покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота, осуществило фактическое исполнение по сделке и уплатило причитавшиеся налоги, то необоснованной налоговой выгодой может быть признана та часть расходов и вычетов НДС, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.
Компания там покупала эмульгатор у двух посредников на 264,4 млн и 26,9 млн рублей (суммы с НДС), а изготовителю посредники перечислили 115 млн и 14,3 млн рублей. Другая часть денег ушла на счета фирм с признаками однодневок. Товар вывозили с завода силами самой компании и ее покупателей. Инспекция знала изготовителя, но сняла вычеты и расходы полностью, со штрафом по пункту 3 статьи 122 НК РФ. Верховный суд отменил акты трех инстанций и направил дело на новый круг: противодействие злоупотреблениям не должно приводить к налогу больше потерь казны, иначе это санкция. При новом рассмотрении Арбитражный суд города Москвы решением от 25.10.2022 признал решение инспекции недействительным в части 19,8 млн рублей НДС и 22 млн рублей налога на прибыль с пенями и штрафом, в остальной части компании отказал. Апелляция и суд округа решение оставили в силе (постановление АС Московского округа от 25.05.2023 № Ф05-12723/21), повторную жалобу компании Верховный суд к рассмотрению не передал (определение от 04.09.2023).
В Обзоре от 13.12.2023 этот подход закреплен в пункте 6. Пункт 8 того же Обзора важен для сроков: доводы налогоплательщика о фактическом контрагенте подлежат оценке налоговым органом и судом. В описанном там деле компания уже после проверки, когда спор шел в суде, подала уточненные декларации по НДС с вычетом по счетам-фактурам реального поставщика стройматериалов, и Судебная коллегия отправила этот эпизод на новое рассмотрение, потому что суды отказали формально.
Когда реконструкцию по НДС не применят
Пункт 5 Обзора от 13.12.2023 и определение ВС от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019 описывают обратную ситуацию. Хлебозавод с 2014 года перестал содержать свой автопарк и водителей и стал покупать перевозки у «технических» компаний. На деле возили водители-физлица, с которыми у компании не было договоров, а большая часть денег, перечисленных перевозчикам первого звена, обналичивалась и возвращалась учредителю. Снятие вычетов НДС признали правомерным все три инстанции, суд округа указал: экономический источник для вычета не создан действиями самого налогоплательщика. Верховный суд рассматривал только жалобу инспекции по налогу на прибыль и добавил, что при организованной самим налогоплательщиком схеме нельзя рассчитывать и на расчетный способ по прибыли, если он не раскрыл реальных исполнителей. Возможность реконструкции, по словам коллегии, определяется не формальными, а материальными условиями: установлением, в том числе при содействии самого налогоплательщика, лица, которое фактически исполнило сделку.
Когда вычет снимут полностью:
Реальной поставки не было или ее нельзя подтвердить, товар не использовался в деятельности.
Реальный исполнитель работал вне легального оборота: физлица без оформления, обнальные схемы, «серые» перевозчики.
Работы сделаны своими силами. Тогда вычет возможен только по подтвержденным материалам и иным ресурсам, кроме оплаты труда (пункт 12 письма).
Компания не дала сведений о реальном поставщике, а инспекция сама его не установила.
Умысел сам по себе реконструкцию не исключает. Пункт 10 письма ФНС о расчете по документам реального исполнителя находится как раз в разделе об умышленных действиях. У «Спецхимпрома» штраф был за умышленное нарушение, а в деле № А60-932/2025, о котором ниже, инспекция сама установила схему и все равно сняла вычет только в части наценки там, где реальный поставщик был известен. Но при умысле суды строже смотрят на доказательства, а бремя доказать реального исполнителя и параметры сделки ФНС возлагает на компанию (пункт 10 письма).
Свежая практика 2026 года
Арбитражный суд Уральского округа, постановление от 08.09.2026 № Ф09-2923/26 по делу № А60-932/2025. Строительная компания заявила вычеты по счетам-фактурам трех контрагентов на сумму около 243,9 млн рублей. Взаимозависимость с одним из них инспекция доказала через общий IP-адрес, доверенности на сотрудников компании и переход работников снабжения. Часть кабеля реально шла от официального продавца завода-изготовителя. В транспортных накладных грузоотправителем был этот продавец, погрузка на территории завода, выгрузка на объектах компании, продавец подтвердил отгрузку. Наценка взаимозависимого посредника составила 50%. По этому кабелю инспекция признала необоснованным вычет только в части разницы между ценой посредника и ценой реального поставщика. По остальному товару транспортных документов компания не представила, а по исполнительной документации заказчика часть кабеля на объектах не монтировалась, и вычет сняли полностью. Полностью сняли вычет и по работам, которые компания фактически выполнила своими силами. Всего доначислено около 40,9 млн рублей НДС, штраф назначен по пунктам 1 и 3 статьи 122 НК РФ. Решение инспекции поддержали три инстанции.
Арбитражный суд Уральского округа, постановление от 22.01.2026 № Ф09-5918/25 по делу № А76-34529/2024. Компания вместе с апелляционной жалобой в УФНС представила первичные документы поставщиков второго звена, сопоставила их с документами посредников по номенклатуре и количеству и сделала расчет НДС по цене фактических поставщиков, без наценки посредников. Содержательной оценки расчету налоговики не дали. Суд первой инстанции компании отказал, апелляция требования удовлетворила, а суд округа апелляцию поддержал: участие компании в схеме и ее осведомленность о нарушениях посредников не доказаны, товар реально использован, поэтому НДС определяется исходя из цены фактических поставщиков.
Как считается доначисление при реконструкции
Логика такая. Вычет принимают по цене, по которой товар продал реальный поставщик, в том объеме, который подтвержден документами. По подтвержденному объему снимают только разницу между НДС по счетам-фактурам «технической» компании и НДС, который приходится на цену реального поставщика. Если реальный поставщик отгрузил меньше, чем указано в документах «технички», по неподтвержденной части вычет снимут полностью. От снятой суммы считают пени и штраф.
Для такого расчета нужна позиционная сверка: номенклатура, количество, даты и цены в документах «технички» и в документах реального поставщика. В деле № А76-34529/2024 такая сверка и расчет стали основой для пересчета НДС, при этом инспекция не доказала участие компании в схеме.
Какие документы собрать
Договор, счета-фактуры и УПД реального поставщика с тем звеном цепочки, которому он продал товар.
Транспортные документы: транспортные накладные, ТТН, путевые листы, где виден пункт погрузки у реального поставщика и пункт выгрузки у вас.
Платежи по цепочке до реального поставщика, если их можно получить, или выписки, которые есть в материалах проверки.
Подтверждение использования товара: складской учет, требования-накладные, исполнительная документация, акты заказчика.
Письма и пояснения реального поставщика о том, кому и откуда он отгружал товар.
Расчет: какой вычет вы признаете в части наценки и какой НДС считаете обоснованным по цене реального поставщика.
Часть документов уже есть в материалах проверки (ответы по статье 93.1 НК РФ, банковские выписки), поэтому ознакомьтесь с ними.
Когда раскрывать реального поставщика
Лучше всего в ходе проверки или с возражениями на акт. Так прямо пишет ФНС в пункте 10 письма № БВ-4-7/3060@: документы должны быть проверены в рамках контрольных мероприятий.
Если момент упущен, подавайте с апелляционной жалобой в вышестоящий налоговый орган. Ее подают через инспекцию до вступления решения в силу (статья 139.1 НК РФ), а дополнительные документы УФНС рассматривает вместе с жалобой (пункт 2 статьи 140 НК РФ). В деле № А76-34529/2024 суды поставили налоговикам в упрек, что расчет, представленный на этой стадии, не получил содержательной оценки. Суд тоже обязан оценить доводы о фактическом контрагенте (пункт 8 Обзора от 13.12.2023). Однако документы, принесенные только в суд, инспекция уже не проверит встречными запросами, и убедить суд в их достоверности сложнее.
Чек-лист для бухгалтера
Отделите эпизоды: где товар реальный и реальный поставщик известен, где поставка не подтверждается, где работы сделаны своими силами.
По реальным поставкам найдите реального поставщика и проверьте, что он работает легально и отражает продажи.
Соберите документы реального поставщика и транспортные документы, сверьте номенклатуру и количество.
Составьте расчет НДС по цене реального поставщика и приложите его к возражениям.
Если инспекция ссылается на умысел, отдельно разберите доказательства умысла: от этого зависят штраф 40% или 20% и доверие к вашим документам.
Не переносите на НДС логику расчетного метода по налогу на прибыль. Для вычета нужны документы реального поставщика, а не оценка рыночной цены.
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